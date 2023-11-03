በህንድ ውስጥ ለጉግል ፒክስል 8 ፕሮ አዲስ የማጠራቀሚያ አማራጭ ተገለጸ

ጎግል ፒክስል 8 እና ፒክስል 8 ፕሮ የተባሉትን ስማርት ስልኮቹን በአለም አቀፍ ደረጃ በቅርቡ አስተዋውቋል እና የህንድ ተጠቃሚዎች ፒክስል 8ን በማግኘታቸው በጣም ተደስተው ነበር።ነገር ግን ፒክስል 8 ፕሮ በ128GB ማከማቻ ውስጥ ብቻ የሚገኝ በመሆኑ የብስጭት ስሜት ነበር። ተለዋጭ. ይህ ማለት ከፍተኛ የማከማቻ ውቅረቶችን የሚፈልጉ ተጠቃሚዎች እንደተተዉ ተሰምቷቸው ነበር። ነገር ግን፣ ባልተጠበቀ እንቅስቃሴ፣ Google በህንድ ውስጥ ለ Pixel 8 Pro አዲስ የማከማቻ አማራጭን በጸጥታ አስተዋውቋል። ፍላጎት ያላቸው ደንበኞች አሁን የሚፈልጉትን ተጨማሪ አቅም በመስጠት Pixel 8 Proን በ256GB ማከማቻ መግዛት ይችላሉ።
የ Pixel 8 Pro የቅርብ ጊዜ ተለዋጭ አስቀድሞ በህንድ ውስጥ ለግዢ ይገኛል፣ በFlipkart ብቻ። ዋጋው 1,13,999 Rs, አዲሱ የ256GB ማከማቻ አማራጭ ለተጠቃሚዎች ለሁሉም መተግበሪያዎቻቸው፣ፎቶዎቻቸው፣ቪዲዮዎቻቸው እና ሰነዶቻቸው ሰፊ ቦታ ይሰጣል። ከተስፋፋው ማከማቻ በተጨማሪ የኤስቢአይ ካርድ የያዙ ደንበኞች በ Pixel 4,000 Pro ግዢ እስከ 8 Rs በቅጽበት ቅናሽ ሊያገኙ ይችላሉ። በተጨማሪም፣ በቀድሞ ስማርት ስልኮቻቸው ለመገበያየት ለሚፈልጉ አስደሳች የልውውጥ አቅርቦት አለ።
የ256ጂቢ ውቅር ለ Pixel 8 Pro በአሁኑ ጊዜ የሚገኘው በ Obsidian የቀለም ምርጫ ላይ ብቻ መሆኑን ልብ ማለት ያስፈልጋል። ነገር ግን፣ ወደ ማከማቻ ፍላጎታቸው ሲመጣ ለተጠቃሚዎች የበለጠ ተለዋዋጭነት እና ምርጫን ይሰጣል።
Pixel 8 Pro የ6.7 ኢንች OLED ስክሪን ከ120Hz የማደስ ፍጥነት፣ 2,400 ኒት ከፍተኛ ብሩህነት እና የኤችዲአር ድጋፍን ጨምሮ አስደናቂ ዝርዝሮችን ይዟል። እንዲሁም በ IP68 የተረጋገጠ አቧራ እና ውሃ የማይበላሽ ነው, በተለያዩ የአካባቢ ሁኔታዎች ውስጥ ዘላቂነትን ያረጋግጣል. መሣሪያው ኃይለኛ የካሜራ ማቀናበሪያ አለው፣ ባለ 50 ሜፒ ዋና ዳሳሽ በ48MP ultra-wide እና 48MP የቴሌፎቶ ሌንሶች ተጨምሯል። በመከለያው ስር፣ Pixel 8 Pro በ Tensor G3 SoC የተጎላበተ እና ባለ 5,050mAh ባትሪ የተገጠመለት ሲሆን 30W ፈጣን ባትሪ መሙላትን ይደግፋል።
በአንድሮይድ 14 ላይ የሚሰራው Pixel 8 Pro ለ7 አመታት የስርዓተ ክወና ዝመናዎችን ለማግኘት ብቁ ነው፣ ይህም ለተጠቃሚዎች የወደፊት ማረጋገጫ ተሞክሮ ነው። አዲሱን የ256ጂቢ ማከማቻ አማራጭ ለገበያ በማቅረብ ጎግል በስማርት ስልኮቻቸው ውስጥ የማስፋት አቅምን የሚሹ የህንድ ደንበኞችን ፍላጎት ለማሟላት ያለመ ነው።
ተደጋግሞ የሚነሱ ጥያቄዎች:
1. የ Pixel 8 Pro ማከማቻን የበለጠ ማስፋት እችላለሁ?
አይ፣ Pixel 8 Pro ሊሰፋ የሚችል ማከማቻ የለውም። ነገር ግን የ256ጂቢ ማከማቻ አማራጭ ማስተዋወቅ ተጠቃሚዎች ለፍላጎታቸው በቂ የሆነ አብሮ የተሰራ ማከማቻ ይሰጣቸዋል።
2. የልውውጡ አቅርቦት ለማንኛውም ስማርትፎን ይገኛል?
በአሮጌ ስማርትፎኖች ላይ ያለው የልውውጥ አቅርቦት ለተወሰኑ ውሎች እና ሁኔታዎች ተገዢ ነው። ስለ ብቁ መሳሪያዎች እና ሊቀበሉት ስለሚችሉት ዋጋ ተጨማሪ ዝርዝሮችን ለማግኘት እባክዎ ከFlipkart ጋር ያረጋግጡ።
3. Pixel 8 Pro ከአንድሮይድ 14 በላይ ዝማኔዎችን ይቀበላል?
አዎ፣ Pixel 8 Pro ለ7 ዓመታት የስርዓተ ክወና ዝመናዎች ብቁ ነው፣ ይህም ተጠቃሚዎች የቅርብ ጊዜዎቹን ባህሪያት እና የደህንነት መጠገኛዎች ረዘም ላለ ጊዜ እንዲቀበሉ ያረጋግጣል።
4. ለ 256GB ማከማቻ ልዩነት ሌሎች የቀለም አማራጮች አሉ?
በአሁኑ ጊዜ የ256ጂቢ ማከማቻ አማራጭ የሚገኘው በ Obsidian የቀለም ልዩነት ውስጥ ብቻ ነው። ይህን ከፍተኛ የማከማቻ ውቅር የሚፈልጉ ተጠቃሚዎች ይህን የቀለም አማራጭ መምረጥ አለባቸው።