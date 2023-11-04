Google Pixel Watch 2፡ አዲሶቹን ባህሪያት እና ማሻሻያዎችን ማሰስ

ጉግል ፒክስል Watch 2 ን በቅርቡ ይፋ አድርጓል ፣የሚቀጥለውን በከፍተኛ ጉጉት የሚጠበቀውን ስማርት ሰዓቱን አሳይቷል። የውጪው ዲዛይኑ ከቀድሞው Pixel Watch 1 በእጅጉ ሳይለወጥ ቢቆይም፣ የማሻሻያዎቹ ትኩረት በውስጣዊ አካላት እና አዳዲስ ተጠቃሚዎችን ለመሳብ ባላቸው ባህሪያት ላይ ነው።
በPixel Watch 2 ውስጥ ካሉት ጉልህ ማሻሻያዎች አንዱ የተሻሻለ የባትሪ ዕድሜ ነው፣ ሁልጊዜም በሚታየው የማሳያ ሁነታ እንኳን ሙሉ ቀን አገልግሎት ይሰጣል። ምንም እንኳን ልዩነቱ ለተጠቃሚዎች ወዲያውኑ ላይታይ ቢችልም አፈጻጸም አዲስ ባለ 4-ኮር ሲፒዩ በማስተዋወቅ እድገትን አሳይቷል።
በተጨማሪም፣ Google በ Pixel Watch 2 ውስጥ በርካታ አዳዲስ እና የተሻሻሉ የጤና ዳሳሾችን አስተዋውቋል። እነዚህ የተሻሻለ ትክክለኛነት ያለው አዲስ የልብ ምት ዳሳሽ፣ የቆዳ ሙቀት ዳሳሽ እና የቆዳ የቆዳ ህክምና ዳሳሽ ያካትታሉ። እነዚህ አዳዲስ ዳሳሾች ይበልጥ ትክክለኛ ለሆኑ ንባቦች አስተዋፅዖ ያደርጋሉ እና የ Fitbit Body ምላሽ ባህሪያት ወደ Fitbit መተግበሪያ እንዲዋሃዱ ያስችላቸዋል።
በሶፍትዌር ፊት፣ Pixel Watch 2 የተጠቃሚን ልምድ ለማሻሻል ያለመ የተለያዩ ጥቃቅን ባህሪያትን ያስተዋውቃል። እነዚህም የሰዓት ምትኬ እና መልሶ ማግኛ ባህሪን እና የህክምና መታወቂያ መረጃን በሰዓቱ ላይ የማከማቸት ችሎታን ያካትታሉ፣ ይህም ለመጀመሪያ ምላሽ ሰጪዎች በድንገተኛ አደጋ ጊዜ አስፈላጊ የህክምና መረጃዎችን እንዲያገኙ ቀላል ያደርገዋል። የዞን መራመድ እና አዲስ የስፖርት መገለጫዎች በመጨመር የስፖርቱ እና የአካል ብቃት አቅሞችም ተዘርግተዋል።
ለተጨማሪ ደህንነት፣ Google በ Pixel Watch 2 ላይ የደህንነት ፍተሻ ባህሪን አስተዋውቋል። ይህ ባህሪ በተመረጡ አገሮች ውስጥ የሚገኝ ተጠቃሚው በተወሰነ የጊዜ ገደብ ውስጥ ካልገባ የድንገተኛ አደጋ እውቂያዎችን በራስ-ሰር ያሳውቃል። ሴሉላር የነቁ Pixel Watch 2 ሞዴሎች ላላቸው ተጠቃሚዎች የ Fitbit's Safety Signal ባህሪ ከ Fitbit Premium ጋር በጥምረት የአደጋ ጊዜ መልዕክቶች መተላለፉን ለማረጋገጥ መጠቀም ይቻላል።
Pixel Watch 2 በሶስት ቀለማት የመጣ ሲሆን ለዋይ ፋይ ሞዴሎች 349 ዶላር እና ለሴሉላር ሞዴሎች 399 ዶላር ተሽጧል። እያንዳንዱ ግዢ የስድስት ወራት የ Fitbit Premium የደንበኝነት ምዝገባን ያካትታል። ሰዓቱ እስከ 50 ሜትሮች ድረስ ውሃ የማይቋቋም እና ከነባር የእጅ ሰዓት ባንዶች ጋር የሚስማማ ነው።
በተሻሻለ የባትሪ ህይወት፣ በተሻሻሉ የጤና ዳሳሾች እና ተጨማሪ የደህንነት ባህሪያት፣ Pixel Watch 2 ዓላማው አስተማማኝ እና ባህሪ የበለጸገ የስማርት ሰዓት አማራጭ ለሚፈልጉ ተጠቃሚዎች አስገዳጅ ጉዳይ ነው።
በየጥ
1. በ Google Pixel Watch 2 ውስጥ ከቀዳሚው ጋር ሲነጻጸር ዋናዎቹ ማሻሻያዎች ምንድን ናቸው?
Pixel Watch 2 የተሻለ የባትሪ ህይወት፣ ፈጣን አፈጻጸም ያቀርባል እና ለበለጠ ትክክለኛ ንባብ አዲስ የጤና ዳሳሾችን ያስተዋውቃል። እንደ የሰዓት ምትኬ እና እነበረበት መልስ፣ የህክምና መታወቂያ ማከማቻ እና የተስፋፉ የስፖርት መገለጫዎች ያሉ ባህሪያትን ያካትታል።
2. የደህንነት ፍተሻ ባህሪ እንዴት ነው የሚሰራው?
ተጠቃሚው በተወሰነ የጊዜ ገደብ ውስጥ መግባት ካልቻለ የደህንነት ፍተሻ ባህሪው የድንገተኛ አደጋ እውቂያዎችን በራስ-ሰር ያሳውቃል። በPixel Watch 2 ላይ ሊነቃ ይችላል እና ከተጠቃሚው ስልክ በተንቀሳቃሽ ስልክ ግንኙነት ወይም አብሮ በተሰራው የሰዓት አቅም ላይ የተመሠረተ ነው።
3. Fitbit Premium ምንድን ነው?
Fitbit Premium የላቀ የጤና እና የአካል ብቃት ባህሪያትን፣ ግላዊ ግንዛቤዎችን፣ የተመራ ስፖርታዊ እንቅስቃሴዎችን እና ሌሎችንም የሚያቀርብ የደንበኝነት ምዝገባ አገልግሎት ነው። Pixel Watch 2 በመግዛት፣ ደንበኞች የስድስት ወራት የ Fitbit Premium የደንበኝነት ምዝገባ ይቀበላሉ።
4. Pixel Watch 2 ከነባር የሰዓት ባንዶች ጋር ተኳሃኝ ነው?
አዎ፣ Pixel Watch 2 ለPixel Watch 1 ከተነደፉ የሰዓት ባንዶች ጋር ተኳሃኝ ነው። ተጠቃሚዎች በተለያዩ ቅጦች የሚገኙ አዲስ የPixel Watch 2 ባንዶችን መግዛት ይችላሉ።