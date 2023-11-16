በከፍተኛ ሁኔታ የሚጠበቀውን ጎግል ፒክስል 8አ በማስተዋወቅ ላይ፡ የስማርትፎኖች የወደፊት ዕጣ ፈንታ

የመጪው ጎግል ፒክስል 8ኤ ምስሎች እየወጡ በመሆናቸው የቴክኖሎጂው ማህበረሰቡ በጉጉት እየተንጫጫረ ነው፣ ይህም ስለ ስማርት ስልኮቹ የወደፊት ሁኔታ ጥልቅ እይታ ይሰጠናል። እነዚህ ዲሚ አሃድ ምስሎች የዚህን በጣም በጉጉት በሚጠበቀው መሳሪያ ዲዛይን እና ገፅታዎች ላይ ፍንጭ ይሰጡታል፣ ይህም አድናቂዎች እና ገዥዎች የሚለቀቀውን በጉጉት ይጠባበቃሉ።
የመጨረሻው የቅጥ እና ውበት ድብልቅ
ሾልከው የወጡ ምስሎች ከሚያሳዩት ነገር፣ ጎግል ፒክስል 8a አዲስ መልክ እንደሚይዝ ግልፅ ነው። ይበልጥ የተጠጋጋ ውበትን በመቀበል፣ Pixel 8a ከቀደመው ፒክሴል 7a ጋር ሲወዳደር ቀጭን እና ረዘም ያለ እንደሚሆን ይጠበቃል። የዚህ ስስ ድንቅ ስፋት 153.44 x 72.74 x 8.94mm እንደሚለካ ይነገራል፣ ይህም ምቹ እና መሳጭ የተጠቃሚ ተሞክሮ ነው።
ከ Pixel 8a ማሳያ እና ካሜራ ጋር ወደፊት የሚመጣ መስኮት
የጉግልን ድንበር የመግፋት ባህል በመቀጠል ፒክስል 8a ከፊት ለፊቱ የጡጫ ቀዳዳ የሆነ የራስ ፎቶ ካሜራ ያለምንም እንከን ወደ ማሳያው እንደሚቀርብ ተነግሯል። ነገር ግን፣ የፈሱት ምስሎች በስክሪኑ ዙሪያ ጥቅጥቅ ያሉ ጠርዞችን እንደሚያሳዩ ልብ ሊባል የሚገባው ጉዳይ ነው፣ ይህም ዘላቂነትን ለማጎልበት ሆን ተብሎ የተደረገ ምርጫ ሊሆን ይችላል። ከኋላ፣ ልዩ የሆነው የፒክስል ካሜራ አሞሌ ስፖትላይትን ይሰርቃል፣ ሁለት ዳሳሾችን እና ፍላሽ ይይዛል። ጎግል ልዩ የካሜራ ችሎታዎችን በPixel 8a ለማቅረብ ቁርጠኛ ነው ብሎ መናገር ምንም ችግር የለውም።
ከተሻሻለ ቁጥጥሮች ጋር የሚታወቅ ልምድ
የንድፍ ቋንቋውን በትክክል በመጠበቅ፣ Pixel 8a በመሣሪያው በቀኝ በኩል ያለውን የኃይል አዝራሩን እና የድምጽ ቋጥኙን ያቆያል፣ የPixel ተከታታይ መለያ መለያ። እነዚህ የታወቁ ቁጥጥሮች እንከን የለሽ እና ሊታወቅ የሚችል የተጠቃሚ ተሞክሮ ለማቅረብ በአስተሳሰብ የተዋሃዱ ናቸው፣ ይህም የPixel አድናቂዎች እቤት እንደሆኑ እንዲሰማቸው ያደርጋል።
መምጣትን በመጠባበቅ ላይ፡ የማስጀመሪያ ቀን እና ከዚያ በላይ
የ Pixel 8a ትክክለኛ የሚለቀቅበት ቀን ግልጽ ባይሆንም፣ የዘርፉ ተመራማሪዎች እንደሚጠቁሙት በ2024 የመጀመሪያ አጋማሽ ጅምር እንደሚጠበቅ ይጠቁማሉ። መገለጡ እየተቃረበ ሲመጣ ስለ Pixel 8a ዝርዝር መግለጫዎች እና ባህሪዎች የበለጠ ዝርዝር መረጃ ይወጣል ተብሎ ይጠበቃል። ይህ አስደናቂ ስማርትፎን በመደብሩ ውስጥ ስላለው አጠቃላይ ስዕል በመሳል የዋጋ አወጣጥ እና ተገኝነት ዝርዝሮችም ትኩረት ይሰጣሉ።
ተደጋግሞ የሚነሱ ጥያቄዎች
ጥ፡ ጎግል ፒክስል 8a መቼ ነው የሚለቀቀው?
መ: ትክክለኛ ዝርዝሮች ገና ያልተረጋገጡ ቢሆንም፣ Pixel 8a በ2024 የመጀመሪያ አጋማሽ ላይ ይጀምራል ተብሎ ይጠበቃል።
ጥ: ከቀዳሚው ሞዴል ጋር ሲነጻጸር በ Pixel 8a ውስጥ የንድፍ ለውጦች ምንድ ናቸው?
መ: የፈሱት ምስሎች Pixel 8a ይበልጥ የተጠጋጋ እና የሚያምር ንድፍ እንደሚያሳይ ይጠቁማሉ፣ ልኬቶች 153.44 x 72.74 x 8.94 ሚሜ።
ጥ፡ Pixel 8a የተሻሻለ ካሜራ ይኖረዋል?
መ፡ Pixel 8a በልዩ የካሜራ ጥራት የጎግልን መልካም ስም ያስከብራል ተብሎ የሚጠበቀው የካሜራ ባር ሁለት ሴንሰሮች እና የጀርባው ብልጭታ መኖሩን ያሳያል።
ጥ፡ Pixel 8a ምንም ልዩ ባህሪያት እንዲኖረው ይጠበቃል?
መ፡ የተወሰኑ ዝርዝሮች ገና ይፋ ባይሆኑም ጎግል በስማርት ስልኮቹ ውስጥ አዳዲስ ባህሪያትን በማስተዋወቅ ይታወቃል፣ይህም ፒክስል 8a የራሱ የሆነ አስደሳች ተግባር ይዞ የመምጣት እድሉ ከፍተኛ ነው።
መደምደሚያ
በGoogle Pixel 8a dummy unit ምስሎች ዙሪያ ያለው ፍንጣቂ በቴክኖሎጂ አድናቂዎች እና ገዥዎች መካከል ያለውን ፍላጐት እንደፈጠረ ጥርጥር የለውም። በተሻሻለው ዲዛይን እና አዲስ እና አዳዲስ ባህሪያት ቃል ገብቷል፣ Pixel 8a በጣም እንደሚፈለግ ስማርትፎን ትልቅ ተስፋ አለው። የሚጠበቀውን ስራ በጉጉት ስንጠብቅ የጎግል ኤ-ተከታታይ ስማርት ስልኮች የወደፊት እጣ ፈንታ ብሩህ ሆኖ አያውቅም።
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