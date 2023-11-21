የትኛውን የጉግል ፒክስል ስልክ መምረጥ አለቦት?

የእርስዎን ስማርትፎን ማሻሻል ይፈልጋሉ? ከጎግል ፒክስል ስልኮች ውስጥ አንዱን ለማሰብ ትክክለኛው ጊዜ አሁን ሊሆን ይችላል። በቅርቡ በአዲሶቹ ሞዴሎቻቸው እና በመካሄድ ላይ ባለው የጥቁር አርብ የስልክ ስምምነቶች፣ አንዳንድ ምርጥ ቅናሾችን ማግኘት ይችላሉ። ፕሪሚየም Pixel 8 Pro ወይም የበለጠ ተመጣጣኝ በሆነው Pixel 7a ላይ ፍላጎት ያሳዩ፣ በመረጃ ላይ የተመሰረተ ውሳኔ እንዲያደርጉ የሚያግዝዎ ዝርዝር መረጃ አግኝተናል።
ፒክስል 8 ፕሮ ከጎግል የስማርትፎን አሰላለፍ አናት ላይ የቆመ ሲሆን ይህም ከአፕል እና ሳምሰንግ ምርጥ ስልኮች ጋር ለመወዳደር ታስቦ የተሰራ ነው። ትልቅ ባለ 6.7 ኢንች LTPO OLED ማሳያ እና 50ሜፒ ዋና ሌንስ፣ 48MP ultrawide lens እና 48MP telephoto lens with 5x optical zoom ያለው ኃይለኛ የካሜራ ሲስተም ይኮራል። በከፍተኛ ደረጃ ዝርዝሮች እና ፕሪሚየም ዲዛይን፣ Pixel 8 Pro ከፍተኛ ደረጃ ባህሪያትን ለሚፈልጉ ምርጥ ምርጫ ነው።
በአንጻሩ፣ በአፈጻጸም ላይ ብዙ ሳያስቀሩ የበለጠ የበጀት ተስማሚ አማራጭ እየፈለጉ ከሆነ፣ መደበኛው Pixel 8 ለእርስዎ ትክክለኛ ምርጫ ሊሆን ይችላል። ከ Pixel 8 Pro ጋር ተመሳሳይ ዝርዝሮችን ይሰጣል፣ ነገር ግን በትንሹ ባነሰ ባለ 6.2 ኢንች OLED ማሳያ እና ምንም የተለየ የቴሌፎቶ ሌንስ የለም። ሆኖም ፣ አሁንም አስደናቂ የካሜራ ችሎታዎችን እና አጠቃላይ አፈፃፀምን ይሰጣል።
በጣም ጠባብ በጀት ላይ ከሆኑ ነገር ግን በጥራት ላይ መዝለል ካልፈለጉ Pixel 7a በጣም ጥሩ አማራጭ ነው። ከአቻዎቹ በጣም ያነሰ ዋጋ ያለው፣ Pixel 7a ለጉግል ታዋቂ የሞባይል ስማርትስ እና እጅግ በጣም ጥሩ የፎቶ ማቀናበሪያ ችሎታዎችን ከዋና ስልኮች ዋጋ በትንሹ ያቀርባል። ባለ 6.1 ኢንች OLED ማሳያ፣ 64ሜፒ ዋና ካሜራ፣ እና የሚያምር ንድፍ ያለው Pixel 7a ተመጣጣኝ እና አስተማማኝነትን ለሚፈልጉ ጠንካራ ምርጫ ነው።
ትክክለኛውን የጎግል ፒክስል ስልክ ለእርስዎ ለመምረጥ ሲመጣ ቅድሚያ የሚሰጧቸውን ነገሮች እና በጀት ግምት ውስጥ ያስገቡ። ምርጡን ከፈለጉ፣ Pixel 8 Pro የሚሄድበት መንገድ ነው። በስክሪኑ መጠን እና በተሰጠ የቴሌፎቶ ሌንስ ላይ ለማላላት ፍቃደኛ ከሆኑ Pixel 8 ትልቅ ሚዛን ይሰጣል። እና ተመጣጣኝነትዎ ዋና ጉዳይዎ ከሆነ Pixel 7a በዝቅተኛ የዋጋ ነጥብ ላይ አስደናቂ ባህሪያትን ያቀርባል።
አሁን የእርስዎን ስማርትፎን ለማሻሻል ጊዜው አሁን ነው፣ስለዚህ በጥቁር አርብ የስልክ ስምምነቶችን ይጠቀሙ እና ለፍላጎትዎ የሚስማማውን የጎግል ፒክስል ስልክ ያዙ። Google በጥራት እና ለፈጠራ ታዋቂነት፣ በማናቸውም የፒክሰል ሞዴሎቻቸው ላይ ስህተት መስራት አይችሉም።
ተደጋግሞ የሚነሱ ጥያቄዎች
1. በ Google Pixel 8 Pro እና Pixel 8 መካከል ከፍተኛ የዋጋ ልዩነት አለ?
አዎ ፒክስል 8 ፕሮ ዋጋው ከመደበኛው ፒክስል 8 ከፍ ያለ ነው። Pixel 8 Pro የጉግል ፕሪሚየም የስማርትፎን ሞዴል ሲሆን ተጨማሪ ባህሪያትን ያቀርባል ይህም ከፍተኛ ዋጋ ያለው መለያን ያረጋግጣል።
2. Pixel 7a ከ Pixel 8 እና Pixel 8 Pro የሚለየው ምንድን ነው?
Pixel 7a ከሶስቱ ሞዴሎች መካከል በጣም ተመጣጣኝ አማራጭ ነው. በከፍተኛ ደረጃ ሞዴሎች ውስጥ የሚገኙ አንዳንድ ባህሪያትን መስዋእት ያደርጋል ነገርግን አሁንም እጅግ በጣም ጥሩ አፈጻጸም እና የካሜራ ችሎታዎችን በበጀት ተስማሚ በሆነ ዋጋ ያቀርባል።
3. ከሁሉም Pixel ስልኮች ጥሩ የካሜራ አፈጻጸም መጠበቅ እችላለሁን?
አዎ፣ የGoogle ፒክስል ስልኮች እርስዎ የመረጡት ሞዴል ምንም ይሁን ምን በልዩ የካሜራ አፈፃፀማቸው ይታወቃሉ። ከፍተኛ ደረጃ ያላቸው ሞዴሎች እንደ ቴሌፎቶ ሌንስ ያሉ ተጨማሪ የካሜራ ባህሪያትን ሊያቀርቡ ቢችሉም ሁሉም የፒክስል ስልኮች አስደናቂ የፎቶ ጥራት እና የማቀናበር ችሎታዎችን ያቀርባሉ።
4. የጎግል ፒክስል ስልክ በሚመርጡበት ጊዜ ምን ሌሎች ነገሮችን ግምት ውስጥ ማስገባት አለብኝ?
ከዋጋ እና የካሜራ ችሎታዎች በተጨማሪ እንደ የማሳያ መጠን፣ አጠቃላይ አፈጻጸም እና ለእርስዎ አስፈላጊ ሊሆኑ የሚችሉ ተጨማሪ ባህሪያትን ያስቡ። የእርስዎን ውሳኔ በሚያደርጉበት ጊዜ የባትሪ ህይወት፣ የማከማቻ አማራጮች እና የንድፍ ውበት እንዲሁ ግምት ውስጥ መግባት አለባቸው።