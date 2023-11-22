ጎግል ፒክስል 8 vs 8 ፕሮ፡ ልዩነታቸውን ይፋ ማድረግ

ወደ ጎግል ፒክስል 8 ባለ ሁለትዮሽ ስንመጣ፣ የዚህ አመት ሞዴሎች ከቀደምቶቹ ጋር ሲነፃፀሩ ከፍተኛ መሻሻሎችን እንደሚያመጡ ምንም ጥርጥር የለውም። ዲዛይኑ ተመሳሳይ ሆኖ ሳለ፣ Pixel 8 እና 8 Pro አዲስ የካሜራ ሃርድዌር፣ የተሻሻሉ ማሳያዎች፣ ፈጣን የኃይል መሙላት አቅሞች እና የተሻሻለ AI አቅም ያለው ቺፕሴት ያቀርባሉ። ከዚህም በላይ እነዚህ መሳሪያዎች አስደናቂ የሰባት አመታት ሙሉ የሶፍትዌር ድጋፍን የሰጡ የመጀመሪያዎቹ ፒክስል ስልኮች ናቸው ይህም ለብዙ ተጠቃሚዎች አሳማኝ ምርጫ ያደርጋቸዋል። ነገር ግን፣ በሁለቱ መካከል ለመወሰን እየሞከርክ ከሆነ፣ የበለጠ ትኩረት ሊሰጣቸው የሚገቡ አንዳንድ ጥቃቅን ልዩነቶች አሉ።
መጠን እና ክብደት በ Pixel 8 እና 8 Pro መካከል ዋና ዋና መለያዎች ናቸው። የታመቀ ባንዲራ ስልክ ከመረጡ፣ ቫኒላ ፒክስል 8 ከቀደምቶቹ ያነሰ እና ምቹ የአንድ እጅ አጠቃቀም ተሞክሮ ይሰጣል። በሌላ በኩል፣ Pixel 8 Pro ሙሉ መጠን ያለው ባንዲራ ለሚመኙ ሰዎች ያቀርባል፣ ምንም እንኳን ለአንዳንድ ተጠቃሚዎች ትንሽ የማይመች ቢሆንም።
ከማሳያ አንፃር ፒክስል 8 ፕሮ መሪነቱን ይወስዳል። ሁለቱም መሳሪያዎች ከቀደምት ሞዴሎች ጋር ሲነፃፀሩ የተሻሻሉ ማሳያዎችን ያሳያሉ እና የ120Hz የማደሻ ፍጥነት ይሰጣሉ። ነገር ግን፣ 8 Pro ከ LTPO OLED ፓነል ጋር አንድ እርምጃ ወደፊት ይወስዳል፣ ይህም ከ 1 እስከ 120 ኸርዝ የሚደርስ የጥራጥሬ እድሳት ፍጥነትን ለመቆጣጠር ያስችላል፣ ይህም ለተሻሻለ የባትሪ ህይወት አስተዋፅኦ ያደርጋል። የ 8 Pro ማሳያው በቀጥታ የፀሐይ ብርሃን ስር በመጠኑ ደመቅ ያለ ሲሆን ከትልቅ መጠኑ ጋር እንዲመጣጠን ከፍተኛ ጥራት አለው።
ወደ የባትሪ ህይወት ስንመጣ፣ በሚገርም ሁኔታ፣ ሁለቱም ፒክስል 8 እና 8 Pro በተመሳሳይ መልኩ ይሰራሉ። ምንም እንኳን የ 8 Pro መኖሪያ ቤት ትልቅ ባትሪ ቢኖርም ፣ በአጠቃላይ የባትሪ ህይወት ውስጥ ያለው ልዩነት አነስተኛ ነው። የ 8 Pro ከፍተኛ ጥሪ እና የድር አሰሳ ጊዜያቶች የነቃ አጠቃቀም ውጤቱን በትንሹ ያሳድጉታል።
የኃይል መሙያ ፍጥነትን በተመለከተ፣ ሁለቱም መሳሪያዎች ከቀደምት የፒክሰል ሞዴሎች ጋር ሲነፃፀሩ ፈጣን የኃይል መሙያ አቅም አላቸው። ትንሹ ፒክሴል 8 27W ፈጣን ባትሪ መሙላት እና 18 ዋ ገመድ አልባ ባትሪ መሙላትን ይሰጣል፣ 8 Pro ደግሞ በገመድ ቻርጅ እስከ 30W እና 23 ዋ በገመድ አልባ ባትሪ መሙላት ይሄዳል። በገሃዱ አለም ፍተሻ፣ ፒክስል 8 በሃይል መሙላት ፍጥነት በትንሹ በትንሹ ይበልጣል።
ወደ አፈጻጸም ስንመጣ፣ ሁለቱም Pixel 8 እና 8 Pro የተሻሻሉ AI ችሎታዎችን እና ከፍተኛ ጥሬ አፈጻጸምን የሚያቀርበውን አዲሱን Google Tensor G3 ቺፕሴት ይመካል። መሳሪያዎቹ አንድ አይነት ሃርድዌር ሲጋሩ የፒክሴል 8 ዝቅተኛ ጥራት በተወሰኑ የስክሪን ላይ ማመሳከሪያዎች 8 Proን የበለጠ እንዲሰራ ያስችለዋል።
በመጨረሻም፣ በPixel 8 እና 8 Pro መካከል መምረጥ በእርስዎ የግል ምርጫዎች መጠን፣ ማሳያ፣ የባትሪ ህይወት እና የመሙያ ፍጥነት ይወሰናል። ሁለቱም መሳሪያዎች ለየት ያለ የስማርትፎን ልምድ ይሰጣሉ፣ ነገር ግን ለፍላጎትዎ ተስማሚ የሆነውን ለማግኘት ልዩ የሆኑትን ልዩነቶች ማመዛዘን አስፈላጊ ነው።
በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች (ተየጥ)
ጥ: በ Google Pixel 8 እና 8 Pro መካከል ያሉት ዋና ዋና ልዩነቶች ምንድን ናቸው?
መ: ዋናዎቹ ልዩነቶች የመጠን ፣ የማሳያ ቴክኖሎጂ ፣ የባትሪ ዕድሜ እና የኃይል መሙያ ፍጥነት ያካትታሉ። ፒክስል 8 ትንሽ እና የበለጠ የታመቀ ሲሆን 8 Pro ትልቅ ማሳያ በLTPO OLED ቴክኖሎጂ ያቀርባል። አጠቃላይ የባትሪ ህይወት ተመሳሳይ ነው፣ ነገር ግን 8 Pro በመጠኑ ከፍ ያለ የጥሪ እና የድር አሰሳ ጊዜያቶች አሉት። የኃይል መሙያ ፍጥነት በ 8 Pro ላይ ፈጣን ነው።
ጥ፡ የትኛው ፒክስል ስልክ የተሻለ አፈጻጸም አለው?
መ: ሁለቱም ፒክስል 8 እና 8 ፕሮ ተመሳሳዩን ጎግል Tensor G3 ቺፕሴት ይጠቀማሉ ፣ ይህም ተመሳሳይ አፈፃፀም ያስከትላል። ነገር ግን ፒክስል 8 በአነስተኛ ጥራት ምክንያት በተወሰኑ የስክሪን መለኪያዎች 8 Proን ሊበልጥ ይችላል።
ጥ፡ ሁለቱንም ፒክስል ስልኮች ያለገመድ መሙላት ትችላለህ?
መ: አዎ፣ ሁለቱም Pixel 8 እና 8 Pro ገመድ አልባ ባትሪ መሙላትን ይደግፋሉ። ፒክስል 8 18 ዋ ገመድ አልባ ባትሪ መሙላትን ያቀርባል፣ 8 Pro ደግሞ 23 ዋ ገመድ አልባ ባትሪ መሙላትን ይሰጣል።
ጥ፡- Pixel 8 duo ለምን ያህል ጊዜ የሶፍትዌር ዝመናዎችን ይቀበላል?
መ: Pixel 8 duo ለሰባት ዓመታት ሙሉ የሶፍትዌር ድጋፍ የሚሰጥ የመጀመሪያው ፒክስል ስልክ ነው። ይህ ማለት አንድሮይድ ዝማኔዎችን እስከ አንድሮይድ 21 ድረስ መቀበል አለባቸው ይህም የረጅም ጊዜ የሶፍትዌር ልምድን ያረጋግጣል።