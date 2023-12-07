ጎግል የፖድካስት ምዝገባዎችን ወደ ዩቲዩብ ሙዚቃ ለመሸጋገር መሳሪያ አስጀምሯል።

ጎግል ተጠቃሚዎች የፖድካስት ምዝገባዎቻቸውን ከተናጥል ጎግል ፖድካስቶች መተግበሪያ ወደ ዩቲዩብ ሙዚቃ እንዲያስተላልፉ የሚያስችል የፍልሰት መሳሪያ እያስተዋወቀ ነው። ይህ እርምጃ ጎግል የጉግል ፖድካስቶች መተግበሪያን በኤፕሪል 2024 እንደሚዘጋ ካስታወቀ በኋላ ነው።የፍልሰት መሳሪያው መጀመሪያ ላይ ለአሜሪካ ተጠቃሚዎች የሚውል ሲሆን በቅርቡ ወደ ሌሎች ገበያዎች የመስፋፋት እቅድ አለው።
መተግበሪያው የሚዘጋበት የጊዜ መስመርም ይፋ ሆኗል። የዩኤስ ተጠቃሚዎች እስከ መጋቢት 2024 ድረስ በGoogle ፖድካስቶች መተግበሪያ በኩል ፖድካስቶቻቸውን ማዳመጥ ይችላሉ። ነገር ግን የደንበኝነት ምዝገባዎችን መላክ ወይም ወደ ውጭ መላክ አሁንም እስከ ጁላይ 2024 ድረስ የሚቻል ይሆናል።
የፍልሰት መሳሪያውን ለመጠቀም ተጠቃሚዎች በቀላሉ "የደንበኝነት ምዝገባዎችን ላክ" የሚለውን ጠቅ ያድርጉ እና "ወደ YouTube ሙዚቃ ላክ" የሚለውን ይምረጡ። የዩቲዩብ ሙዚቃ መተግበሪያ ካልተጫነ ተጠቃሚዎች ከመቀጠልዎ በፊት እንዲጭኑት ይጠየቃሉ። በአማራጭ፣ ተጠቃሚዎች የደንበኝነት ምዝገባቸውን ወደ OPML ፋይል የመላክ አማራጭ ይኖራቸዋል፣ ይህም ሰቀላዎችን ወደ ሚደግፍ የሶስተኛ ወገን ፖድካስት መተግበሪያ ሊሰቀል ይችላል።
ጉግል በኦዲዮ ዥረት ገበያ ውስጥ ጥረቱን በማጠናከር በአሁኑ ጊዜ በበርካታ መተግበሪያዎች ላይ የተሰራጨውን አድማጭ አንድ ላይ ለማምጣት ያለመ ነው። ይህ ፍልሰት ጎግል ዩቲዩብን የፖድካስት ማዕከል ለማድረግ ከዚህ ቀደም ያደረጋቸውን ውጥኖች የተከተለ ሲሆን ይህም ራሱን የቻለ ፖድካስቶች መነሻ ገፅ መጀመሩን እና የፖድካስት ይዘትን ከዩቲዩብ ሙዚቃ ጋር ለማዋሃድ አቅዷል።
ቀደም ሲል በዩቲዩብ ላይ ከሚገኙ ታዋቂ ፖድካስቶች በተጨማሪ ተጠቃሚዎች የፖድካስት አርኤስኤስ መጋቢን በመጠቀም ወደ ዩቲዩብ ሙዚቃ ቤተ-መጽሐፍታቸው በቀጥታ ትርኢቶችን ማከል ይችላሉ። ዩቲዩብ ሙዚቃ ለተጠቃሚዎቹ የፖድካስት ልምዱን ለማሻሻል እንደ ፖድካስት "መደርደሪያዎች"፣ የአርኤስኤስ ምግብ ውህደት፣ አውቶማቲክ ማውረዶች እና እንከን የለሽ የማዳመጥ ልምድን ተግባራዊ አድርጓል።
በአዲሱ የፍልሰት መሳሪያ፣ ጎግል የፖድካስት አቅርቦቶቹን እያቀላጠፈ እና ለተጠቃሚዎች የደንበኝነት ምዝገባቸውን ወደ ዩቲዩብ ሙዚቃ የሚያስተላልፉበት ምቹ መንገድ እያቀረበ ነው። ፖድካስቲንግ በታዋቂነት እያደገ ሲሄድ፣ ይህ እርምጃ ጎግል አጠቃላይ እና ለተጠቃሚ ምቹ የሆነ የፖድካስቲንግ መድረክ ለመፍጠር ያለውን ቁርጠኝነት ያሳያል።