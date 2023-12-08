ጎግል በዴሞ ቪዲዮ ላይ Gemini AIን በማሳሳት ተከሷል

ጎግል ጂሚኒ የተሰኘ የቅርብ ጊዜውን የኤአይአይ ሞዴሎች ስብስብ በቅርቡ ይፋ አድርጓል፣ ነገር ግን ኩባንያው አሁን ስለ AI ችሎታው ተመልካቾችን በማሳሳት ክስ እየቀረበበት ነው። በብሉምበርግ ባሳተመው op-ed ላይ፣ አምደኛ ፓርሚ ኦልሰን ጎግል የጌሚኒን ሃይል በቅርቡ ባደረገው የቪዲዮ ማሳያ ላይ አሳስቶታል ብሏል።
ቪዲዮው የንግግር ንግግሮችን ከምስል ማወቂያ ጋር በማጣመር የጌሚኒን መልቲሞዳል አቅም አሳይቷል። AI ምስሎችን በፍጥነት የሚያውቅ፣ በሰከንዶች ውስጥ ምላሽ የሚሰጥ እና ቀጥሎ ምን እንደሚሆን በትክክል የሚተነብይ ታየ። ነገር ግን፣ የቪዲዮ መግለጫውን ጠቅ ማድረግ ከGoogle ጠቃሚ የሆነ የኃላፊነት ማስተባበያ ገልጿል፡- “ለዚህ ማሳያ ዓላማዎች መዘግየት ቀንሷል፣ እና የጌሚኒ ውጤቶች በአጭሩ ተቀንሰዋል።
ኦልሰን ይህ የክህደት ቃል ጎግል በቪዲዮው ላይ የሚጠቁመውን የሚቃረን ነው ሲል ተከራክሯል፣ይህም ጀሚኒ አካባቢውን እያየች እና ምላሽ ስትሰጥ ቅጽበታዊ የድምጽ ውይይቶችን ማድረግ እንደምትችል ነው። ጎግል የቪዲዮ ማሳያው በተጨባጭ የተከሰተ እንዳልሆነ አምኗል፣ ነገር ግን በምትኩ ጀሚኒ ምላሽ እንዲሰጥበት የምስል ፍሬሞችን እና የጽሑፍ መጠየቂያዎችን ተጠቅሟል።
ኩባንያዎች ቴክኒካዊ ጉዳዮችን ለማስወገድ የማሳያ ቪዲዮዎችን ማረም የተለመደ ቢሆንም ጎግል ከዚህ ቀደም የ AI ማሳያዎችን ትክክለኛነት በተመለከተ ጥርጣሬ አጋጥሞታል። በዱፕሌክስ ማሳያው ውስጥ የድባብ ድምጽ ማጣት እና ከመጠን በላይ አጋዥ መስተጋብር ስለ ትክክለኛነት ጥርጣሬን አስነስቷል። በቅድመ-የተቀረጹ የ AI ሞዴሎች ቪዲዮዎች እንደ የBaidu Ernie Bot መጀመር ያሉ ጥርጣሬዎች ገጥሟቸዋል።
እንደ ኦልሰን ገለጻ የጎግል ድርጊት ተመልካቾችን ለማሳሳት እና ጂሚኒ አሁንም ከOpenAI's GPT ጀርባ እንዳለች ትኩረትን ለማስቀየር የሚደረግ ሙከራ ተደርጎ ሊወሰድ ይችላል። ነገር ግን፣ ጎግል በGoogle DeepMind የምርምር እና ጥልቅ ትምህርት መሪ ኦሪዮል ቪኒያልስ፣ ቪዲዮው የተጠቃሚው ከጌሚኒ ጋር ያለው መስተጋብር ምን ሊሆን እንደሚችል የሚያሳይ መሆኑን በመግለጽ ማሳያውን ተከላክሏል።
እምነትን መልሶ ለማግኘት እና ገንቢዎችን ለማነሳሳት፣ ኦልሰን ጎግል ለጋዜጠኞች እና ለገንቢዎች የምርቱን የተግባር ልምድ እንዲያቀርብ ይጠቁማል። ሰዎች ጀሚኒን በአደባባይ ቤታ ውስጥ እንዲፈትሹ እና እውነተኛ አቅሞቹን እንዲያሳዩ በመፍቀድ፣ Google የተሳሳተ አስተያየት ሊሰጡ የሚችሉ የተስተካከሉ ቪዲዮዎችን ሳያስፈልጋቸው AI ን ለማስተዋወቅ የተሻለ ቦታ ይኖረዋል።