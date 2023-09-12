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ጎግል በፍለጋ ሞተር የበላይነት ላይ የፀረ-እምነት ሙከራን ገጥሞታል።

Byገብርኤል Botha

ሴፕቴ 12, 2023
ጎግል በፍለጋ ሞተር የበላይነት ላይ የፀረ-እምነት ሙከራን ገጥሞታል።

የፌደራል ተቆጣጣሪዎች የኢንተርኔት ግዛቱን ለማፍረስ ሲሞክሩ ጎግል አስደናቂ በሆነ የአሜሪካ ፀረ እምነት ሙከራ ይሞገታል። በሚቀጥሉት 10 ሳምንታት ውስጥ፣ የፌደራል ጠበቆች እና የግዛት ጠበቆች ጎግል በገበያው ላይ የተጭበረበረ መሆኑን የሚያረጋግጡ ማስረጃዎችን ያቀርባሉ፣የሸርማን ህግን በመጣስ የፍለጋ ፕሮግራሙን በተለያዩ ቦታዎች እና መሳሪያዎች ላይ ምርጫ በማድረግ። የፍርድ ሂደቱ ጎግል ህጉን መጣሱን እና እንደዚያ ከሆነ የቴክኖሎጂ ግዙፉን ለመቆጣጠር ምን እርምጃዎች መወሰድ እንዳለባቸው ይወስናል።

ጉግል የኢንተርኔት ፍለጋ የበላይነቱን ተጠቅሞ በተፎካካሪዎች ላይ ፍትሃዊ ያልሆነ ጥቅም ለማግኘት ሲል ክስ በፍትህ ዲፓርትመንት ክስ የቀረበበት ከሶስት አመታት በፊት ነው። ጎግል እንደ አይፎን እና እንደ ሳፋሪ እና ፋየርፎክስ ባሉ ዌብ ብሮውሮች ላይ ነባሪው የፍለጋ ሞተር እንዲሆን በዓመት በቢሊዮን የሚቆጠር ዶላር እንደሚከፍል መንግስት ይናገራል። በተጨማሪም፣ ጎግል የፍለጋ ሞተሩ ከስማርት ስልኮቹ አንድሮይድ ሶፍትዌር ጋር እንዲጣመር በመጠየቅ ገበያውን በህገ-ወጥ መንገድ ተቆጣጥሮታል ሲሉ ተቆጣጣሪዎች ይከራከራሉ።

ጎግል ከፍተኛ ፉክክር እንደገጠመው በመግለጽ እንደ ማይክሮሶፍት ቢንግ ያሉ የፍለጋ ፕሮግራሞችን እና እንደ Amazon እና Yelp ያሉ ድረ-ገጾችን ለአብነት ጠቅሷል። ኩባንያው ስኬቱን የገለጸው በፍለጋ ሞተሩ ቀጣይነት ያለው ማሻሻያ ሲሆን ሰዎች ጎግልን በአስተማማኝነቱ እና በአፈፃፀሙ ምክንያት ለመጠቀም እንደሚመርጡ አፅንዖት ሰጥቷል።

የሙከራው ውጤት በGoogle ላይ ጉልህ የሆነ እንድምታ ሊኖረው ይችላል። ሊሆኑ የሚችሉ መዘዞች ጉግልን ነባሪ የፍለጋ ሞተር ለማድረግ ኩባንያዎችን የመክፈል ልምዱን ማቆም ወይም ጎግል በሕግ ውጊያዎች ውስጥ ሲገባ ትኩረቱን ማጣትን ያጠቃልላል። እ.ኤ.አ. በ 1998 በማይክሮሶፍት ላይ ተመሳሳይ የፀረ-እምነት ጉዳይ ኩባንያው አዳዲስ ቴክኖሎጂዎችን ለመለማመድ እየታገለ ነው ፣ ይህም ጎግል ወደ ታዋቂነት ከፍ እንዲል አስችሎታል።

አሁን ካለው ሙከራ በተጨማሪ ጎግል ከማስታወቂያ ቴክኖሎጅው ጋር የተያያዘ የፀረ-እምነት ጉዳይ ገጥሞታል። ጎግል ቁልፍ የሆኑ የዲጂታል ማስታወቂያ ቴክኖሎጂዎችን በብቸኝነት እንደሚይዝ መንግስት ክስ እና ጎግል የፀረ-ውድድር ልማዶችን ስጋቶች ለመፍታት የአድቴክ ንግዱን በከፊል መሸጥ እንዳለበት ጠቁሟል።

ምንጮች፡ የፍትህ ዲፓርትመንት፣ የአውሮፓ ህብረት ተቆጣጣሪዎች።

By ገብርኤል Botha

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