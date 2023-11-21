ጎግል ፋይ ገመድ አልባ ለነባር ተመዝጋቢዎች የ75 ዶላር ቅናሽ በ Pixel Watch 2 LTE ላይ ያቀርባል

ጎግል ፋይ ሽቦ አልባ ለነባር የMVNO ተመዝጋቢዎች የ75 ዶላር ቅናሽ በ Pixel Watch 2 LTE ላይ ልዩ የጥቁር አርብ ውል እያቀረበ ነው። ቅናሹን ለመጠቀም ተጠቃሚዎች ተመዝግበው በሚወጡበት ጊዜ BLACKFRIDAY የሚለውን የማስተዋወቂያ ኮድ መጠቀም አለባቸው ይህም ዋጋውን ወደ $324.99 ዝቅ ያደርገዋል። ሆኖም ጉግል የዚህ ስምምነት የሚቆይበትን ጊዜ አልገለጸም ስለዚህ ፍላጎት ላላቸው ደንበኞች በቅርቡ ግዢውን ቢፈጽሙ ይመረጣል።
ይህ በእንዲህ እንዳለ የዩኤስ ጎግል ስቶር እና ሌሎች ቸርቻሪዎች ዋናውን ፒክስል ዋች (ዋይ ፋይ) በ199.99 ዶላር እየሸጡ ሲሆን የኤልቲኢ ሞዴል ግን የ249.99 ዶላር ቅናሽ ካገኘ በ80 ዶላር ይሸጣል። ጎግል ቀዳሚውን ተለባሽ በሠልፍ ውስጥ በተመጣጣኝ ዋጋ መሸጡን ይቀጥል እንደሆነ ወደፊት የሚታይ ይሆናል።
በ Pixel Watch 2 LTE ላይ ካለው ቅናሽ በተጨማሪ ጎግል ፋይ ሽቦ አልባ ለተለያዩ ፒክስል ዋች ባንዶች እንደ አክቲቭ፣ ስትሬች፣ ቆዳ እና ባለ ሁለት ቶን የቆዳ ባንዶች እንዲሁም ከቻርጅንግ ኬብል የ10 ዶላር ቅናሽ እያደረገ ነው። ፣ በ Google መደብር ይገኛል።
በተጨማሪም፣ Google Fi ለደንበኞቹ ሌሎች በርካታ የጥቁር አርብ ስምምነቶችን አስተዋውቋል። እነዚህም የሚከተሉትን ያካትታሉ፡ $699 በPixel 8 ላይ ከ24 ወርሃዊ ሂሳብ ክሬዲቶች በኋላ እስከ ዓመቱ መጨረሻ ድረስ ለ Unlimited Plus ዕቅድ ከተመዘገቡ በኋላ፣ ለሁሉም የPixel 200 ግዢዎች የ8 ዶላር ቅናሽ በ EXTRA200 የማስተዋወቂያ ኮድ፣ በ Pixel 300 ላይ $8 መቆጠብ ነባር ደንበኞች፣ እና ከ550 ወራት በኋላ እስከ 24 ዶላር የሚደርሰው በአዲሱ የሳምሰንግ ጋላክሲ ኤስ23 መሳሪያዎች ላይ። በተጨማሪም፣ ደንበኞች ከ600 ወርሃዊ የክፍያ መጠየቂያ ክሬዲቶች በኋላ በMotorola ራዘር+ ላይ በ$24 ተመላሽ ሊጠቀሙ ይችላሉ።
የPixel Watch 2 LTE ወይም ሌላ የGoogle Fi ጥቁር አርብ ስምምነቶችን ለመግዛት እያሰቡ ከሆነ፣ በእነዚህ የተገደበ ጊዜ ቅናሾች መጠቀማቸውን ያረጋግጡ እና በሚወዷቸው መሳሪያዎች ላይ ልዩ ቅናሾችን ይደሰቱ።
በየጥ
1. የGoogle Fi Wireless ተመዝጋቢ ካልሆንኩ የ75 ዶላር ቅናሽ በ Pixel Watch 2 LTE መጠቀም እችላለሁ?
አይ፣ በ Pixel Watch 75 LTE ላይ ያለው የ2 ዶላር ቅናሽ በተለይ ለነባር የ MVNO የGoogle Fi Wireless ተመዝጋቢዎች ነው። የአሁኑ የደንበኝነት ተመዝጋቢ ካልሆኑ፣ ለዚህ ልዩ ስምምነት ብቁ ላይሆኑ ይችላሉ።
2. ለ Pixel Watch 2 LTE የጥቁር አርብ ስምምነት ለምን ያህል ጊዜ ያገለግላል?
Google ለ Pixel Watch 2 LTE የጥቁር ዓርብ ስምምነት የሚቆይበትን ጊዜ በተመለከተ የተለየ መረጃ አልሰጠም። ቅናሹ እንዳያመልጥዎት በተቻለ ፍጥነት ግዢዎን እንዲፈጽሙ ይመከራል።
3. በGoogle Fi ለጥቁር ዓርብ ሌሎች ቅናሾች አሉ?
አዎ፣ ከ Pixel Watch 2 LTE ስምምነት በተጨማሪ፣ Google Fi Wireless ፒክስል 8 እና ሳምሰንግ ጋላክሲ ኤስ23 መሳሪያዎችን ጨምሮ በተለያዩ መሳሪያዎች ላይ ቅናሾችን እያቀረበ ነው። በPixel Watch ባንዶች እና በቻርጅንግ ኬብል ላይ ቅናሾች አሉ።
4. በGoogle Fi Wireless ላይ በርካታ የጥቁር አርብ ቅናሾችን ማጣመር እችላለሁ?
የተወሰኑ ውህደቶች ሊለያዩ ቢችሉም፣ በGoogle Fi Wireless ላይ በርካታ የጥቁር አርብ ቅናሾችን መጠቀም መቻል አለቦት። ለምሳሌ ነባር ተመዝጋቢ ከሆኑ በPixel Watch 2 LTE ላይ ካለው ቅናሽ እንዲሁም እንደ ፒክስል 8 ባሉ ሌሎች መሳሪያዎች ላይ ካሉ ቅናሾች ተጠቃሚ መሆን ይችላሉ።
5. ስለ Google Fi Wireless እና ስለ ጥቁር ዓርብ ስምምነቶች የበለጠ መረጃ የት ማግኘት እችላለሁ?
ስለ ጥቁር ዓርብ ስምምነቶች የበለጠ መረጃ ለማግኘት የጉግል ፋይ ሽቦ አልባ ድር ጣቢያን መጎብኘት ወይም ኦፊሴላዊ የማህበራዊ ሚዲያ ቻናሎቻቸውን መከተል ይችላሉ። በተጨማሪም፣ የቴክኖሎጂ ዜና ድረ-ገጾች እና መድረኮች ስለእነዚህ ቅናሾች ተጨማሪ ዝርዝሮችን ሊሰጡ ይችላሉ።