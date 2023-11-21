ጎግል ወደ ጨዋታ ኢንዱስትሪ ለመግባት ያለው ታላቅ እቅድ

ወደ የጨዋታ ኢንደስትሪ ለመግባት ሲመጣ፣ ጎግል ትልቅ ህልሞች ነበረው። የቴክኖሎጂ ግዙፉ በጨዋታ ላይ ቦታ ለማግኘት ባደረገው ጥረት ከቴንሰንት ጋር በመተባበር በታዋቂው የጨዋታ ገንቢ Epic Games ውስጥ ትልቅ ድርሻ ለመያዝ ጨምሮ የተለያዩ ስልቶችን ዳስሷል።
በጨዋታ ዥረት መድረኩ፣ ስታዲያ፣ ጎግል እየተመራ ገበያውን ለማደናቀፍ እና በይዘት መሠረተ ልማት ላይ ኢንቨስት በማድረግ መገኘቱን ለማጠናከር ያለመ ነው። መጀመሪያ ላይ ኩባንያው ለStadia ከፍተኛ ስምምነቶችን አስቦ ነበር ነገርግን በመጨረሻ የራሱን የመጀመሪያ ወገን መለያዎች ለማቋቋም እና ከሶስተኛ ወገን አታሚዎች ጋር ለመተባበር አነሳስቷል።
በቅርቡ በEpic Games እና Google መካከል በተደረገ የፍርድ ቤት ክስ፣ የስታዲያ የቀድሞ መሪ ፊል ሃሪሰን ትኩረት የሚስብ ሀሳብ ማቅረቡ ተገለጸ። ሃሪሰን ጉግል ከ Tencent ጋር እንዲተባበር እና ሁሉንም የኤፒክ ጨዋታዎች አክሲዮኖችን እንዲገዛ ሀሳብ አቅርቧል። እንዲህ ያለው እርምጃ ጎግልን በ5.5 2018 ቢሊዮን ዶላር የሚያስገርም ገቢ ያስገኘውን ጨዋታ ፎርትኒት በጋራ ባለቤትነት ትልቅ ጥቅም ያስገኝለት ነበር፣ ይህም በወቅቱ ከታላላቅ ጨዋታዎች አንዱ የነበረውን ቦታ ያረጋግጣል።
ከ Tencent ጋር የተሳካ ስምምነት በሌለበት፣ ጎግል በ20 ቢሊዮን ዶላር በሚያስገርም ሁኔታ በEpic Games 2% ድርሻ የማግኘት እድልን መርምሯል። የፍርድ ቤቱ ዶክመንቶች በGoogle ስራ አስፈፃሚዎች መካከል የኢሜይል ውይይቶችን አሳይተዋል ፣በጨዋታ መድረክ የመጀመሪያ ሀሳቦች እና ዕቅዶች ላይ ብርሃን ፈነጠቀ።
በEpic Games ላይ ያለው እምቅ ማግኛ ወይም ኢንቨስትመንት ጎግል በተለያዩ አገልግሎቶቹ ላይ ያለውን ተደራሽነት ለማሳደግ እንደ ስትራቴጂያዊ እርምጃ ታይቷል። ፊል ሃሪሰን ፎርትኒት እንዴት ለጉግል ዩቲዩብ ፕላትፎርም እድገትን በጨዋታ መመልከቻ ጊዜ እንደሚያሳድግ ገልጿል። በተጨማሪም ኢንቨስትመንቱ ጎግል በሚሊዮን የሚቆጠሩ ተጫዋቾችን ከአማዞን ድር አገልግሎቶች ወደ ጎግል ክላውድ ፕላትፎርም እንዲያዛውር እና በጨዋታ ኢንዱስትሪ ውስጥ ጠንካራ መሰረት እንዲኖረው ሊረዳው ይችላል።
ጎግል በኤፒክ ጌምስ ወደ ጌም ኢንደስትሪ ለመግባት ያቀደው ውጤት ባይሳካም የኩባንያው ቁርጠኝነት ከፍተኛ ፉክክር በበዛበት ገበያ ላይ አሳይቷል። እስካሁን ድረስ ቴንሰንት በ Epic Games ላይ 40% አክሲዮን ሲይዝ፣ ሶኒ ኮርፖሬሽን 5% አክሲዮን ሲይዝ፣ Epic Games ከ 31 ቢሊዮን ዶላር በላይ ዋጋ አግኝቷል።
በየጥ
1. ስታዲያ ምንድን ነው?
ስታዲያ በGoogle የተገነባ የደመና ጨዋታ መድረክ ነው። ተጠቃሚዎች የተለየ የጨዋታ ሃርድዌር ሳያስፈልጋቸው የቪዲዮ ጨዋታዎችን በተለያዩ መሳሪያዎች ላይ እንዲያሰራጩ ያስችላቸዋል።
2. Epic Games ምንድን ነው?
Epic Games እንደ Fortnite፣ Gears of War እና Unreal Tournament ያሉ ታዋቂ ጨዋታዎችን በመፍጠር የሚታወቅ ታዋቂ የቪዲዮ ጨዋታ ገንቢ እና አሳታሚ ነው።
3. Tencent ማን ነው?
ቴንሰንት በተለያዩ ከበይነ መረብ ጋር በተያያዙ አገልግሎቶች እና ምርቶች ላይ ያተኮረ የቻይንኛ ሁለገብ ኮንግሎሜሬት ነው። በዓለም ላይ ካሉ ትልልቅ የቪዲዮ ጌም ኩባንያዎች አንዱ ሲሆን በኢንዱስትሪው ውስጥ እንደ ዋና ተዋናይ ይታወቃል።
ምንጭ-ቬርጅ