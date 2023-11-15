የጎግል ዋና ስራ አስፈፃሚ ሱንዳር ፒቻይ በGoogle ፕሌይ ስቶር የንግድ ልምምዶች ላይ የፍርድ ቤት ምስክርነት ገጠመው።

የጎግል ዋና ስራ አስፈፃሚ ሱንዳር ፒቻይ በሁለት ሳምንታት ውስጥ ለሁለተኛ ጊዜ በፌደራል ፍርድ ቤት ቀርቦ በመካሄድ ላይ ባለው የፀረ-እምነት ችሎት ምስክርነት ለመስጠት። በዚህ ጊዜ ፒቻይ ለአንድሮይድ ሶፍትዌሮች መተግበሪያዎችን የማሰራጨት ኃላፊነት የሆነውን የGoogle Play ስቶርን የንግድ አሠራር ተከላክሏል።
የታዋቂው የቪዲዮ ጌም ፎርትኒት አዘጋጅ ኤፒክ ጨዋታዎች ከውስጠ-መተግበሪያ ግዢዎች ከ15% እስከ 30% የሚደርስ ኮሚሽን የሚሰበስበው የጉግል የክፍያ ሂደት በህገ-ወጥ መንገድ ሸማቾችን እና የሶፍትዌር ገንቢዎችን ይጎዳል። ጎግል በገበያው ውስጥ ያለውን ዋነኛ ቦታ ከሌሎች አፕሊኬሽኖች የሚደርስባቸውን ፉክክር ለማፈን፣ የዋጋ ጭማሪ ለማድረግ እና ፈጠራን የሚያበረታታ ነው ይላሉ። ይህ በአፕል ላይ የመጣውን ተመሳሳይ ጉዳይ ያስተጋባል።
የፒቻይ የቅርብ ጊዜ የፍርድ ቤት ውሎ በዋሽንግተን ዲሲ በተለየ የፀረ-እምነት ችሎት ምስክርነት ከሰጠ ከሳምንታት በኋላ ጎግል በፍለጋ ሞተሩ ሃይል አላግባብ ተጠቅሟል በሚለው ላይ ያተኮረ ነው። ምንም እንኳን የተለያዩ ቦታዎች እና ልዩ ጉዳዮች ቢኖሩም, ሁለቱም ሙከራዎች የ Google ግዙፍ ኃይል እና ከአፕል ጋር ያለውን ግንኙነት ያጎላሉ.
የጎግል የመከላከያ አንዱ ቁልፍ አካል ኩባንያው ከአፕል አይፎን እና አፕ ስቶር ፉክክር ገጥሞታል። ነገር ግን፣ በምስክርነቱ ወቅት፣ Google በ36 ከሳፋሪ ከሚገኘው የማስታወቂያ ገቢ 2021 በመቶውን ለአፕል አጋርቷል። ይህ ይፋ ማድረጉ በፒቻይ እና በEpic Games ጠበቃ መካከል ውጥረት እንዲፈጠር አድርጓል።
ፒቻይ የገቢ መጋራትን ቢቀበልም፣ ጎግል እና አንድሮይድ ከአፕል እና አይፎን ጋር ጠንካራ ፉክክር እንዳላቸው ገልጿል፣ይህ ፉክክር ብዙ ምርጫዎችን እና ዝቅተኛ ዋጋዎችን በማቅረብ ሸማቾችን እንደሚጠቅም አስረድቷል።
የEpic Games ሙከራው ጠቃሚ ነው ምክንያቱም ከተሳካ የGoogle እና የአፕል ኮሚሽኖችን በውስጠ-መተግበሪያ ግዢዎች የመሰብሰብ አቅምን ሊያዳክም ይችላል። ይህ አፕል አፕሊኬሽኖች ወደ ሌሎች የክፍያ አማራጮች አገናኞችን እንዲያቀርቡ መፍቀድ አለበት የሚል የቀድሞ ብይን ተከትሎ ሁለቱም ኩባንያዎች የሚቀበሉትን ኮሚሽኖች ሊያዳክም ይችላል።
በምስክርነቱ ወቅት ጎግል ፕሌይ ስቶር ለጎግል ምን ያህል ትርፋማ እንደነበረ የሚያሳይ ሲሆን በ4.4 የመጀመሪያ አጋማሽ 2020 ቢሊዮን ዶላር የስራ ማስኬጃ ትርፍ አስገኝቷል። ፒቻይ በፕሌይ ስቶር ላይ ካሉ የሶፍትዌር ገንቢዎች 97% ምንም አይነት ክፍያ እንደማይከፍሉ አጽንኦት ሰጥቷል። ኮሚሽኑን ለመቀስቀስ የዲጂታል ዕቃዎችን ስለማይሸጡ ወይም በቂ ገቢ ስለሌላቸው.
ሙከራው በቴክኖሎጂ ግዙፎች መካከል ስላለው ውስብስብ ተለዋዋጭነት እና የንግድ ስራዎቻቸው በተጠቃሚዎች እና በገንቢዎች ላይ የሚያሳድሩት ተፅእኖ ላይ ብርሃን መስጠቱን ቀጥሏል።
በየጥ
የጉግል ዋና ሥራ አስፈፃሚ ሱንዳር ፒቻይን የሚያሳትፈው የፀረ-እምነት ሙከራ ስለ ምንድ ነው?
የፀረ-እምነት ሙከራው በጎግል ፕሌይ ስቶር ውስጥ ባለው የጉግል የንግድ አሰራር ላይ ክሶችን ያካትታል።እዚያም Epic Games የክፍያ ማቀናበሪያ ስርዓቱ ዋጋ በመጨመር እና ፉክክርን በማዳከም ሸማቾችን እና የሶፍትዌር ገንቢዎችን ይጎዳል።
በዚህ ሙከራ እና በአፕል ላይ በቀድሞው ሙከራ መካከል ያለው ግንኙነት ምንድን ነው?
Epic Games ከዚህ ቀደም በአፕል ላይ ተመሳሳይ ክስ አቅርቧል፣ የመተግበሪያ ማከማቻው የክፍያ ስርዓትም እንዲሁ ተወዳዳሪ ነው በማለት ነበር። ሙከራዎቹ ጎግል እና አፕል ያላቸውን የበላይነት እና ከመተግበሪያ ገንቢዎች እና ሸማቾች ጋር ያላቸውን ግንኙነት ያጎላሉ።
ሙከራዎቹ በGoogle እና በአፕል ኮሚሽን የውስጠ-መተግበሪያ ግዢዎች ላይ ምን ተጽእኖ ሊኖራቸው ይችላል?
ሙከራዎቹ የሁለቱም ኩባንያዎች የውስጠ-መተግበሪያ ግዢ ኮሚሽኖችን የመሰብሰብ አቅማቸውን ሊያዳክሙ የሚችሉበት እድል አለ። ቀደም ሲል በአፕል ላይ የተላለፈው ብይን ኩባንያው አፕሊኬሽኖች ከሌሎች የክፍያ አማራጮች ጋር እንዲገናኙ እንዲፈቅድ ያስገድዳል፣ ይህም በሁለቱም ጎግል እና አፕል የሚሰበሰቡትን ኮሚሽኖች ሊያዳክም ይችላል።
ጎግል ፕሌይ ስቶር ምን ያህል ትርፋማ ነው?
በፍርድ ቤት በቀረቡት ማስረጃዎች መሰረት ጎግል ፕሌይ ስቶር እ.ኤ.አ. በ4.4 የመጀመሪያ አጋማሽ 2020 ቢሊዮን ዶላር የስራ ማስኬጃ ትርፍ አስገኝቷል ።ነገር ግን በፕሌይ ስቶር ላይ ካሉ የሶፍትዌር ገንቢዎች 97% ምንም አይነት ክፍያ እንደማይከፍሉ ልብ ሊባል ይገባል።
በጎግል እና ፒቻይ የቀረበው መከላከያ ምንድነው?
ጎግል እና ፒቻይ ኩባንያው ከአፕል አይፎን እና አፕሊኬሽኑ ፉክክር እንደሚጠብቀው ይከራከራሉ፣ ይህ ውድድር ብዙ ምርጫዎችን እና ዝቅተኛ ዋጋ በማቅረብ ሸማቾችን እንደሚጠቅም ይከራከራሉ። በጎግል ፕሌይ ስቶር ውስጥ ያለው የኮሚሽን ስርዓት በአብዛኛዎቹ የሶፍትዌር ገንቢዎች ላይ እንደማይተገበርም አፅንዖት ሰጥተዋል።