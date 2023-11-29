ጎግል ድራይቭ ለiOS እና አንድሮይድ ተጠቃሚዎች የመድረክ-መድረክ መቃኛ ባህሪን አስተዋውቋል

ጎግል ድራይቭ የአይኦኤስ ተጠቃሚዎች ሰነዶችን በፍጥነት እንዲቃኙ እና ወደ ቤተ መፃህፍቶቻቸው እንዲያስገቡ የሚያስችል አዲስ የፍተሻ ባህሪ አስታውቋል። ባህሪው ከአስር አመታት በላይ በአንድሮይድ ላይ ሲገኝ የiPhone እና iPad ተጠቃሚዎች ከዚህ ቀደም ይህን አማራጭ መጠቀም አልቻሉም ነበር። በተመሳሳይ ጊዜ፣ Google በDrive አንድሮይድ መተግበሪያ ውስጥ ያለውን ስካነር አሻሽሏል።
በዩናይትድ ስቴትስ ውስጥ ለ iOS ተጠቃሚዎች ከሚታወቁት ተጨማሪዎች አንዱ የርዕስ ጥቆማ ባህሪ ነው። ይህ ባህሪ በፍተሻው ውስጥ ባገኘው ይዘት ላይ በመመስረት የሰነድ ርዕሶችን በራስ-ሰር ለማመንጨት የጽሑፍ ማወቂያ ቴክኖሎጂን ይጠቀማል። ጎግል ይህን ባህሪ ከዚህ ቀደም ወደ አንድሮይድ የDrive ስሪት በዚህ አመት መጀመሪያ አስተዋውቋል።
በትይዩ፣ Google ተመሳሳይ ተግባራትን በማስተዋወቅ በአንድሮይድ መሳሪያዎች ላይ የሰነድ ቅኝትን አሻሽሏል። ተጠቃሚዎች በፍሬም ውስጥ ሲሆኑ ሰነዶችን በራስ-ሰር ለመያዝ መምረጥ ይችላሉ። አዲሱ የአንድሮይድ በይነገጽ በታቀደ ጊዜ ይህ ጉልህ መሻሻል በቅርቡ በ9to5Google ታይቷል።
አሁን አብዛኞቹ ዋና የደመና ማከማቻ አቅራቢዎች ቤተኛ የመቃኘት ባህሪያትን አቅርበዋል ይህም ተጠቃሚዎች የስልካቸውን ካሜራ በመጠቀም ሰነዶችን በፍጥነት እንዲይዙ ያስችላቸዋል። በመጀመሪያ በ2015 እንደ Office Lens ስራ የጀመረው የማይክሮሶፍት ሌንስ እና ከ2017 ጀምሮ በ Notes መተግበሪያ ውስጥ ያለው የ Apple አብሮ የተሰራ ስካነር የዚህ አይነት መፍትሄዎች ዋንኛ ምሳሌዎች ናቸው።
አዲሶቹ የአይኦኤስ መሳሪያዎች የፍተሻ ባህሪያት በአሁኑ ጊዜ በመልቀቅ ላይ ናቸው፣ እና አስቀድመው በአንድሮይድ ላይ ይገኛሉ። በ iOS እና አንድሮይድ ላይ ባለው የDrive መተግበሪያ ውስጥ ተጠቃሚዎች የካሜራ አዶውን ከታች በቀኝ በኩል በመፈለግ ወይም የ"+" አዶን በመንካት "ስካን" የሚለውን በመምረጥ የጎግል ስካነር ማግኘት ይችላሉ።
ተደጋግሞ የሚነሱ ጥያቄዎች
1. ሰነዶችን በGoogle Drive iOS ላይ መቃኘት እችላለሁ?
አዎ፣ ጎግል ድራይቭ አሁን በፍጥነት ለመቃኘት እና ሰነዶችን ወደ ቤተ መፃህፍቶቻቸው እንዲያስገቡ የሚያስችል የመቃኛ ባህሪን ለ iOS ተጠቃሚዎች ያቀርባል።
2. በ Google Drive ውስጥ የርዕስ ጥቆማ ባህሪ ምንድነው?
በGoogle Drive ውስጥ ያለው የርዕስ ጥቆማ ባህሪ በፍተሻው ውስጥ በሚያውቀው ይዘት ላይ በመመስረት የሰነድ ርዕሶችን በራስ-ሰር ለማመንጨት የጽሑፍ ማወቂያ ቴክኖሎጂን ይጠቀማል።
3. ለአንድሮይድ ተጠቃሚዎች ተመሳሳይ ባህሪያት አሉ?
አዎን፣ ለiOS የመቃኘት ባህሪያትን ከማስተዋወቅ ጎን ለጎን፣ Google በአንድሮይድ ላይ የሰነድ ቅኝትን አሻሽሏል። ተጠቃሚዎች በፍሬም ውስጥ ሲሆኑ ሰነዶችን በራስ ሰር የመቅረጽ አማራጭ አላቸው።
4. የመቃኘት ባህሪያትን የሚያቀርቡ አንዳንድ ሌሎች የደመና ማከማቻ አቅራቢዎች ምንድናቸው?
የማይክሮሶፍት ሌንስ (የቀድሞው Office Lens) እና አብሮ የተሰራው ስካነር በአፕል ማስታወሻዎች መተግበሪያ ውስጥ በዋና ዋና የደመና ማከማቻ አቅራቢዎች የቀረቡ ሁለት የፍተሻ ባህሪያት ናቸው።