iMessageን መክፈት፡ የተኳኋኝነት ጦርነት

ጎግል እና በአውሮፓ ውስጥ ያሉ ዋና የቴሌኮም ኦፕሬተሮች የአውሮፓ ኮሚሽን አይ ሜሴጅንን እንደ “ኮር” አገልግሎት እንዲመድብ እያሳሰቡ ሲሆን ይህ እርምጃ አፕል የቻት አፕ እንደ ዋትስአፕ ካሉ ተወዳዳሪዎች ጋር ሙሉ በሙሉ እንዲስማማ ይፈልጋል። በአሁኑ ጊዜ iMessage ለ Apple ተጠቃሚዎች ብቻ ነው, ይህም በ iPhone ባለቤቶች መካከል የታማኝነት ስሜት ይፈጥራል. ነገር ግን፣ እንደ ዋና አገልግሎት ከተሰየመ፣ iMessage ከተፎካካሪ መድረኮች ጋር ያለችግር መገናኘት ይኖርበታል፣ ይህም በተለያዩ መሳሪያዎች መካከል ግንኙነትን ይከፍታል።
በ iMessage ብቸኛነት ላይ የሚደረገው ውጊያ በመካሄድ ላይ ነው፣ ተፎካካሪዎች በተጠቃሚዎች መካከል የመቀያየር ሂደት እንዲጨምር ተስፋ አድርገዋል። ይህ በቅርብ ጊዜ በጎግል፣ ቮዳፎን፣ ዶይቸ ቴሌኮም፣ ቴሌፎኒካ እና ኦሬንጅ ግፊት የመጫወቻ ሜዳውን ለማስተካከል እና ለአውሮፓ ተጠቃሚዎች እና ንግዶች ተጨማሪ የግንኙነት አማራጮችን ለማቅረብ ያለመ ነው።
iMessage ከአዲሱ የዲጂታል ገበያዎች ህግ ጋር መጣጣም እንዳለበት የማጣራት ሃላፊነት ያለው የአውሮፓ ኮሚሽን የአገልግሎቱን ተፅእኖ እየገመገመ ነው። አፕል ተጠቃሚዎች ለአጠቃቀም ክፍያ በቀጥታ እንደማይከፍሉ እና መሳሪያዎቹ ከመልእክት መላላኪያ መተግበሪያ ውጭ ሊሰሩ እንደሚችሉ በመግለጽ ደንቦቹን መገዛት እንደሌለበት አፕል ቢከራከርም፣ ተቆጣጣሪዎች ግን የአፕል ስነ-ምህዳር አስፈላጊ አካል እንደሆነ እና በተዘዋዋሪ ለኩባንያው ገቢ አስተዋፅዖ ያደርጋል ብለው ያምናሉ። .
ምርመራው በቀጠለበት ወቅት፣ የቴሌኮም ኩባንያዎች እና ጎግል የአይሜሴጅን “መሰረታዊ ተፈጥሮ” በንግድ ተጠቃሚዎች እና በደንበኞቻቸው መካከል እንደ መግቢያ በር አጽንኦት ሰጥተው አፕል በረኛ እንዲሰየም ይደግፋሉ። አሁን ያለው የበለጸጉ የመልእክት መላላኪያ አቅሞች በአፕል ተጠቃሚዎች መካከል ብቻ ስለሚገኙ ንግዶች ከተሻሻሉ ተደራሽነት እና የመልእክት መላላኪያ ባህሪያት ተጠቃሚ ይሆናሉ ብለው ይከራከራሉ።
በ iMessage ተኳሃኝነት ላይ ያለው ውጊያ በዲጂታል የገበያ ቦታ ላይ ስለ ፍትሃዊ ውድድር አስፈላጊ ጥያቄዎችን ያስነሳል። የ iMessage ብቸኛነት ለአፕል ስኬት አስተዋፅዖ ቢኖረውም፣ የውይይት መተግበሪያውን ለተፎካካሪ መድረኮች መክፈት የግንኙነት አማራጮችን ከፍ ሊያደርግ እና በመልእክት መላላኪያ ቦታ ላይ ፈጠራን ሊያበረታታ ይችላል።
በየጥ:
ጥ፡ iMessage ምንድን ነው?
መ: iMessage የ "ሰማያዊ አረፋ" ጽሑፎችን በመጠቀም እርስ በርስ እንዲግባቡ የሚያስችላቸው ለአፕል ተጠቃሚዎች ብቻ የሚውል የውይይት መተግበሪያ ነው።
ጥ፡ ጉግል እና የቴሌኮም ኦፕሬተሮች አይ ሜሴጅ እንደ ዋና አገልግሎት እንዲሰየም የሚጠሩት ለምንድን ነው?
መ: ለሸማቾች እና ንግዶች ተጨማሪ የግንኙነት አማራጮችን ለማቅረብ iMessage ከተፎካካሪ መድረኮች ጋር ሙሉ በሙሉ እንዲስማማ መደረግ አለበት ብለው ያምናሉ።
ጥ፡ የአውሮፓ ኮሚሽን ምን እየመረመረ ነው?
መ: የአውሮፓ ኮሚሽን iMessage ለአዲሱ የዲጂታል ገበያዎች ህግ ተገዢ መሆን እና ከተፎካካሪዎች ጋር ያለችግር መገናኘት እንዳለበት እየመረመረ ነው።
ጥ፡ ለምንድነው የ iMessage አግላይነት አከራካሪ የሆነው?
መ፡ ተፎካካሪዎች የአይሜሴጅ አፕል መሳሪያዎች አግላይነት ፉክክርን እና በሸማቾች መካከል ያለውን መሳሪያ መቀየርን ያዳክማል ብለው ይከራከራሉ።
ጥ፡ ከተፎካካሪ መድረኮች ጋር ተኳሃኝነት ምን ተጽእኖ ይኖረዋል?
መ: iMessage ከተፎካካሪዎች ጋር ተኳሃኝ ማድረግ የግንኙነት አማራጮችን ያሻሽላል እና በመልእክት መላላኪያ ቦታ ላይ ፈጠራን ሊፈጥር ይችላል።