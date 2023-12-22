አዲስ የጨዋታ ማንቂያ፡ Caveblazers በነጻ በGOG ይገኛል።

አዲስ ጨዋታ በGOG ላይ ደርሷል እና ተጫዋቾችን እንደሚያስደስት እርግጠኛ ነው። ሆኖም፣ እንደተለመደው፣ በዚህ ልዩ ርዕስ ላይ እጅዎን ለማግኘት በፍጥነት እርምጃ መውሰድ ያስፈልግዎታል።
አሁን፣ GOGን፣ የሲዲ ፕሮጄክት ቀይ (ሳይበርፐንክ 2077) ማከማቻን ማወቅ አለቦት። በሁለት ምክንያቶች ጎልቶ ይታያል. በመጀመሪያ፣ ከዲአርኤም ነጻ የሆኑ ጨዋታዎችን ለግዢ የማቅረብ ፖሊሲው፣ ይህም በአፈጻጸም ችግሮች ምክንያት በአሉታዊ መልኩ ይታያል። የ Good Old Games ሁለተኛው መስህብ እንደ Epic Games ማከማቻ ለተጫዋቾች የሚቀርቡት ነጻ ጨዋታዎች ናቸው። የሚቀጥለው ቀድሞውኑ እዚህ አለ!
አዲሱ ነጻ ጨዋታ በGOG ለታህሳስ 22፣ 2023
ይህ በእውነቱ ቀደምት የገና ስጦታ አይደለም ፣ እንደ GOG ፣ በየሳምንቱ ገና ነው። ግን አዲሱ የሳምንቱ ነፃ ጨዋታ አሁን በመስመር ላይ ይገኛል። የፐርማዴአት መካኒኮችን የሚያሳይ "ጨካኝ እና ምህረት የለሽ" የሚባል የፒክሰል አርት ሮጌ መሰል መድረክ ተጫዋች ነው። በዴድፓን ጨዋታዎች (ዋይልድፍሮስት) ዋሻ ውስጥ ባለው ምናባዊ ዩኒቨርስ ውስጥ የሚከናወነው በጎቢን ፣ ኦርኮች ፣ የጦር መሳሪያዎች ፣ እቃዎች እና አስማታዊ መድሐኒቶች የተሞላ ሲሆን የዋሻውን ጥልቀት ለመመርመር እና በመጨረሻም "የማይታሰብ" ሀይልን ለማግኘት ሲሞክሩ።
ምንም እንኳን ወንበዴ ብቻ አይደለም. አሁን በGOG ላይ በነጻ የሚገኘው Caveblazers፣ እንደ ክምችት አስተዳደር ያሉ የ RPG ክፍሎችንም ያካትታል። በጨዋታው ውስጥ ከሚያጋጥሟቸው ከተለመዱት ጠላቶች የበለጠ ፈታኝ በሆነ ልዩ የአለቃ ውጊያ የሚያጠናቅቁ በርካታ ዞኖች ይጠብቁዎታል። ተጨማሪ ፈተናን ለሚፈልጉ በጣም ደፋር ተጫዋቾች፣ ፈተናዎችን በተሳካ ሁኔታ ለማጠናቀቅ ልዩ ሽልማቶች ተሰጥተዋል።
ጨዋታው በእንፋሎት ላይ በጣም አዎንታዊ ግብረመልስ አግኝቷል, ከ 87 በላይ ግምገማዎች 3,000% አዎንታዊ ናቸው. ተጫዋቾቹ የተሳካውን የፒክሰል ጥበብ፣ ፈጣን ጨዋታ እና በሂደት የመነጩትን ደረጃዎች ያደንቃሉ። Caveblazers በGOG ከዲሴምበር 22 እስከ ታህሳስ 25፣ 2023፣ እስከ ምሽቱ 3፡00 ድረስ በነጻ ይገኛሉ።
ታዲያ ይህን አዲስ ጨዋታ እንዴት ነው በነጻ የሚያገኙት? በቀላሉ በGOG ወይም በመነሻ ገጹ ላይ የ Caveblazers ገጽን ይጎብኙ። “ስጦታውን ይጠይቁ” እና “አዎ ጨዋታውን ያግኙ” ላይ ጠቅ ያድርጉ። ድህረ ገጹ ከዛ መለያህ ጋር ለመገናኘት የመግቢያ ምስክርነቶችህን እንድታስገባ ይጠይቅሃል። መለያ ካለዎት ጨዋታው በራስ-ሰር ወደ ቤተ-መጽሐፍትዎ ይታከላል። መለያ ከሌልዎት፣ አንድ ለመፍጠር ነፃነት ይሰማዎ። Caveblazers የእርስዎ ሻይ ባይሆንም ሁልጊዜ በGOG ላይ ለጣዕምዎ እንደሚስማሙ እርግጠኛ የሆኑ ብዙ ነፃ ጨዋታዎች አሉ።