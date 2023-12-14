በGOG የቅርብ ጊዜ ነጻ ጨዋታዎች አማካኝነት አስደሳች ጀብዱዎችን ይለማመዱ

አንድ ሳንቲም ሳያወጡ ለመጫወት አንዳንድ አስደሳች ጨዋታዎችን ይፈልጋሉ? GOG መድረክ ለደስታዎ በሚገኙ ነጻ ጨዋታዎች ስለሸፈኑ ከዚህ በኋላ አይመልከቱ።
በሲዲ ፕሮጄክት ባለቤትነት የተያዘው GOG ለተጠቃሚዎቹ ድንቅ ስጦታ በድጋሚ ያቀርባል ነፃ ጨዋታ። ይህ አቅርቦት በተለይ በበዓል ሰሞን ማራኪ ነው። ነገር ግን ጊዜው የተገደበ ስለሆነ በፍጥነት እርምጃ መውሰድ ይኖርብዎታል።
የGOGን መድረክ እስካሁን ካላሰስክ፣ ይህን ለማድረግ ትክክለኛው ጊዜ አሁን ነው። ምንም ገንዘብ ሳያወጡ ጨዋታዎችን ማግኘት የሚችሉት በየቀኑ አይደለም። እና አይሆንም፣ እነዚህ ዝቅተኛ ዋጋ ያላቸው ርዕሶች ብቻ አይደሉም። ቀደም ሲል GOG እንደ Styx: Shards of Darkness ያሉ ጨዋታዎችን አቅርቧል, ይህም የሚያቀርቡትን መጠን በግልጽ ያሳያል. ስለዚህ ፣ ዛሬ በምናሌው ውስጥ ያለው ማነው?
የጠባቂዎች አፈ ታሪክ በማስተዋወቅ ላይ፡ የ Dungeon ስራ አስኪያጅ ስራ፣ በ2021 የተለቀቀው። በጎብሊንዝ ስቱዲዮ የተገነባ፣ ይህ ጨዋታ ልዩ ጀብዱ ያቀርባል። ከባህላዊ የወህኒ ቤት ጨዋታዎች በተለየ የጀግኖች ቡድን ሆነው እስር ቤትን ሲያጠቁ አትጫወቱም። በምትኩ፣ የወህኒ ቤት ጌታን ሚና ትወስዳለህ። ጨዋታው የሮጌላይት እና የወህኒ ቤት አስተዳደር አካላትን ከጥልቅ ስልታዊ ደረጃዎች ጋር ያጣምራል።
በዚህ ጨዋታ ጀግኖች ሲሞቱ በመመልከት ደስታን ያገኛሉ! የጠባቂዎች አፈ ታሪክ በመሠረቱ የተገለበጠ የወህኒ ቤት ነው፣ ጀግኖች ወደ እስር ቤትዎ ገብተው ወጥመዶችዎን የሚቀሰቅሱበት። የጀብደኞች ቡድን ጭራቆችዎን ሲያጋጥሙ፣ተራ ላይ የተመሰረተ ውጊያ ይመጣል።
ይህ የማወቅ ጉጉትዎን ከነካው ምንም ጊዜ አያባክኑ። ጨዋታው በGOG ላይ እስከ ጃንዋሪ 5፣ 2024 ድረስ በነጻ ይገኛል። ነገር ግን፣ በተዘጋጀው የጨዋታ ገጽ ላይ የመቁጠሪያ ቆጣሪ ታይቷል፣ ይህም ነጻ ቅጂዎን ለመጠየቅ 54 ሰአታት ያህል እንደሚቀሩ ያሳያል። ስለዚህ, በፍጥነት እርምጃ መውሰድ ጥሩ ነው.
ከጠባቂዎች አፈ ታሪክ በተጨማሪ፣ GOG በቅርቡ የነጻ አርዕስቶች ስብስቡ ላይ ሌላ በጣም የተከበረ ጨዋታ አክሏል። የዲያብሎስ መሳም፣ የላይር ኦፍ ዘ ክሎክወርክ አምላክ መቅድም፣ ተጨዋቾች ዳን እና ቤን የተባሉ ገፀ-ባህሪያትን ያሳተፉበት፣ ሁለት ተማሪዎች በአጋንንት እና በሴራ የተሞላ የትምህርት አመት የሚጓዙበት ምስላዊ ልብወለድ ነው። ጨዋታው እንደ Steam ባሉ የመሣሪያ ስርዓቶች ላይ አወንታዊ ግምገማዎችን ተቀብሏል፣ ለሚያደርገው ብልህ የነጥብ እና ጠቅታ መካኒኮች፣ ቀልዶች እና እንቆቅልሾች።
ከዲያብሎስ መሳም ጋር “የሰዓት ሥራ አምላክ” የሚለውን የእይታ ልብ ወለድ አስገራሚ መቅድም ያግኙ። ዋና ተዋናዮቹን ዳን እና ቤን ተቀላቀሉ፣ ፈታኝ በሆነ የመጀመሪያ የትምህርት ቀን፣ በማሽኮርመም፣ በአጋንንት፣ ሰፊ ሴራ እና የግል መረጃን በማበላሸት የተሞላ።
የወህኒ ቤት ስራ አስኪያጅን ስራ ለመጀመርም ሆነ ወደ አስደናቂ የእይታ ልቦለድ ውስጥ ለመግባት፣ GOG እርስዎን ለማዝናናት የነጻ ጨዋታዎች ምርጫ አለው። እነዚህን አስደሳች ጀብዱዎች እንዳያመልጥዎት!