Godzilla ሲቀነስ አንድ፡ ለሆሊውድ በተግባር - ፊልም ስኬት ትምህርት

በሚያስገርም ሁኔታ በጃፓን የተሰራው “Godzilla Minus One” የተሰኘው ጭራቅ ፊልም የዩኤስን ቦክስ ቢሮ በማዕበል ወስዶ ወሳኝ እና የንግድ ድል መሆኑን አስመስክሯል። በ15 ሚሊዮን ዶላር መጠነኛ በጀት የተሰራው የፊልሙ ወደ መሰረታዊ አካሄድ እና ለገፀ ባህሪ እድገት ያለው ትኩረት ከቅርብ አመታት ወዲህ እየታገሉ ከነበሩት የሱፐር ጀግኖች ፍራንቻይዞች በተለየ መልኩ ተመልካቾችን አስተጋባ።
በአንጋፋው የጃፓን ፊልም ሰሪ ታካሺ ያማዛኪ የተመራው "Godzilla Minus One" በዩናይትድ ስቴትስ ውስጥ በሰፊው ተከፍቷል እና በመክፈቻው ቅዳሜና እሁድ አስደናቂ 11 ሚሊዮን ዶላር አግኝቷል። ይህ የብሎክበስተር ምስል ባይመስልም በንዑስ ርዕስ የተለጠፈ ፊልም መሆኑ ስኬቱ ትኩረት እንዲሰጠው ያደርገዋል። ፊልሙ በጃፓን ብቻ በአለም አቀፍ ደረጃ 23 ሚሊዮን ዶላር በጀቱን ከእጥፍ በላይ አሳድጓል። በዩናይትድ ኪንግደም እና አየርላንድ ውስጥ የሚለቀቀው ገና ይመጣል።
“Godzilla Minus One” ከሌሎች ጭራቅ ፊልሞች የሚለየው በድርጊት እና በገፀ-ባህሪ እድገት መካከል ፍጹም የሆነ ሚዛን ማምጣት መቻሉ ነው። ተቺዎችም ሆኑ ታዳሚዎች ፊልሙን አወድሰውታል, ይህም 96% እና 98%, በ Rotten Tomatoes ላይ ነው. ዴይሊ አውሬው እንደ “አድናቂዎች ሊፈልጓቸው የሚችሏቸው ነገሮች ሁሉ” ሲል ገልጾታል፣ ይህም ሁለቱንም የሰው እና የታይታን መጠን ያላቸውን ስጋቶች የመፍታት ችሎታውን አጉልቶ ያሳያል።
ፊልሙ በሁለተኛው የዓለም ጦርነት ወቅት ህይወቱን ለማጥፋት ፈቃደኛ ያልሆነው እና በምትኩ አውሮፕላኑን አውሮፕላኖች በሚጠግኑበት ደሴት ላይ ያሳረፈው የኮይቺ ሺኪሺማ የካሚካዜ አብራሪ ታሪክ ነው። ጎዚላ ደሴቲቱን ሲያጠቃ ኮይቺ በፍርሃት በረደ፣ በዚህም ምክንያት ሁሉም ሰው ማለት ይቻላል ሞተ። ዓመታት እያለፉ ሲሄዱ እና Godzilla በጃፓን ዋና ከተማ ላይ ውድመት ለመፍጠር እንደገና ሲነሳ ፣ ኮይቺ የጥፋተኝነት ሸክሙን ተሸክሞ የራሱን ጉድለቶች መጋፈጥ አለበት።
ሆሊውድ ከ"Godzilla Minus One" ስኬት የሚማረው ነገር ተመልካቾች ከተወሳሰቡ ትረካዎች ይልቅ መዝናኛን ይፈልጋሉ። የፊልም ዳይሬክተሩ ያማዛኪ ሆን ብሎ ሴራውን ቀለል አድርጎ በዋና ገፀ ባህሪው ስሜታዊ ጉዞ ላይ በማተኮር ከአስደናቂ ጭራቅ ጦርነቶች ይልቅ። ይህ አካሄድ በተጣመሩ የታሪክ መስመሮች የሰለቹ እና የበለጠ ቀጥተኛ እና መሳጭ የእይታ ልምድን የሚመርጡ ታዳሚዎችን አስተጋባ።
ሆሊውድ እንደ ማርቬል እና ዲሲ ያሉ የፍራንቻይዞችን ስኬት ለመድገም ሲታገል፣ ፊልም ሰሪዎች ተመልካቾች መዝናናት እንደሚፈልጉ እንጂ መጨናነቅ እንደማይፈልጉ መረዳት ያስፈልጋል። የ "Godzilla Minus One" ስኬት ትልቅ በጀት እና ከልክ ያለፈ የእርምጃዎች ቅደም ተከተል ለስኬት ዋስትና እንደማይሰጥ ለማስታወስ ያገለግላል. ወደ ተረት ተረት እና የባህርይ እድገት መሰረታዊ ነገሮች በመመለስ፣ ሆሊውድ ተመልካቾችን እንደገና የመማረክ እድል አለው።