ጥናት በአካል ብቃት እንቅስቃሴ እና በአእምሮ ጤና መካከል ያለውን ግንኙነት አገኘ

ማጠቃለያ፡ በቅርብ የተደረገ ጥናት በመደበኛ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ እና በአጠቃላይ የአእምሮ ጤና መካከል ያለውን ጠንካራ ግንኙነት ያሳያል። በአንድ ታዋቂ ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪዎች የተደረገው ጥናት እንደሚያመለክተው የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ማድረግ የአእምሮ ጤና መታወክ አደጋን በእጅጉ እንደሚቀንስ እና አጠቃላይ ደህንነትን ያሻሽላል።
አዲስ ርዕስ፡ መልመጃ፡ የጤነኛ አእምሮን ኃይል መክፈት
በታዋቂው ዩኒቨርሲቲ የተደረገ ጥናት እንደሚያመለክተው መደበኛ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ማድረግ ለሰውነት ጤና ብቻ ሳይሆን በአእምሮ ጤንነት ላይም ከፍተኛ ተጽእኖ ይኖረዋል። በአካል ብቃት እንቅስቃሴ እና በአእምሮ ጤና መካከል ያለውን የረዥም ጊዜ ግንኙነት በጥልቀት የመረመረው ጥናቱ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ የአእምሮን ደህንነት እንደሚያሳድግ እና የአእምሮ ጤና መታወክ ተጋላጭነትን እንደሚቀንስ አሳማኝ ማስረጃዎችን ያቀርባል።
ተመራማሪዎች በተለያዩ ጥናቶች ላይ ባደረጉት አጠቃላይ ትንታኔ በአካል ብቃት እንቅስቃሴ እና በድብርት፣ በጭንቀት እና በሌሎች የአእምሮ ጤና ጉዳዮች መካከል ያለውን ጠንካራ ግንኙነት አግኝተዋል። ጥናቱ እንደሚያመለክተው የአካል ብቃት እንቅስቃሴ እንደ ተፈጥሯዊ ፀረ-ጭንቀት ሆኖ የሚያገለግለው ኢንዶርፊን በብዛት እንዲመረት በማድረግ ሲሆን ይህም በተለምዶ "ጥሩ ስሜት" ተብሎ የሚጠራው ሆርሞኖች በመጨረሻም ስሜትን እና ስሜታዊ ደህንነትን ለማሻሻል አስተዋፅኦ ያደርጋሉ.
በተጨማሪም ጥናቱ እንደሚያመለክተው የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ውጥረትን እንደሚያቃልልና የጭንቀት ምልክቶችን ይቀንሳል። መደበኛ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ የተሻለ የእንቅልፍ ጥራትን ያበረታታል, ይህም የተሻሻለ የእውቀት (ኮግኒቲቭ) ተግባር እና የተሻሻለ የትኩረት ደረጃዎችን ያመጣል. በተጨማሪም በአካል ብቃት እንቅስቃሴ ውስጥ መሳተፍ ለግለሰቦች ስኬታማነት ስሜትን ይሰጣል እና በራስ የመተማመን ስሜትን ያሳድጋል፣ በዚህም አሉታዊ አስተሳሰቦችን ለመዋጋት እና አጠቃላይ የአእምሮን የመቋቋም አቅምን ለማሻሻል ይረዳል።
ጥናቱ በአእምሮ ጤና ላይ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ፋይዳው ከእድሜ እና የአካል ብቃት ደረጃ እንደሚበልጥ አጽንኦት ሰጥቷል። እንደ መደበኛ የእግር ጉዞ ማድረግ ወይም የቤት ውስጥ ሥራዎችን የመሳሰሉ አነስተኛ የአካል ብቃት እንቅስቃሴዎች እንኳን በአእምሮ ጤንነት ላይ በጎ ተጽእኖ ይኖራቸዋል። ስለዚህ ጤናማ አእምሮን ለመጠበቅ የአካል ብቃት እንቅስቃሴን በዕለት ተዕለት እንቅስቃሴ ውስጥ ማካተት አስፈላጊ ነው።
በማጠቃለያው ጥናቱ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ የአእምሮ ጤናን በመጠበቅ ላይ ያለውን ጉልህ ሚና አጉልቶ ያሳያል። የኢንዶርፊን መለቀቅን በማስተዋወቅ፣ ጭንቀትን በመቀነስ እና የእንቅልፍ ጥራትን በማሳደግ መደበኛ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ አጠቃላይ የአእምሮ ደህንነትን ለማሻሻል ተደራሽ እና ውጤታማ ስትራቴጂ ይሰጣል። እንግዲያው፣ ስኒከርህን አስምር እና ወደ ጤናማ አእምሮ እና አካል ጉዞ ጀምር።