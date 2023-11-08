ዓለም አቀፍ አዝማሚያዎች ባለብዙ-ደረጃ ማረጋገጫ፡ አጠቃላይ እይታ
በዛሬው የዲጂታል ዘመን፣ የመስመር ላይ ማንነታችንን መጠበቅ ከመቼውም ጊዜ ይበልጥ ወሳኝ ሆኗል። የሳይበር ዛቻዎች እና የመረጃ ጥሰቶች መበራከታቸው፣ በይለፍ ቃል ላይ የተመሰረቱ ባህላዊ የማረጋገጫ ዘዴዎች ከአሁን በኋላ በቂ አይደሉም። ይህ የብዝሃ-ፋክተር ማረጋገጫ (ኤምኤፍኤ) እንደ ይበልጥ ጠንካራ እና አስተማማኝ የደህንነት እርምጃ በስፋት እንዲወሰድ አድርጓል። የኤምኤፍኤውን አለምአቀፍ አዝማሚያዎች እና በመስመር ላይ ደህንነት ላይ ያለውን ተጽእኖ በጥልቀት እንመልከታቸው።
ባለብዙ ፋክተር ማረጋገጫ ምንድን ነው?
የብዝሃ-ፋክተር ማረጋገጫ ተጠቃሚዎች ስርዓትን ወይም መተግበሪያን ለመድረስ ሁለት ወይም ከዚያ በላይ የተለያዩ የመታወቂያ ዓይነቶችን እንዲያቀርቡ የሚጠይቅ የደህንነት ሂደት ነው። እነዚህ ምክንያቶች በተለምዶ ተጠቃሚው የሚያውቀውን (እንደ የይለፍ ቃል)፣ ተጠቃሚው ያለው ነገር (እንደ ስማርትፎን ወይም ቶከን) እና ተጠቃሚው የሆነ ነገር (እንደ የጣት አሻራ ወይም የፊት ለይቶ ማወቂያ) ያካትታሉ።
የኤምኤፍኤ ዓለም አቀፍ ጉዲፈቻ
የኤምኤፍኤ ተቀባይነት በአለምአቀፍ ደረጃ እየጨመረ ነው። ፋይናንሺያል፣ጤና አጠባበቅ እና ኢ-ኮሜርስን ጨምሮ በተለያዩ ኢንዱስትሪዎች ያሉ ድርጅቶች ሚስጥራዊ መረጃዎችን ለመጠበቅ ጠንከር ያሉ የማረጋገጫ ዘዴዎችን መተግበር አስፈላጊ መሆኑን ተገንዝበዋል። በMarketsandMarkets ባወጣው ዘገባ መሠረት፣ ዓለም አቀፉ የኤምኤፍኤ ገበያ በ17.76 ወደ 2025 ቢሊዮን ዶላር ይደርሳል ተብሎ ይጠበቃል፣ ይህም በ15.5% ውሁድ ዓመታዊ ዕድገት (CAGR) እያደገ ነው።
አዳዲስ አዝማሚያዎች
በኤምኤፍኤ ውስጥ እየታዩ ካሉት አዝማሚያዎች አንዱ የባዮሜትሪክ ማረጋገጫን መጠቀም ነው። እንደ የጣት አሻራዎች፣ የፊት ለይቶ ማወቂያ እና አይሪስ ስካን ያሉ ባዮሜትሪክስ ከባህላዊ ዘዴዎች ጋር ሲወዳደር ከፍተኛ የደህንነት እና ምቾት ይሰጣል። ሌላው አዝማሚያ የኤምኤፍኤ ከሞባይል መሳሪያዎች ጋር መቀላቀል ነው. የስማርት ፎኖች አጠቃቀም እየጨመረ በመምጣቱ ድርጅቶች የሞባይል አፕሊኬሽኖችን በመጠቀም ደህንነታቸው የተጠበቀ የማረጋገጫ ዘዴዎችን በማቅረብ ለተጠቃሚዎች ምቹ እንዲሆን በማድረግ ላይ ናቸው።
የኤምኤፍኤ ጥቅሞች
ኤምኤፍኤ በባህላዊ የይለፍ ቃል ላይ የተመሰረተ ማረጋገጫ ላይ በርካታ ጥቅሞችን ይሰጣል። በመጀመሪያ፣ ያልተፈቀደ የመዳረሻ እና የውሂብ ጥሰት አደጋን በእጅጉ ይቀንሳል። የይለፍ ቃል ቢጣስም, ለመድረስ ተጨማሪ ምክንያት ያስፈልጋል. በሁለተኛ ደረጃ፣ ኤምኤፍኤ ያልተቋረጠ እና ምቹ የሆነ የማረጋገጫ ሂደት በማቅረብ የተጠቃሚውን ልምድ ያሻሽላል። በመጨረሻም፣ ድርጅቶች የኢንዱስትሪ ደንቦችን እና የውሂብ ጥበቃ ህጎችን እንዲያከብሩ ያግዛል።
መደምደሚያ
የሳይበር ዛቻዎች እየተሻሻሉ ሲሄዱ፣ ባለብዙ ደረጃ ማረጋገጫ የመስመር ላይ ደህንነት ወሳኝ አካል ሆኗል። በጠንካራ የማረጋገጫ ዘዴዎች ፍላጎት የተነሳ የኤምኤፍኤ ዓለም አቀፍ ተቀባይነት እየጨመረ ነው። እንደ ባዮሜትሪክስ እና የሞባይል ውህደት ባሉ አዳዲስ አዝማሚያዎች፣ MFA ይበልጥ ደህንነቱ የተጠበቀ እና ለተጠቃሚ ምቹ እየሆነ ነው። ኤምኤፍኤን በመተግበር፣ ድርጅቶች ሚስጥራዊነት ያለው መረጃን መጠበቅ፣ የተጠቃሚን ልምድ ማሻሻል እና በየጊዜው ከሚፈጠረው የአደጋ ገጽታ ቀድመው መቆየት ይችላሉ።
በየጥ
ጥ፡ ለምንድነው ባለብዙ ደረጃ ማረጋገጫ አስፈላጊ የሆነው?
መ፡ ባለብዙ ፋክተር ማረጋገጫ ተጠቃሚዎች ብዙ የመታወቂያ ዓይነቶችን እንዲያቀርቡ በመጠየቅ ተጨማሪ የደህንነት ሽፋንን ይጨምራል፣ ይህም ያልተፈቀዱ ግለሰቦች ሚስጥራዊነት ያለው መረጃን ለማግኘት በጣም ከባድ ያደርገዋል።
ጥ: በባለብዙ ደረጃ ማረጋገጫ ውስጥ ጥቅም ላይ የሚውሉት የተለያዩ ነገሮች ምንድን ናቸው?
መ፡ በብዝሃ-ፋክተር ማረጋገጫ ውስጥ ጥቅም ላይ የሚውሉት ነገሮች በተለምዶ ተጠቃሚው የሚያውቀው (የይለፍ ቃል)፣ ተጠቃሚው ያለው ነገር (ስማርት ፎን ወይም ቶከን) እና ተጠቃሚው የሆነ ነገር (ባዮሜትሪክስ እንደ የጣት አሻራ ወይም የፊት ለይቶ ማወቂያ) ያካትታሉ።
ጥ፡ የባለብዙ ደረጃ ማረጋገጫ ድርጅቶችን እንዴት ይጠቅማል?
መ፡ ባለብዙ ደረጃ ማረጋገጫ ድርጅቶች ስሱ መረጃዎችን እንዲጠብቁ፣ የተጠቃሚን ልምድ እንዲያሳድጉ እና የኢንዱስትሪ ደንቦችን እና የውሂብ ጥበቃ ህጎችን እንዲያከብሩ ያግዛል።
ጥ፡ በባለብዙ ደረጃ ማረጋገጫ ላይ እየታዩ ያሉ አዝማሚያዎች ምንድን ናቸው?
መ፡ በብዝሃ-ፋክተር ማረጋገጫ ላይ አንዳንድ አዳዲስ አዝማሚያዎች ባዮሜትሪክን ለጠንካራ ደህንነት መጠቀም እና ለተሻሻለ ምቾት ኤምኤፍኤ ከተንቀሳቃሽ መሳሪያዎች ጋር መቀላቀልን ያካትታሉ።