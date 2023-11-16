Casetify ልዩ የጥቁር ዓርብ ሽያጭ በቴክ መለዋወጫዎች ላይ ጀመረ

ግሎባል የቴክኖሎጂ ተቀጥላ ብራንድ ካሴትፋይ ለመጪው የጥቁር አርብ እና የበዓል ሰሞን አስደሳች ስምምነት አስታውቋል። ከኖቬምበር 16 ጀምሮ ደንበኞች በCasetify.com እና Amazon ላይ በሁሉም ምርቶች ላይ እስከ 30 በመቶ ቅናሽ ያላቸውን ቅናሾች መጠቀም ይችላሉ።
ይህ ለተወሰነ ጊዜ የማስተዋወቂያ አቅርቦት ደንበኞች እንዲቀበሉ ያስችላቸዋል፡-
- አንድ ዕቃ ሲገዙ 15 በመቶ ቅናሽ
- ሁለት ዕቃዎችን ሲገዙ 25 በመቶ ቅናሽ
- ሶስት እቃዎችን ሲገዙ 30 በመቶ ቅናሽ
ከእነዚህ ቅናሾች በተጨማሪ ደንበኞች ስማቸውን፣ የመጀመሪያ ፊደላትን ወይም የግል ፎቶዎቻቸውን በማከል ምርቶቻቸውን ለግል ማበጀት ይችላሉ። እንዲሁም ተወዳጅ ገጸ-ባህሪያትን እና ንድፎችን እንደ Rick & Morty፣ Disney Villains፣ One Piece፣ Powerpuff Girls እና ሌሎችም ካሉ ከካሴትፋይ ብቸኛ የኮ-ላብ ስብስቦች መምረጥ ይችላሉ። ሆኖም፣ የኮ-ላብ ስብስቦች የ10 በመቶ ቅናሽ ብቻ እንደሚኖራቸው ልብ ማለት ያስፈልጋል።
ካሴትፋይ የስልክ መያዣዎችን፣ ስክሪን ተከላካዮችን፣ ላፕቶፕ መያዣዎችን እና የስማርት ሰዓት መያዣዎችን ጨምሮ ከፍተኛ ጥራት ያላቸውን የቴክኖሎጂ መለዋወጫዎችን ያቀርባል። የእርስዎን መሣሪያዎች ለመጠበቅ እየፈለጉም ይሁን ግላዊነትን ለማላበስ እየፈለጉ ከሆነ Casetify እርስዎን ሸፍኖታል።
ማስተዋወቂያው እስከ ዲሴምበር 30 ድረስ የሚቆይ ሲሆን ይህም ደንበኞቻቸው በሚያስደንቁ ቅናሾች ለመጠቀም ብዙ ጊዜ ይሰጣቸዋል። ቅናሽ የተደረገባቸውን ምርቶች ለማግኘት፣ Casetify.com ወይም Amazonን ይጎብኙ።