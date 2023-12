አዲስ የ PlayStation Plus ማስተዋወቂያ አስደሳች ስጦታዎችን እና ቅናሾችን ያቀርባል

ሶኒ ፕሌይስቴሽን ከዲሴምበር 5፣ 2023 እስከ ጃንዋሪ 5፣ 2024 በሚቆየው የጨዋታ ወቅት በተባለ አስደሳች ማስተዋወቂያ የእረፍት ሰሞንን እየጀመረ ነው።ይህ ወር የሚፈጀው ዝግጅት ታማኝ የ PlayStation ማህበረሰብን ለማክበር እና ለመሸለም የተዘጋጀ ነው።

በጨዋታው ወቅት፣ PlayStation Plus አባላት የተለያዩ እንቅስቃሴዎችን እና ጥቅሞችን በጉጉት ሊጠባበቁ ይችላሉ። ለጀማሪዎች፣ ተጫዋቾች Ghost of Tsushima፣ Tom Clancy's Rainbow Six Siege፣ Final Fantasy VII Remake እና ሌሎችንም ጨምሮ ታዋቂ ርዕሶችን ለሚያከብሩ አዲስ አምሳያዎች የቫውቸር ኮዶችን ማስመለስ ይችላሉ። አምሳያዎች ለሁለቱም PS5 እና PS4 ኮንሶሎች ይገኛሉ፣ እና ምንም የ PlayStation Plus አባልነት አያስፈልግም።

ከአቫታር በተጨማሪ PlayStation Gear ሸቀጥ በ15% ቅናሽ የማስታወቂያ ኮድ SEASONOFPLAY15ን በመጠቀም ይገኛል። ተጫዋቾች ይህን አስደሳች ቅናሽ በተመለከተ ለበለጠ መረጃ እና ዝርዝር መረጃ ለማግኘት gear.playstation.com መጎብኘት ይችላሉ።

የPlayStation Plus አባላት ላልሆኑ አይቆጡ፣ ለእርስዎም እንቅስቃሴዎች አሉ። ልዩ ቅናሾችን እና ውድድሮችን ማግኘት ባይችሉም ከዲሴምበር 9 እስከ ዲሴምበር 10 ባለው ነጻ የመስመር ላይ ባለብዙ ተጫዋች ቅዳሜና እሁድ መዝናናት ይችላሉ። ጓደኞች በሚያስደንቅ ባለብዙ ተጫዋች ጨዋታ።

በተጨማሪም የ PlayStation ቱርናዎች ከታህሳስ 12 እስከ ዲሴምበር 17 ይካሄዳሉ። ይህ ለተወዳዳሪ ተጫዋቾች ችሎታቸውን ለማሳየት እና ሽልማቶችን እንዲያሸንፉ የPlayStation Plus Premium/Deluxe አባልነቶችን እና ለ PlayStation 5 Digital የሽልማት ስዕል የመግባት እድል ነው። እትም ኮንሶል.

እንደ የጨዋታው ወቅት አካል የPlayStation Plus አባላት ማንኛውንም የታህሳስ ፕሌይ ስቴሽን ፕላስ ወርሃዊ ጨዋታዎችን በመግዛት እና በመጫወት በ PlayStation Stars ላይ የጉርሻ ነጥቦችን ማግኘት ይችላሉ። ይህ የጨዋታ ልምድዎን የሚያሳድጉበት እና ተጨማሪ ጥቅማጥቅሞችን በ PlayStation ማከማቻ ላይ ብቁ ግዢዎችን የሚያጭዱበት ጥሩ መንገድ ነው።

ለዚህ ሁሉ ስኬት የSony Pictures Core Benefits የ PlayStation Plus አባላትን በተመረጡ የርእሶች ላይ ልዩ ቅናሾችን በማዘጋጀት የፊልሞች ካታሎግ እንዲያገኙ ያደርጋል። ከዲሴምበር 5 ጀምሮ፣ ከCrunchyroll ይዘትን ይምረጡ እንዲሁም አድናቂዎች በታዋቂ የአኒም ተከታታይ ክፍሎች እንዲደሰቱ ያስችላቸዋል።

የ PlayStation Plus የጨዋታ ወቅት እንዳያመልጥዎ! ለበለጠ መረጃ ይፋዊውን የPlayStation Plus ድህረ ገጽ ይጎብኙ እና ለሚያስገርም የጨዋታ ወር፣ ሽልማቶች እና ቅናሾች ይዘጋጁ። መልካም ጨዋታ!