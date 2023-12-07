በ Bose QuietComfort Earbuds II ላይ በአማዞን ላይ ትልቅ ይቆጥቡ

ማጠቃለያ:
በገመድ አልባ የጆሮ ማዳመጫዎች ላይ ጥሩ ነገር ይፈልጋሉ? ከዚህ በላይ ተመልከት። Amazon በአሁኑ ጊዜ በታዋቂው Bose QuietComfort Earbuds II ላይ ከፍተኛ ቅናሽ እያቀረበ ነው። እነዚህን ከፍተኛ ጥራት ያላቸውን የጆሮ ማዳመጫዎች ከመጀመሪያው ዋጋ በትንሹ ለመንጠቅ ትክክለኛው ጊዜ አሁን ነው።
የ Bose QuietComfort Earbuds II ከሸማቾች እና ከቴክኖሎጂ ባለሙያዎች አስደናቂ ግምገማዎችን ተቀብሏል። በልዩ የድምፅ ስረዛ ቴክኖሎጂቸው እና በድምጽ ጥራታቸው የሚታወቁት እነዚህ የጆሮ ማዳመጫዎች መሳጭ የኦዲዮ ተሞክሮን ለሚመለከቱ ሰዎች ምርጥ ምርጫ ናቸው።
በአማዞን ላይ ባለው የ80 ዶላር ቅናሽ የ Bose QuietComfort Earbuds II ዋጋ ከምንጊዜውም በበለጠ ተመጣጣኝ ነው። የሙዚቃ አድናቂ፣ የፖድካስት አፍቃሪ፣ ወይም በቀላሉ በከፍተኛ የድምጽ አፈጻጸም ለመደሰት የሚፈልግ ሰው፣ እነዚህ የጆሮ ማዳመጫዎች ሊታሰብባቸው የሚገቡ ናቸው።
የ QuietComfort Earbuds II ለስላሳ የሲሊኮን ጆሮ ማዳመጫ እና ለጆሮ ውስጥ ዲዛይን ምስጋና ይግባውና ምቹ እና ደህንነቱ የተጠበቀ ሁኔታን ያቀርባል። እንዲሁም ከመሳሪያዎችዎ ጋር እንከን የለሽ ግንኙነት እንዲኖር የሚያስችል የላቀ የብሉቱዝ ቴክኖሎጂ የታጠቁ ናቸው።
በተጨማሪም እነዚህ የጆሮ ማዳመጫዎች ለረጅም ጊዜ የሚቆይ የባትሪ ህይወት እስከ ስድስት ሰአታት ይሰጣሉ, ይህም በተጨመረው የኃይል መሙያ መያዣ ሊራዘም ይችላል. ይህ ማለት ቀኑን ሙሉ ያለማቋረጥ በሙዚቃ እና በመደወል መደሰት ትችላለህ ስልጣኑን አለቀ ብለህ ሳትጨነቅ።
ይህ የተገደበ ጊዜ ቅናሽ እንዳያመልጥዎ። የ80 ዶላር ቅናሹን ለመጠቀም እና የድምጽ ተሞክሮዎን በBose QuietComfort Earbuds II ለማሳደግ Amazonን ይጎብኙ።