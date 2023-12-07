የጆርጂያ ወደቦች ባለስልጣን በሰሜን ምስራቅ ጆርጂያ የባቡር ተርሚናል የ127 ሚሊዮን ዶላር ኢንቨስትመንትን አፀደቀ

የጆርጂያ ወደቦች ባለስልጣን (ጂፒኤ) የሳቫና ወደብን ከሰሜን ምስራቅ ጆርጂያ ጋር የሚያገናኘውን ዘመናዊ የባቡር ተርሚናል ለመገንባት 127 ሚሊዮን ዶላር ከፍተኛ መዋዕለ ንዋይ አፍስሷል። ብሉ ሪጅ አያያዥ በመባል የሚታወቀው ይህ ፕሮጀክት ግንኙነትን ለማሳደግ እና የጆርጂያ ሎጅስቲክስ ኔትወርክን ለማጠናከር ያለመ ነው።
በ2026 የሚከፈተው የሀገር ውስጥ ባቡር ተርሚናል ለገጠር ማህበረሰቦች ተጨባጭ ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታዎችን ለማምጣት ታቅዷል። የወደብ አገልግሎትን በቀጥታ ወደ ማኑፋክቸሪንግ እና አቅርቦት ሰንሰለት ስራዎችን በማስፋፋት የብሉ ሪጅ ማገናኛ አዳዲስ የስራ እድሎችን መፍጠር እና የኢኮኖሚ ልማትን እንደሚያበረታታ ይጠበቃል።
ለፕሮጀክቱ የሚደረገው የገንዘብ ድጋፍ ከጂፒአይ የውስጥ ካፒታል እና ከፌዴራል ማሪታይም አስተዳደር በተገኘ የገንዘብ ድጋፍ የሚገኝ ሲሆን ይህንን የባቡር ተርሚናል ዳር ለማድረስ የሚደረገውን ትብብር አጉልቶ ያሳያል። ተቋሙ ከሜሶን ሜጋ ባቡር ተርሚናል በሳቫና በኖርፎልክ ደቡባዊ የባቡር ሐዲድ በኩል ያለችግር ይገናኛል።
በአሁኑ ጊዜ ከ18-20 በመቶ የሚሆነው የኮንቴይነር ጭነት ክፍልፋይ ብቻ በባቡር ይጓጓዛል። ነገር ግን፣ በብሉ ሪጅ አያያዥ ልማት፣ GPA ዓላማው የባቡር ትራንስፖርት ቅልጥፍናን ለመጨመር እና በጆርጂያ አውራ ጎዳናዎች ላይ ያለውን መጨናነቅ ለመቀነስ ነው። ፕሮጀክቱ እንዲሁ ከዘላቂነት ግቦች ጋር የተጣጣመ ነው፣ ምክንያቱም እያንዳንዱ ኮንቴነር በባቡር የሚንቀሳቀስ 600 ማይል በጭነት መኪና የሚደረግ ጉዞን ስለሚያስወግድ የካርበን ልቀትን በመቀነስ እና የሎጂስቲክስ አረንጓዴ አቀራረብን ስለሚያሳድግ ነው።
የብሉ ሪጅ ማገናኛ ግንባታ ዲቃላ ኤሌክትሪክ የጎማ ጎማ ጋንትሪ ክሬኖችን ይጠቀማል፣ ይህም የጂፒአይ ከፍተኛ እና ለአካባቢ ተስማሚ የሆኑ ቴክኖሎጂዎችን በስራው ውስጥ ለመጠቀም ያለውን ቁርጠኝነት ያሳያል።
ገዥው ብሪያን ኬምፕ በፕሮጀክቱ ላይ ያላቸውን እምነት ገልጿል፣ “በተሻሻለ ግንኙነት፣ ብሉ ሪጅ አያያዥ የጆርጂያ ሰፊ የሎጂስቲክስ አውታር ተፅእኖን ከፍ ያደርገዋል። በዚህ የባቡር ተርሚናል ላይ የሚደረገው ኢንቬስትመንት የትራንስፖርት ቅልጥፍናን ከማሳደግ ባለፈ በቀጣናው ያለውን የስራ እድል ፈጠራ እና የኢኮኖሚ እድገትን ያመጣል።
በማጠቃለያው የጆርጂያ ወደቦች ባለስልጣን በብሉ ሪጅ ኮኔክተር የ127 ሚሊዮን ዶላር መዋዕለ ንዋይ ማፅደቁ የጆርጂያ የትራንስፖርት መሠረተ ልማትን ለማራመድ እና የግዛቱን ኢኮኖሚ ለማሳደግ ያላቸውን ቁርጠኝነት ያሳያል። እ.ኤ.አ. በ2026 ይጠናቀቃል ተብሎ ሲጠበቅ የባቡር ተርሚናል በሳቫና ወደብ እና በሰሜን ምስራቅ ጆርጂያ መካከል እንደ ወሳኝ አገናኝ ሆኖ ያገለግላል፣ ይህም ለንግዶች፣ ማህበረሰቦች እና አካባቢ ብዙ ጥቅሞችን ይሰጣል።