አዲስ በጌኮ አነሳሽነት ግሪፐር ቴክኖሎጂ ለዕቃ አያያዝ ረጋ ያለ አቀራረብን ይወስዳል

ከደቡብ ኮሪያ የመጡ ሳይንቲስቶች በጌኮ እግር ተለጣፊ ባህሪያት አነሳሽነት ያለው አዲስ ቴክኖሎጂ ፈጥረዋል። ቀደም ሲል የተደረጉ ሙከራዎች ጌኮ ቆንጆ ነገሮችን በደረቅ ማጣበቂያ የመሰብሰብ ችሎታን ለመድገም ብዙውን ጊዜ ለመልቀቅ በሚሞከርበት ጊዜ የተወሰነ ጉዳት አስከትሏል። ነገር ግን፣ የቅርብ ጊዜው እድገት እቃዎችን ያለምንም ጉዳት የመልቀቅ ዘዴን ያካትታል።
ተመራማሪዎቹ ከኪዩንግፑክ ብሔራዊ ዩኒቨርሲቲ እና ዶንግ-ኤ ዩኒቨርሲቲ የእንጉዳይ ቅርጽ ያላቸውን መዋቅሮች በሮቦት ክንድ ላይ በተገጠመ ለስላሳ የሲሊኮን መያዣ ውስጥ አካትተዋል። ይህ መያዣ በተሳካ ሁኔታ ተጣብቆ ምንም አይነት ጉዳት ሳያደርስ ስስ የሆነ የመስታወት ዲስክን ከተዳፋት ላይ አነሳ። ዲስኩን ለመልቀቅ ጊዜው ሲደርስ, መያዣው ወደ ላይ ተነሳ እና በአንድ ጊዜ ተጣምሯል. ይህ የእንቅስቃሴዎች ቅንጅት ከመስታወቱ ውስጥ ለመንቀል የሚያስፈልገውን ኃይል በ 10 እጥፍ እንዲቀንስ አድርጓል, ይህም በእቃው ላይ ምንም አይነት ጉዳት እንዳይደርስ አድርጓል.
የጌኮ እግር ንጣፎች በሚሊዮን የሚቆጠሩ በአጉሊ መነጽር የሚመስሉ የፀጉር መሰል ትንበያዎች ሴታ የሚባሉ ሲሆን ይህም ለጊዜው በሞለኪውላዊ ደረጃ በቫን ደር ዋልስ ሃይሎች በኩል የሚተሳሰሩ ናቸው። ተመራማሪዎቹ የተሰባሰቡትን የእንጉዳይ ቅርጽ ባላቸው ቅርጾች በማባዛት ደረቅ ማጣበቂያ መፍጠር ችለዋል ይህም በቀላሉ በቀላሉ የሚበላሹ ነገሮችን ያነሳል። ነገር ግን በመያዣው ውስጥ ያለው የመጠምዘዝ እንቅስቃሴ መጨመር ምንም ጉዳት ሳያስከትል ነገሮችን እንዲለቅ ያስችለዋል.
የዚህ ቴክኖሎጂ እምቅ አተገባበር በጣም ሰፊ ነው, በተለይም በሮቦቲክስ መስክ. ኢንዱስትሪው ደረቅ ማጣበቂያዎችን ለጊዜያዊ ተያያዥነት እና ለክፍለ አካላት እንቅስቃሴ የመጠቀም ፍላጎት እያደገ ነው። ይህ በጌኮ አነሳሽነት የሚይዘው መያዣ ለቁስ አያያዝ ረጋ ያለ አቀራረብን ይሰጣል፣ ለጥቃቅን ስራዎች እድሎችን ይከፍታል እና የጉዳት አደጋን ይቀንሳል።
በየጥ
ጥ፡- በጌኮ አነሳሽነት ያለው መያዣ ጉዳት ሳያደርስ እንዴት ነው ከቦታው የሚለየው?
መ፡ ተቆጣጣሪው ወደ ላይ ለማንሳት እና ለማጣመም እንቅስቃሴዎችን በማጣመር ከገጽታ ለመለየት፣ የሚፈለገውን ኃይል በመቀነስ እና በሚያዙት ነገሮች ላይ ምንም አይነት ጉዳት እንዳይደርስ ይከላከላል።
ጥ፡ የዚህ ቴክኖሎጂ አፕሊኬሽኖች ምንድን ናቸው?
መ: ይህ ቴክኖሎጂ በሮቦቲክስ ኢንዱስትሪ ውስጥ እምቅ አፕሊኬሽኖች አሉት, ደረቅ ማጣበቂያዎች ለጊዜያዊ ተያያዥነት እና ለክፍለ አካላት እንቅስቃሴ በሚፈለጉበት. ለቁስ አያያዝ ረጋ ያለ አቀራረብን ያቀርባል, የጉዳት አደጋን ይቀንሳል.
ጥ፡ ከቴክኖሎጂው በስተጀርባ ያለው ተነሳሽነት ምንድን ነው?
መ: ቴክኖሎጂው በጌኮ እግሮች ተለጣፊ ባህሪያት ተመስጦ ነው። በቫን ደር ዋልስ ሃይሎች በኩል ከገጽታ ጋር የሚቆራኙ ሴታ የሚባሉ በሚሊዮን የሚቆጠሩ በአጉሊ መነጽር ፀጉር የሚመስሉ የጌኮ እግር ንጣፎችን ይይዛሉ። ተመራማሪዎቹ ውጤታማ የሆነ ደረቅ ማጣበቂያ ለመፍጠር እነዚህን ስብስቦች በእንጉዳይ ቅርጽ የተሰሩ ቅርጾችን ደጋግመዋል.