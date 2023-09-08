GE ኤሮስፔስ ትል የሚመስል ሮቦት ለጄት ሞተር ፍተሻ እና ጥገና ይሠራል።

GE ኤሮስፔስ ሴንሲዎርም (Soft ElectroNics Skin-Innervated Robotic Worm) በፈጠረው የሮቦቲክስ ቴክኖሎጂ የቅርብ ጊዜ ፈጠራውን ይፋ አድርጓል። ይህ ትል መሰል ሮቦት የጄት ሞተሮች የሚፈተሹበትን እና የሚጠገኑበትን ጊዜን በመቀነስ እና አነስተኛ ወራሪ መፍትሄዎችን የመፍጠር አቅም አለው።
ሴንሲዎርም በተለይ ለአገልግሎት ኦፕሬተሮች ውስብስብ በሆነው የአውሮፕላን ሞተሮች ውስጥ ምርመራዎችን ሲያካሂዱ እንደ ተጨማሪ የዓይን እና የጆሮ ስብስብ ሆኖ እንዲሠራ ተደርጎ የተሰራ ነው። ለታካሚዎች በትንሹ ወራሪ ቀዶ ጥገና ከሚጠቀሙት ለስላሳ ሮቦቶች እድገት ጋር ተመሳሳይነት ያለው፣ ይህ ቴክኖሎጂ ቴክኒሻኖች የጄት ሞተሮችን በብቃት እንዲፈትሹ እና በክንፉ ላይ እያሉ መጠገን እንዲችሉ ያስችላቸዋል።
ኢንች ትል በመምሰል ሴንሲዎርም የሚሽከረከሩ የንፋስ ተርባይን ምላጭዎችን ጨምሮ በተለያዩ የሞተር ክፍሎች ላይ ይንጠባጠባል። በመምጠጥ-ካፕ እግር የታጠቁ፣ መሰናክሎችን በማለፍ በስበት ኃይል ምክንያት ሊደረስባቸው የማይችሉ ቦታዎች ላይ መድረስ ይችላል። ሮቦቱ የሙቀት መከላከያ ሽፋን ውፍረትን በመለየት እንዲሁም የጋዝ ፍንጣቂዎችን በመለየት ለኦፕሬተሮች በእውነተኛ ጊዜ መረጃ እና የቀጥታ የቪዲዮ ምግቦች ከያንዳንዱ ሞተሩ ማእዘን ማግኘት ይችላል።
GE ኤሮስፔስ ሴንሲዎርምን የፈጠረው ከSEMI Flex Tech፣ ከ US Army በገንዘብ የሚተዳደር የህዝብ-የግል ጥምረት ተለዋዋጭ ኤሌክትሮኒክስን በማራመድ ላይ ያተኮረ ነው። ይሁን እንጂ ኩባንያው የዕድገት ደረጃ ወይም ሮቦቱ ለተግባራዊ አገልግሎት መቼ እንደሚሰማራ ዝርዝር መረጃ አልሰጠም።
ይህ የመሬት ላይ ቴክኖሎጂ በአውሮፕላኖች ጥገና ላይ የእረፍት ጊዜን በእጅጉ የመቀነስ እና አጠቃላይ የፍተሻ እና ጥገናን ውጤታማነት ለማሻሻል የሚያስችል አቅም አለው. በሴንሲዎርም ኦፕሬተሮች ያልተገደበ ሞተሮችን የመፈተሽ መዳረሻ ይኖራቸዋል፣ ይህም ሰፋ ያለ መበታተን ሳያስፈልግ ጥሩ አፈጻጸም እና ደህንነትን ያረጋግጣል።
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