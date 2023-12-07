የክርስቲያን ፑሊሲች ዳግም ማንሰራራት በሴሪኤ

ክርስትያን ፑሊሲች በክረምቱ መስኮት ከቼልሲ ከተዘዋወረ በኋላ በሴሪያ ውስጥ ሞገዶችን እያሳየ ነው። አምስት ግቦችን በማስቆጠር ፑሊሲች ወደ ጥሩ አቋሙ የተመለሰ ይመስላል።
በቅርቡ ፍሮሲኖን ላይ በተደረገ ጨዋታ ፑሊሲች ያስቆጠራት ጎል ከቼዝ ብልህ እንቅስቃሴ ጋር ተነጻጽሯል። የፍፁም ቅጣት ምት ክልልን አልፎ ወደ ላይኛው ጥግ ላይ ሀይለኛውን ኳስ ከመምታቱ በፊት ጥሩ ተቆጣጥሮ አሳይቷል። ይህ ጎል የፑሊሲችን ብቃት እና ጥሩ ብቃት ያሳየች ሲሆን ደጋፊዎች እና ተቺዎች በአድናቆት እንዲሸማቀቁ አድርጓል።
ይበልጥ የሚያስደንቀው የፑሊሲች የሊግ የውድድር ዘመን በዓይነቱ ልዩ የሆነ አጀማመር ነው። በሙያው እንዲህ አይነት ድንቅ ጅምር ኖሮት አያውቅም። በቦሎኛ፣ ቱሪን፣ ላዚዮ፣ ጄኖዋ እና ፍሮሲኖን ላይ ጎሎችን ያስቆጠረው ፑሊሲች ለቡድኑ ድሎች ትልቅ አስተዋፅኦ አድርጓል። እንዲያውም ፑሊሲች ጎል ባገባ ቁጥር ቡድኑ በአሰልጣኝ ስቴፋኖ ፒዮሊ አይሸነፍም።
ምንም እንኳን ፑሊሲች በቻምፒየንስ ሊግ ያሳየው ብቃት የጎደለው ቢሆንም በሴሪአ ያሳየው ብቃት ግን ለራሱ ይናገራል። በቦርሲያ ዶርትሙንድ በነበረበት ወቅት እንኳን እንደዚህ አይነት ፈንጂ አጀማመር አልነበረውም። በቀደሙት የውድድር ዘመናት ፑሊሲች በመጀመሪያዎቹ ግጥሚያዎች ሁለት ጎሎችን የሚያስቆጥር ሲሆን በአንድ ጊዜ ለወራት እየደበዘዘ ይሄዳል።
ሆኖም ፑሊሲች ሚላንን ከተቀላቀለ በኋላ ታድሷል። በሴሪኤ ካስቆጠራቸው አምስት ጎሎች ጎን ለጎን ለዩናይትድ ስቴትስ ብሄራዊ ቡድንም ሶስት ጎሎችን አስቆጥሯል። ፑሊሲች ከሚላን እና ዩኤስኤ ጋር ባደረጋቸው 21 ግጥሚያዎች ብቻ 8 ጎሎችን እና 2 አሲስቶችን አበርክቷል።
ይህ ትንሳኤ የፑሊሲች ችሎታ እና ቆራጥነት ማሳያ ነው። በቼልሲ ያሳለፈው አሳዛኝ የውድድር ዘመን ለቋሚ የጨዋታ ጊዜ ታግሏል እና አንድ ጎል ብቻ ያስቆጠረበት ፑሊሲች በጣሊያን እራሱን አሳይቷል። ሚላን በአስደናቂ ብቃቱ የሚያስገኘውን ጥቅም እያገኘ ነው ቼልሲዎች እሱን ለመልቀቅ በመወሰናቸው ተጸጽተው ሊሆን ይችላል።