የሳምሰንግ ጋላክሲ ዜድ ፍሊፕ 5 ዝመና ደህንነትን ያሻሽላል እና ለአንድሮይድ 14 ይዘጋጃል።

ሳምሰንግ በቅርቡ ለአዲሱ ክላምሼል ታጣፊ ለሆነው ጋላክሲ ዜድ ፍሊፕ 5 አዲስ የሶፍትዌር ማሻሻያ አውጥቷል። ዩናይትድ ስቴትስ ይህን ማሻሻያ ለመቀበል የመጀመሪያው ገበያ ነው፣ የአገልግሎት አቅራቢዎች ጥቅሞቹን እያጋጠማቸው ነው።
በAWJ7 በሚያልቀው የጽኑ ትዕዛዝ ስሪት የተመለከተው ዝማኔው በአሁኑ ጊዜ በተመረጡት የአገልግሎት አቅራቢዎች ሞዴሎች ላይ ብቻ የሚገኝ ቢሆንም፣ በቅርብ ጊዜ ውስጥ ላልተከፈቱ ሞዴሎች እና በሌሎች ገበያዎች ለሚሸጡት ይቀርባል ተብሎ ይጠበቃል። ሳምሰንግ አላማው ሁሉም የGalaxy Z Flip 5 ተጠቃሚዎች ከተሻሻሉ የደህንነት ባህሪያት ተጠቃሚ መሆናቸውን ማረጋገጥ ነው።
ምንም እንኳን አዲስ ፣አስደሳች ባህሪያትን ባያስተዋውቅም የሳምሰንግ አድናቂዎች አንድሮይድ 14 እና አንድ ዩአይ 6ን ለGalaxy Z Flip 5 በጉጉት ስለሚጠባበቁ ይህ ዝመና በጣም አስፈላጊ ነው።ስለዚህ ይህ ዝመና ለቀጣይ የሶፍትዌር ማሻሻያ መሰረት በመጣል ረገድ ትልቅ ሚና ይጫወታል። አንድሮይድ ኦኤስን የሚነኩ አምስት ወሳኝ እና በርካታ ዝቅተኛ ተጋላጭነቶችን እንዲሁም ለጋላክሲ ስማርትፎኖች እና ታብሌቶች ልዩ የሆኑ ወደ ደርዘን የሚጠጉ ተጋላጭነቶችን በማስተካከል ይህ ዝመና የመሳሪያውን አጠቃላይ ደህንነት ያሻሽላል።
ዝመናው ለእርስዎ ጋላክሲ ዜድ ፍሊፕ 5 መገኘቱን እና እርስዎ ዩናይትድ ስቴትስ ውስጥ እንደሚኖሩ ለማረጋገጥ ወደ ስልኩ መቼቶች » የሶፍትዌር ማሻሻያ ሜኑ ይሂዱ እና አውርድ እና ጫን አማራጩን ይንኩ። በተጨማሪም፣ ሳምሰንግ በዊንዶውስ ፒሲ እና ዩኤስቢ-ሲ ገመድ በመጠቀም በእጅ ብልጭ ድርግም የሚል የጽኑዌር መዝገብ ያቀርባል።
በየጥ:
ጥ፡ የ Galaxy Z Flip 5 አዲሱ የሶፍትዌር ማሻሻያ በምን ላይ ያተኩራል?
መ፡ የሶፍትዌር ማሻሻያ በዋነኛነት የመሣሪያውን ደህንነት በአዲሱ የአንድሮይድ እና አንድ ዩአይኤ የደህንነት መጠገኛ ያሻሽላል።
ጥ፡ ዝማኔው ለሁሉም የGalaxy Z Flip 5 ሞዴሎች ይገኛል?
መ: በአሁኑ ጊዜ ማሻሻያው በተመረጡ የአገልግሎት አቅራቢዎች ላይ ይገኛል፣ ነገር ግን በቅርቡ ወደተከፈቱ ሞዴሎች እና በሌሎች ገበያዎች ለሚሸጡት ይወጣል ተብሎ ይጠበቃል።