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የKJM K3 ፕሮጀክተር፡ ብሩህ እና ሁለገብ የመዝናኛ መፍትሄ

Byቪኪ Stavropoulou

ሴፕቴ 12, 2023
የKJM K3 ፕሮጀክተር፡ ብሩህ እና ሁለገብ የመዝናኛ መፍትሄ

ከቻይናው KJM የ K3 Full HD ፕሮጀክተር ለተጠቃሚዎች የቀን ፊልም የመመልከት እድል በመስጠት ሻጋታውን እየሰበረ ነው። ጨለማ ክፍልን ከሚፈልጉ ከተለመደው የኤልዲ ፕሮጀክተሮች በተለየ፣ K3 በሚያስደንቅ 1,500 ANSI lumens ይመካል፣ ይህም አንዳንድ ድባብ ብርሃን ቢኖረውም ፊልሞችን ለመደሰት የሚያስችል በቂ ብሩህነት ይሰጣል።

ከፍተኛ ጥራት ካለው JBL የድምጽ ሲስተም ጋር የታጠቁ፣ KJM K3 የበለፀገ፣ ትክክለኛ የተስተካከለ ኦዲዮ ሲምፎኒ ያቀርባል። በተጨማሪም ፕሮጀክተሩ በኔትፍሊክስ የተረጋገጠ ሲሆን ይህም ወደ ሰፊ የፊልሞች እና የቲቪ ትዕይንቶች ቤተ-መጽሐፍት ያለችግር መድረስን ያረጋግጣል።

በMediaTek ፕሮሰሲንግ ቴክኖሎጂ የተጎላበተ እና በሊኑክስ ኦፕሬቲንግ ሲስተም የሚሰራው K3 ለተጠቃሚ ምቹ የሆነ ተሞክሮ ይሰጣል። ፕሌይ ስቶርን ለመዝናኛ አፕሊኬሽኖች መዳረሻ ባይሰጥም፣ እንደ ኔትፍሊክስ እና ፕራይም ቪዲዮ ካሉ ታዋቂ የዥረት መድረኮች ጋር ተኳሃኝ ነው።

ተጠቃሚዎች ተጨማሪ የዥረት አማራጮችን ከፈለጉ፣ እንደ Roku ወይም Amazon ካሉ ብራንዶች የዥረት ዱላ በቀላሉ ከሚገኙት የኤችዲኤምአይ ወደቦች ወደ አንዱ ማገናኘት ይችላሉ። በአማራጭ፣ ተንቀሳቃሽ መሳሪያዎች፣ ፒሲ እና ማክን ጨምሮ ይዘት ከተለያዩ መሳሪያዎች በገመድ አልባ መጣል ይቻላል።

የራስ-ማተኮር እና የቁልፍ ስቶን እርማትን በማሳየት KJM K3 ቀላል ማዋቀርን ያረጋግጣል። በተጨማሪም የ IPX5 ማህተም ከአቧራ ስለሚከላከል ከጭንቀት ነጻ ለሆኑ የፊልም ምሽቶች ምቹ ያደርገዋል።

የኢንዲጎጎ ድጋፍ ሰጭዎች KJM K3ን እስከ $279 ዝቅተኛ በሆነ ዋጋ ማስጠበቅ ይችላሉ፣ ይህም መላኪያ በኖቬምበር ላይ እንደሚጀምር ይገመታል። የ K3 ባህሪያትን በጥልቀት ለማየት ከስር ያለውን ቪዲዮ ይመልከቱ።

ምንጭ፡- KJM

By ቪኪ Stavropoulou

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