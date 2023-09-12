Fujifilm አዲስ GFX100 II መስታወት የሌለው ካሜራ በዝቅተኛ ዋጋ አስታወቀ

Fujifilm በX Summit የቀጥታ ስርጭቱ ወቅት የቅርብ ጊዜውን መካከለኛ ቅርፀት መስታወት አልባ ባንዲራ ካሜራ GFX100 II አሳይቷል። GFX100 II ከበርካታ አዳዲስ ባህሪያት ጋር አብሮ ይመጣል፣ አዲስ ዳሳሽ፣ ርዕሰ-ጉዳይ ራስ-ማተኮር እና ባለሙሉ ስፋት 4K ቪዲዮ። በጣም የሚያስደንቀው ግን እነዚህ ባህሪያት ቢጨመሩም ካሜራው ዋጋው 7,499 ዶላር ነው, ይህም ከቀድሞው GFX2,500 ጋር ሲነጻጸር በግምት 100 ዶላር ያነሰ ነው.
GFX100 II ከ GFX100 ጋር ሲነጻጸር የበለጠ የታመቀ አካል አለው፣ እና ቀጥ ያለ መያዣው አሁን አማራጭ ተጨማሪ ነው። ይሁን እንጂ ካሜራው አነስተኛውን መጠን ከተሻሻለ ዝርዝር መግለጫዎች ጋር ያቀርባል. ተመሳሳዩን 102-ሜጋፒክስል ጥራት ይይዛል እና 43.8 x 32.9 ሚሜ ዳሳሽ አለው፣ ይህም ከ1.7ሚሜ ሙሉ ፍሬም ዳሳሽ 35x የበለጠ የወለል ስፋት ያቀርባል። በተጨማሪም አዲሱ ካሜራ ከ80 እስከ 12,800 ያለው የተራዘመ የ ISO ክልል ያለው እና ባለ ሙሉ ስፋት 4 ኬ ቪዲዮ በ60 ክፈፎች በሰከንድ ያስነሳል።
ከፍጥነት አንፃር፣ GFX100 II አምስተኛውን ትውልድ X-ፕሮሰሰርን ከፉጂፊልም X-H2S እና X-H2 ካሜራዎች ይጠቀማል። ይህ ለርዕሰ-ጉዳይ ራስ-ማተኮር እና 4: 2: 2 ባለ 10-ቢት አፕል ፕሮሬስን በሁለት ኤስዲኤክስሲ ወይም በ CFexpress ዓይነት-ቢ ማህደረ ትውስታ ካርዶች ላይ የመመዝገብ ችሎታን ይፈቅዳል። ካሜራው በቪዲዮ ሁነታ የርዕሰ ጉዳይ ክትትልን እና 8K/30p ቀረጻን የማሳካት ችሎታን ጨምሮ አዲስ የቪዲዮ ባህሪያትን ያስተዋውቃል።
ፎቶግራፍ አንሺዎች የ GFX100 II አዲሱን 9.44 ሚሊዮን ነጥብ ኤሌክትሮኒክ መመልከቻ፣ ፈጣን የተኩስ ፍጥነት እስከ 8fps እና ሪላ ኤሴ የተባለ አዲስ የፊልም ማስመሰልን ማካተት ያደንቃሉ። የሚስተካከለው የኋላ LCD ስክሪን ልክ እንደ Fujifilm X-T5 በፍጥነት ወደ ላይ፣ ወደ ታች ወይም ወደ ጎን ማዘንበል ይችላል። ነገር ግን, ለራስ-ቀረጻ ወደፊት የመጠቆም ችሎታ የለውም.
በአጠቃላይ GFX100 II በዝቅተኛ የዋጋ ነጥቡ እና በተንቀሳቃሽ ዲዛይኑ የመካከለኛ ቅርጸት ፎቶግራፍ የበለጠ ተደራሽ ለማድረግ ያለመ ነው። አሁንም ዋጋ ያለው ስርዓት ካለፈው ከፍተኛ-ደረጃ መካከለኛ ቅርጸት ካሜራዎች ጋር ሲነጻጸር አነስተኛ ወጪን ያቀርባል. GFX100 II ወደ መካከለኛ ቅርፀት ፎቶግራፍ ለማንሳት ለሚፈልጉ ፎቶግራፍ አንሺዎች ሁለገብ መፍትሄ ይሰጣል።
ምንጮች:
- Fujifilm X Summit Livestream
- የቨርጅ መጣጥፍ በአንቶኒዮ ጂ ዲ ቤኔዴቶ