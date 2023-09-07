ፉጂፊልም የ DUVO 24-300ሚሜ ተንቀሳቃሽ PL ተራራ አጉላ ሌንስ ያስተዋውቃል

ፉጂፊልም DUVO 24-300mm Portable PL Mount Zoom Lensን ለትልቅ ምስል ዳሳሾች የተነደፈ ሁለገብ ሌንስ መጀመሩን አስታውቋል። ሌንሱ እጅግ በጣም ጥሩ ጥልቀት የሌለው የመስክ ጥልቀት እና የሚያምር ቦክህ ያቀርባል፣ ይህም የፊልም ሰሪዎችን የሚፈለገውን የሲኒማ ገጽታ ያቀርባል። እ.ኤ.አ. በ 2024 ጸደይ በአሜሪካ ገበያ ላይ እንደሚወጣ ይጠበቃል።
የ DUVO 24-300ሚሜ ሌንስ የFujifilm DUVO Series ሌንስ መስመርን ያሟላ ሲሆን ይህም 12.5x አጉላ እና በፊልም ምርት ውስጥ በተደጋጋሚ ጥቅም ላይ የሚውል የትኩረት ክልል ያቀርባል። አብሮ በተሰራው ማስፋፊያ ፣ የትኩረት ርዝመት በ 1.5 ጊዜ ሊቀየር ይችላል ፣ ይህም የሩቅ ርዕሰ ጉዳዮችን ለመያዝ ያስችላል። ሌንሱ የታመቀ እና ቀላል ክብደት ያለው በመሆኑ ለተለያዩ የቀጥታ ስርጭት ምርቶች ተስማሚ ያደርገዋል።
በፉጂፊልም ብሔራዊ የሽያጭ ሥራ አስኪያጅ ስቶሽ ዱርባክዝ እንደተናገሩት የ DUVO 24-300ሚሜ ሌንስ በእጅ የሚያዙ ቦታዎችን በቀጥታ ስርጭት ምርት ላይ የሚያቀርበውን ክላሲክ የፉጂፊልም ሲኒማ እይታ ለማሳካት እድል ይሰጣል። ሌንሱ የተነደፈው ጥልቀት የሌለውን የመስክ ጥልቀት ለማድረስ፣ መሳጭ የሲኒማ ተሞክሮዎችን ለተመልካቾች ያመጣል። ከየትኛውም ቦታ ማለት ይቻላል የሚፈለገውን የሲኒማ እይታ ለዳይሬክተሮች ያቀርባል።
በዛሬው የስርጭት አካባቢዎች፣ መሳጭ የሲኒማ አገላለጾችን ለማግኘት ትልቅ ምስል ዳሳሾች በብዛት ጥቅም ላይ ይውላሉ። የሲኒማ ሌንሶች ግን ከስርጭት ሌንሶች ጋር ሲነፃፀሩ አነስተኛ የማጉላት ሬሾ አላቸው እና ብዙ ጊዜ ልዩ የትኩረት ስራዎችን ይፈልጋሉ። የ DUVO 24-300mm መነፅር ለቀጥታ ስፖርታዊ ዝግጅቶች፣ የሙዚቃ ኮንሰርቶች፣ ዘጋቢ ፊልሞች እና የዱር እንስሳት ሲኒማቶግራፊ ከፍተኛ ተንቀሳቃሽነት እና ተንቀሳቃሽነት በማቅረብ እነዚህን ተግዳሮቶች ይፈታል።
የ DUVO 24-300ሚሜ ሌንስ ከሙሉ ፍሬም ጋር እኩል የሆነ የሱፐር 35 ሚሜ ዳሳሾች እና ዳሳሾች ካሜራዎችን ይደግፋል። ለትልቅ ዲያሜትሮች አስፌሪካል አካላት እና ለሱፐር-ኢዲ ሌንሶች ምስጋና ይግባውና ጥራት ያለው የሲኒማ ምስሎችን በሚያምር ቦኬህ ይፈጥራል። ሌንሱ ዝቅተኛ ብርሃን መቅረጽ የሚያስችል ከፍተኛው የT2.9 ቀዳዳ አለው። በተጨማሪም ከትኩረት ውጪ የሆኑ ቦታዎች በተፈጥሮ ዳራ ውስጥ እንዲወድቁ ያደርጋል, ይህም የሲኒማ መልክን ያሳድጋል.
ሌንሱ የባለብዙ ካሜራ ስራዎችን ይደግፋል እና ከሶስተኛ ወገን ሽቦ አልባ ሌንስ መቆጣጠሪያ ጋር የትኩረት፣ የመክፈቻ እና የማጉላት የርቀት መቆጣጠሪያ ጋር ሊገናኝ ይችላል። የትኩረት አተነፋፈስን ለማስተካከል እና የርቀት ጀርባ ትኩረትን ለትክክለኛው የፍላጅ የትኩረት ርቀት ለማስተካከል የትንፋሽ ማካካሻ ቴክኖሎጂን ያሳያል። እንዲሁም የሌንስ ሜታዳታን ለመቅዳት ከZEISS eXtended Data ስርዓት ጋር ተኳሃኝ ነው።
የ DUVO 24-300ሚሜ ሌንስ በ 2024 ጸደይ በአሜሪካ ገበያ ላይ ይገኛል ተብሎ ይጠበቃል። በአምስተርዳም በ IBC 2023 በቅድመ-እይታ ይታያል።
ምንጮች:
1. ፉጂፊልም ሰሜን አሜሪካ ኮርፖሬሽን
2. Fujinon.com/duvo