የFrostpunk የሞባይል መስፋፋት፡ ከበረዶው ባሻገር አዳዲስ ባህሪያትን እና አስደሳች የጨዋታ ጨዋታን ቃል ገብቷል

በጣም የተደነቀው የህልውና ኮንስትራክሽን አስተዳደር የማስመሰል ጨዋታ አድናቂዎች ፍሮስትፓንክ በቅርቡ በሞባይል መሳሪያቸው ላይ በረዷማ አለምን ማየት ይችላሉ። እንደ Summoners War እና MLB 2 Innings ያሉ ታዋቂው የሞባይል ጨዋታዎች ገንቢ እና አሳታሚ Com9uS ከNetEase ጋር በመተባበር Frostpunk: ከበረዶው ባሻገር ወደ አለምአቀፍ ክልሎች ለማምጣት ችሏል። ይህ ትብብር ለFrostpunk አድናቂዎች በጉዞ ላይ ሳሉ መሳጭ የሆነ የጨዋታ ልምድ ለማቅረብ ያለመ ነው።
Frostpunk፡ ከበረዶው ባሻገር፣ የጨዋታው ይፋዊ የሞባይል ስሪት፣ በሁለተኛው የኢንዱስትሪ አብዮት ወቅት ተጫዋቾችን በበረዶ ዘመን መካከል ያዘጋጃል። በግዙፉ የእንፋሎት ሞተር ዙሪያ በተገነባች ከተማ ላይ ተጫዋቾቹ በመግዛት ላይ ያሉ ተጫዋቾች ህጎችን የማቋቋም ፣የሰራተኛ ሀይልን የማስተዳደር እና አስፈላጊ መሠረተ ልማቶችን የመገንባት ፈተና ይገጥማቸዋል ፣የበረደውን አለም አስቸጋሪ እውነታዎች እየተጓዙ። በአስደናቂ ምርጫዎቹ እና አጓጊ ትረካው፣ Frostpunk በ2018 ከተለቀቀበት ጊዜ ጀምሮ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ተጫዋቾችን ስቧል።
በ11 ቢት ስቱዲዮ፣በዋናው Frostpunk ገንቢ እና NetEase መካከል ባለው አጋርነት የተገነባው የሞባይል መላመድ ለዚህ ስሪት ልዩ የሆኑ አዳዲስ ባህሪያትን ያስተዋውቃል። ተጫዋቾቹ ጓዶችን መቀላቀል እና ልዩ የጊልድ ተልእኮዎችን ለማጠናቀቅ ከሌሎች ጋር መተባበር፣ ጠቃሚ ቡፍዎችን እና ሽልማቶችን በመንገዱ ላይ መክፈት ይችላሉ። በተጨማሪም፣ የንግድ ስርዓቱ ተጫዋቾቹ አስፈላጊ ግብአቶችን ከባልንጀሮቻቸው የተረፉ እንዲያገኙ እና ብርቅዬ እንስሳትን ከቀዘቀዙ በረሃማ ቦታዎች ለማዳን ያስችላቸዋል።
Com2uS፣ የሞባይል ጨዋታዎችን በአለምአቀፍ ማራኪነት በመፍጠር ለስኬታማነቱ እውቅና ያገኘው የFrostpunk: ከበረዶው ባሻገር እንደ እስያ፣ ሰሜን አሜሪካ እና አውሮፓ ባሉ ክልሎች (ቻይናን ሳይጨምር) ስኬትን ለማረጋገጥ እውቀቱን ለመጠቀም አቅዷል። ጨዋታው በአፕል አፕ ስቶር እና በጎግል ፕሌይ በኩል እንደ ነፃ የመጫወቻ ርዕስ ሆኖ ለመውረድ የሚገኝ ሲሆን ይህም አስማጭ የሆነውን የFrostpunk አለምን ለብዙ የሞባይል ተጫዋቾች ተመልካቾች ይከፍታል።
እስካሁን ድረስ በይፋ የሚለቀቅበት ቀን አልተገለጸም። ይህንን ለረጅም ጊዜ ሲጠበቅ የነበረው የሞባይል መስፋፋት በጉጉት የሚጠብቁ አድናቂዎች ለተጨማሪ ዝመናዎች እንዲከታተሉ ይበረታታሉ። የFrostpunk ጅማሮ፡ ከበረዶው ባሻገር ተጫዋቾቹ በሄዱበት ቦታ ሊሸከሙት የሚችሉት ልዩ የስትራቴጂያዊ የውሳኔ አሰጣጥ እና የከባቢ አየር ታሪኮችን በማቅረብ በየጊዜው በሚለዋወጠው የሞባይል ጨዋታ አለም ውስጥ ትልቅ ምዕራፍ እንደሚሆን ቃል ገብቷል።
በየጥ:
1. Frostpunk ምንድን ነው: ከበረዶው ባሻገር?
Frostpunk: ከበረዶው ባሻገር የተረፈው የግንባታ አስተዳደር የማስመሰል ጨዋታ Frostpunk ኦፊሴላዊ የሞባይል ስሪት ነው። ተጫዋቾቹ የጨዋታውን አሳማኝ ምርጫዎች እና አነቃቂ ትረካ በሞባይል መሳሪያዎቻቸው ላይ እንዲለማመዱ እድል ይሰጣል።
2. በFrostpunk ውስጥ ምን አዲስ ባህሪያት አሉ: ከበረዶው ባሻገር?
የFrostpunk የሞባይል መላመድ ተጫዋቾቹ ከሌሎች ጋር እንዲተባበሩ የሚያስችላቸው የጊልድ ተልእኮዎች፣ ግብዓቶችን የሚያገኙበት የንግድ ስርዓት እና ብርቅዬ እንስሳትን ከቀዘቀዙ በረሃማ ቦታዎች የማዳን ችሎታን ጨምሮ ልዩ ባህሪያትን ያስተዋውቃል።
3. ፍሮስትፐንክን የሚያሳትመው ማነው፡ ከበረዶው ባሻገር?
Com2uS፣ አለምአቀፍ እውቅና ያለው የሞባይል ጨዋታዎች ገንቢ እና አሳታሚ ለFrostpunk: ከበረዶው ባሻገር ያለውን አለምአቀፍ የህትመት መብቶችን አስጠብቋል። ጨዋታውን እንደ እስያ፣ ሰሜን አሜሪካ እና አውሮፓ ባሉ ክልሎች (ቻይናን ሳይጨምር) ይጀምራሉ።
4. Frostpunk መቼ ነው፡ ከበረዶው ባሻገር ለማውረድ የሚገኘው?
ይፋዊ የሚለቀቅበት ቀን ባይገለጽም ተጫዋቾቹ ጨዋታውን በአፕል አፕ ስቶር እና ጎግል ፕሌይ ላይ እንደ ነፃ የመጫወት ርዕስ ሊጠብቁ ይችላሉ። በመልቀቂያ መስኮቱ ላይ ለተጨማሪ ዝመናዎች ይከታተሉ።