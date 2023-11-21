Frontegg የሚቀጥለው ትውልድ የደንበኛ መታወቂያ መድረክን በAWS የገበያ ቦታ ላይ ይፋ አደረገ

ግንባር ቀደም የደንበኛ መታወቂያ መድረክ የሆነው Frontegg በAWS የገበያ ቦታ ላይ የፈጠራ መፍትሔውን መገኘቱን አስታውቋል። ይህ ሽርክና የFrontegg ደንበኞች እና አዲስ ተስፋዎች በAWS የገበያ ቦታ በተሳለጠ የግዥ ሂደት እና በአጠቃቀም ላይ የተመሰረተ የዋጋ አወጣጥ አማራጮችን በመጠቀም የመድረክን እጅግ በጣም ጥሩ ችሎታዎች በቀላሉ እንዲያገኙ እና እንዲጠቀሙ ያስችላቸዋል።
የFrontegg ተባባሪ መስራች እና ዋና ሥራ አስፈፃሚ ሳጊ ሮዲን "የእኛ መድረክ የተጠቃሚ አስተዳደር ልምድን በማጎልበት፣ ድርጅቶችን እና ዋና ተጠቃሚዎችን በማበረታታት ለውጥ ያመጣል። “Fronteggን ወደ ኢንዱስትሪው ግንባር ቀደም የደመና ገበያ በማምጣት በማንነት እና በተጠቃሚ አስተዳደር አዲስ የኢንዱስትሪ ደረጃ እያስቀመጥን ነው። የSaaS ኩባንያዎች ፈጠራን ማፋጠን እና አፕሊኬሽኖቻቸውን በላቁ ባህሪያችን በፍጥነት ሊያሳድጉ ይችላሉ። በቅርብ ጊዜ በተደረጉት ማሻሻያዎች እና በAWS የገበያ ቦታ ላይ መገኘታችን፣ ለቀጣይ እድገት ቀዳሚ ነን።
ፍሮንትግ በፍጥነት እና በተለዋዋጭነት ላይ በማተኮር የተጠቃሚ እና የማንነት አስተዳደርን ለማሻሻል የተነደፉ አዳዲስ ባህሪያት ስብስብ Frontegg Forward በቅርቡ አስተዋውቋል። ይህ ተጠቃሚዎች ውስብስብ ድርጅታዊ አወቃቀሮችን እንዲፈጥሩ የሚያስችለውን የተዋረደ ባህሪን እና ሴኩሪቲ ስዊትን፣ ቅጽበታዊ የደህንነት ቁጥጥርን፣ የመጨረሻ ተጠቃሚን ማጎልበት እና በራስ-ሰር ማስፈራሪያ ማግኘትን ያካትታል። በተጨማሪም የመብቶች ባህሪ ለድርጅቶች በተግባሮች እና ፈቃዶች ላይ ተመስርተው ለተጠቃሚ መዳረሻ የተበጁ እና አውድ የሚያውቁ መቆጣጠሪያዎችን ይሰጣል። በመጨረሻም፣ የሲግናል ባህሪው ንቁ የመሸጥ እድሎችን፣ የአደጋ ቅነሳን እና የጂኦግራፊያዊ የማስፋፊያ ግንዛቤዎችን ለመንዳት ጠንካራ ትንታኔዎችን ይሰጣል።
በG2 Crowd እውቅና ያለው ከፍተኛ ደረጃ ያለው CIAM (የደንበኛ ማንነት እና ተደራሽነት አስተዳደር) መድረክ እንደመሆኑ፣ Frontegg አጠቃላይ የማንነት አስተዳደር ተግባራትን ያቀርባል። እንከን የለሽ የመሳፈሪያ ፍሰቶች እና የላቀ የተጠቃሚ መብቶች እስከ ጠንካራ ፍቃድ፣ ሚና አስተዳደር፣ የመለያ ደህንነት እርምጃዎች እና ባለብዙ ተከራይ ድጋፍ፣ Frontegg የደህንነት እና የተጠቃሚ ልምድን ለማሳደግ የSaaS ኩባንያዎችን አስፈላጊ መሳሪያዎችን ያስታጥቃቸዋል።
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ምንጭ፡ GlobeNewswire.com
በየጥ
Frontegg ምንድን ነው?
Frontegg የSaaS ኩባንያዎች አጠቃላይ የማንነት አስተዳደር ተግባራትን በመጠቀም ደህንነትን እና የተጠቃሚ ተሞክሮን እንዲያሳድጉ የሚያስችል የደንበኛ መታወቂያ መድረክ ነው።
AWS የገበያ ቦታ ምንድን ነው?
AWS የገበያ ቦታ የአማዞን ድር አገልግሎቶች (AWS) ደንበኞች ንግዶቻቸውን የሚደግፉ የሶስተኛ ወገን ሶፍትዌሮችን፣ አገልግሎቶችን እና መፍትሄዎችን ማግኘት፣ መግዛት፣ ማሰማራት እና ማስተዳደር የሚችሉበት የመስመር ላይ ካታሎግ ነው።
የFrontegg Forward ቁልፍ ባህሪያት ምንድን ናቸው?
Frontegg Forward ተጠቃሚዎች ውስብስብ ድርጅታዊ አወቃቀሮችን እንዲፈጥሩ የሚያስችለውን Hierarchiesን ጨምሮ በርካታ አዳዲስ ባህሪያትን እና ሴኪዩሪቲ ስዊት (Security Suite)፣ ቅጽበታዊ የደህንነት ቁጥጥርን፣ የመጨረሻ ተጠቃሚን ማጎልበት እና በራስ ሰር ስጋትን መለየትን ያቀርባል። በተጨማሪም፣ Frontegg Forward ለተበጁ የተጠቃሚ መዳረሻ መቆጣጠሪያዎች እና ለጠንካራ ትንታኔ ሲግናሎች መብቶችን ይሰጣል።
የFrontegg ነፃ ሙከራን እንዴት ማግኘት እችላለሁ?
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