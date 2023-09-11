ዳቪና ማክከል ከመቼውም ጊዜ በበለጠ ወጣት መስሎ እንዴት እንደሚቀጥል

ዴቪና ማክካል በወጣትነቷ ገጽታ እና በማይካድ ጉልበቷ ትታወቃለች፣ እና ብዙ ሰዎች ከመቼውም ጊዜ በላይ ወጣት ለመምሰል እንዴት እንደቻለች ይጠይቃሉ። ዳቪና ለ30 ዓመታት ያህል በሕዝብ ዘንድ ብትሆንም ወደ ኋላ እያረጀች ይመስላል።
ዕድሜን ለመቃወም ከሚስጢሯ አንዱ የቆዳ እንክብካቤ ልማዷ ነው። ዳቪና በሱፐር ማርኬቶች እና በከፍተኛ የመንገድ መደብሮች ውስጥ ሊገኙ የሚችሉ ተመጣጣኝ ምርቶችን በመጠቀም በአንጻራዊነት ቀላል ያደርገዋል. ሜካፕን በእርጋታ ለማንጻት እና ለማስወገድ በጋርኒየር ሚሴላር ውሃ ትምላለች። ይህንን የምትከተለው በዶ/ር ፍራንሲስ ፕሪና ጆንስ ፎርሙላ 2006 በተሰኘው ቶነር ሲሆን ይህም ለቀባው ቆዳዋ ተስማሚ ነው። የእርሷ የቆዳ እንክብካቤ ስርዓት በጋርኒየር “ቅንጦት” Ultra-lift የምሽት ክሬም እና በ SPF50 የፀሐይ መከላከያ ተጠናቀቀ።
ሜካፕን በተመለከተ, ዳቪና ተፈጥሯዊ መልክን ይመርጣል. ለብርሃን ሽፋን BFF De-Stress ክሬምን ጨምሮ ከትሪኒ ዉዳል ክልል ከትሪኒ ለንደን ምርቶችን ትጠቀማለች። መሰረታዊ ማስካራ፣ የክሊኒክ ቹቢ ዱላ ሊፕስቲክ፣ እና የቀላ ንክኪ ትኩስ-ፊቷን ያጠናቅቃል።
የዴቪና ማራኪ ፀጉር የምስሏ የንግድ ምልክት አካል ሆናለች። እሷ እራሷን በቤት ውስጥ መቆለፊያዋን ቀለም ትቀባለች እና ፀጉሯ አየር እንዲደርቅ በጭራሽ አትፈቅድም ፣ በጥሩ ብሩሽ ለመምታት ትመርጣለች።
በዳቪና የወጣትነት ገጽታ ላይ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ጉልህ ሚና ይጫወታል። ለመደበኛ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ትደግፋለች እና ለወጣቶች ቁልፍ እንደሆነ ታምናለች። ዳቪና እንደ ፈጣን የውሻ መራመድ፣ ሩጫ፣ ጲላጦስ፣ የቦክስ ትምህርት እና የክብደት ስልጠና የመሳሰሉ የተለያዩ ተግባራትን በዕለት ተዕለት እንቅስቃሴዋ ውስጥ አካታለች። በድር ጣቢያዋ ላይ የአስር ደቂቃ የእጅ ልምምዶች እንኳን አሏት።
ዴቪና ከስኳር ነፃ የሆነ አመጋገብን ትከተላለች, ይህም ለአጠቃላይ ጤንነቷ አስተዋፅኦ ያደርጋል. ከአኖሬክሲያ እና ከሱስ ጋር ያለፉትን ትግሎች አሸንፋለች እና አሁን ለደህንነቷ ቅድሚያ ትሰጣለች።
ለማጠቃለል ያህል፣ የዴቪና ማክካል ፀረ-እርጅና ሚስጥሮች ከጫጫታ ነፃ የሆነ የቆዳ እንክብካቤ መደበኛ፣ ተፈጥሯዊ ሜካፕ፣ ጥሩ ቅጥ ያለው ፀጉር፣ መደበኛ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ እና ከስኳር-ነጻ አመጋገብ ይገኙበታል። እራሷን ከውስጥም ከውጭም ለመንከባከብ የነበራት ቁርጠኝነት ከመቼውም ጊዜ በላይ ወጣት እንድትመስል ያደረጋት ነው።
ምንጮች:
- ፀሀይ
- ድሪም
ዴቪና ማክካል በወጣትነቷ ገጽታ እና በማይካድ ጉልበቷ ትታወቃለች፣ እና ብዙ ሰዎች ከመቼውም ጊዜ በላይ ወጣት ለመምሰል እንዴት እንደቻለች ይጠይቃሉ። ዳቪና ለ30 ዓመታት ያህል በሕዝብ ዘንድ ብትሆንም ወደ ኋላ እያረጀች ይመስላል።