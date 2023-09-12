ጥቅማ ጥቅሞች ያላቸው ጓደኞች፡- ጃክዳውስ ለተሻለ ምግብ ስልታዊ ግንኙነቶችን ይመሰርታሉ

በእንግሊዝ የሚኖሩ የዱር ጃክዳውስ ጣፋጭ ምግቦችን ለማግኘት አዳዲስ ማህበራዊ ግንኙነቶችን መፍጠርን ተምረዋል። ኮርኒሽ ጃክዳው ፕሮጀክት ባደረገው ሙከራ ተመራማሪዎች የቁርጭምጭሚት ማሰሪያዎች የታጠቁ በሺዎች የሚቆጠሩ ጃክዳውስ ባህሪያቸውን ተመልክተዋል። በገጠር ውስጥ አውቶማቲክ መጋቢዎች ተዘጋጅተዋል, እና አንድ ወፍ በአንደኛው ላይ ስታርፍ, ወዲያውኑ የወፏን ማንነት ይገነዘባል. መጋቢዎቹ ጥንድ ሆነው መጡ፣ አንደኛው ወገን ዝቅተኛ ጥራት ያለው እህል ሲያከፋፍል ሌላኛው ደግሞ ጣፋጭ የምግብ ትሎች አቀረበ። ወፎቹ በሁለት ቡድን የተከፋፈሉ ሲሆን መጋቢዎቹ የሚከፈቱት በተወሰኑ ሁኔታዎች ላይ በመመስረት ነው፣ ለምሳሌ ለአንድ ነጠላ ወፍ የሚከፈተው የእህል በር ብቻ፣ ወይም ሁለቱም በሮች የሚከፈቱት ከአንድ ቡድን ሁለት ወፎች አንድ ላይ ከሆነ ነው።
ጥናቱ እንደሚያመለክተው ጃክዳውስ የምግብ ትል ተጠቃሚነታቸውን ከፍ ለማድረግ የድሮ ጓደኞቻቸውን በማጥለቅ አዲስ ማህበራዊ ትስስር መፍጠርን በፍጥነት ተምረዋል። ይሁን እንጂ ወፎቹ በሕይወት ዘመናቸው ሁሉ ለትዳር ጓደኞቻቸውና ለቅርብ ቤተሰባቸው ታማኝ ሆነው ቆይተዋል፤ ይህም የደም ትስስር ከጣፋጭ ምግቦች የበለጠ ጠንካራ እንደሆነ ያሳያል። ተመራማሪዎቹ ጃክዳውስ ምርጡን ሽልማቶችን ለማግኘት ግንኙነታቸውን ለማስተካከል ስልታዊ ናቸው ብለው ደምድመዋል።
ጥናቱ እንስሳት ቤተሰባዊ ያልሆኑ ግንኙነቶችን እንዴት እንደሚፈጥሩ እና ውስብስብ ማህበራዊ ሁኔታዎችን እንዴት እንደሚመሩ ላይ ብርሃን ያበራል. ጃክዳውስ የእውቀት ክህሎቶቻቸውን በመጠቀም የቀድሞ ልምዶችን ለማስታወስ እና ተጨማሪ ግንኙነቶችን ስለመፍጠር ወይም ስለማቆየት ስልታዊ ውሳኔዎችን ያደርጋሉ። ተመራማሪዎቹ ወፎቹ እነዚህን ግንኙነቶች ከሙከራ መቼት ውጭ እንደያዙ እርግጠኛ ባይሆኑም፣ ይህንን ገፅታ ወደፊት በሚሰሩት ስራዎች ለመዳሰስ ተስፋ ያደርጋሉ።
ምንም እንኳን ጊዜን እና ጉልበትን ወደ ግንኙነት ለሌላቸው ግለሰቦች ማዋል አደገኛ ማህበራዊ ስትራቴጂ ሊሆን ቢችልም ጥናቱ ጃክዳውስ ለቤተሰባቸው ታማኝ ሆነው አዳዲስ ግንኙነቶችን የመፍጠር ጥቅሞችን እንዴት ሚዛናዊ እንደሆኑ ያሳያል ። እነዚህ ግኝቶች ጃክዳውስ በአካባቢያቸው ውስጥ ሀብቶችን ለማግኘት ያላቸውን ብልህነት እና ስልታዊ ባህሪ ያጎላሉ።
ምንጮች፡ ተፈጥሮ ኮሙኒኬሽን