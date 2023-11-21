ፍሪሲንክ vs ጂ-አስምር፡ የ Gaming Monitor Battleን ማጥፋት

AMD FreeSync ወይም Nvidia G-Sync አርማ ያላቸው የጨዋታ ማሳያዎች በገበያው ውስጥ መደበኛ ሆነዋል። ሁለቱም ቴክኖሎጂዎች ለስላሳ እና ተከታታይነት ያለው ጨዋታን ለማረጋገጥ ተለዋዋጭ የማደሻ ዋጋዎችን ይሰጣሉ። ግን ጥያቄው ይቀራል: የትኛው የተሻለ ነው?
በአፈጻጸም-ጥበብ፣ AMD FreeSync እና Nvidia G-Sync ከተለያየ የበለጠ ተመሳሳይ ናቸው። እነዚህ ተለዋዋጭ የማደስ ፍጥነት ቴክኖሎጂዎች የማሳያውን የማደስ ፍጥነት ከመሳሪያው የፍሬም ፍጥነት ውፅዓት ጋር ያመሳስሉታል፣ ስክሪን መቀደድን ያስወግዳል እና ለስላሳ ጨዋታ። ሁለቱም የመንተባተብ መንስኤ ሊሆኑ የሚችሉ የፍሬም ፍጥነት ጉዳዮችን ይዳስሳሉ። V-sync አማራጭ ነው ነገር ግን የፍሬም ፍጥነቱን በእጅጉ ሊቀንስ ይችላል። ፍሪሲኒክ እና ጂ-አስምር አፈጻጸምን ሳያጠፉ የፍሬም ዳይፕስ።
በFreeSync ወይም G-Sync ድጋፍ አብዛኛዎቹ ማሳያዎች ከሁለቱም ቴክኖሎጂዎች ጋር ተኳሃኝ ሲሆኑ፣ ልዩ ሁኔታዎች አሉ። የNvidi's G-Sync እና G-Sync Ultimate የተወሰነ ሃርድዌር ይፈልጋሉ እና ከ Nvidia GPUs ጋር ብቻ ይሰራሉ። ይህ የባለቤትነት መፍትሔ ከ40-48Hz ባነሰ ዝቅተኛ የማደስ ፍጥነቶች የተሻለ ይሰራል። ነገር ግን፣ በገሃዱ ዓለም ሁኔታዎች፣ ይህ ጥቅም ከፍተኛ ተጽዕኖ ላይኖረው ይችላል። አብዛኛዎቹ ተጠቃሚዎች በሁለቱም የFreeSync እና G-Sync አወንታዊ ገጠመኞች በዝቅተኛ የማደስ ተመኖች ሪፖርት ያደርጋሉ።
በባህሪያት፣ ሁለቱም ፍሪሲንክሪክ እና G-Sync Compatible ማሳያዎች በአብዛኛው ተመሳሳይ ናቸው። ዋናዎቹ ልዩነቶች ለሰፋፊ የማደሻ ፍጥነት ድጋፍ የባለቤትነት ሃርድዌር ካላቸው ከ Nvidia G-Sync እና G-Sync Ultimate ማሳያዎች ጋር ይመጣሉ። ነገር ግን፣ አንድ ጨዋታ ከ48 FPS በታች የሚሄድ እና የሚለምደዉ ማመሳሰል በርቶ የሚሄድባቸው ሁኔታዎች ብርቅ ናቸው። FreeSync እና G-Sync ተኳኋኝ ተቆጣጣሪዎች ፍሬሞችን በመድገም ችግሩን ይፈታሉ።
ለመከታተል እና የቪዲዮ ካርድ ተኳሃኝነትን በተመለከተ፣ AMD FreeSync ወይም Nvidia G-Sync Compatibleን የሚደግፉ አብዛኛዎቹ ማሳያዎች በተለዋዋጭነት መስራት አለባቸው። ይህ ኦፊሴላዊ ያልሆነ ተኳኋኝነት ሊሆን የቻለው ሁለቱም ቴክኖሎጂዎች የVESA Adaptive-Sync ደረጃን ስለሚጠቀሙ ነው። ሆኖም የNvidi's G-Sync እና G-Sync Ultimate ማሳያዎች ከዚህ መስፈርት ያፈነግጡ እና ተለዋዋጭ የማደሻ ተመኖችን በNvidi GPUs ብቻ ይደግፋሉ።
ከዋጋ አንፃር በ AMD FreeSync እና Nvidia G-Sync መካከል ትልቅ ልዩነት የለም. G-Sync እና G-Sync Ultimate ማሳያዎች የበለጠ ውድ ይሆናሉ፣አብዛኞቹ ማሳያዎች ደግሞ Nvidia G-Sync Compatible ከ AMD FreeSync ድጋፍ ጋር ያቀርባሉ።
በየጥ
የትኛው የተሻለ ነው፡ FreeSync ወይም G-Sync?
ሁለቱም FreeSync እና G-Sync ተመሳሳይ አፈጻጸም እና ባህሪያትን ይሰጣሉ. ምርጫው በዋነኝነት የሚወሰነው ከግራፊክስ ካርድዎ እና ከተቆጣጣሪዎ ጋር ባለው ተኳሃኝነት ላይ ነው።
FreeSync እና G-Sync ማሳያዎች እርስ በርሳቸው ተኳሃኝ ናቸው?
በአብዛኛዎቹ አጋጣሚዎች አንዱን ቴክኖሎጂ የሚደግፉ ተቆጣጣሪዎች ከሌላው ጋር ሊሰሩ ይችላሉ. ነገር ግን በAMD፣ Nvidia እና VESA መካከል የተለያዩ የማረጋገጫ ደረጃዎች እና ልዩነቶች ስላሉ ተኳሃኝነት ዋስትና አይሰጥም።
AMD FreeSync እና Nvidia G-Sync ማሳያዎች ለገንዘብ ዋጋ ይሰጣሉ?
ከዋጋ አንፃር በሁለቱ ቴክኖሎጂዎች መካከል ትንሽ ልዩነት አለ. G-Sync እና G-Sync Ultimate ማሳያዎች በአጠቃላይ በጣም ውድ ናቸው፣ ፍሪሲኒክ እና ጂ-Sync ተኳሃኝ ማሳያዎች ደግሞ ከተመሳሳይ ባህሪያት ጋር ተመጣጣኝ አማራጭ ይሰጣሉ።
በAMD FreeSync እና Nvidia G-Sync መካከል ያለው ጦርነት በመጨረሻ በእኩል እኩልነት ያበቃል። እነዚህ ቴክኖሎጂዎች ተመሳሳይ ውጤቶችን ይሰጣሉ, እና ምርጫው በግለሰብ ምርጫዎች እና ከሌሎች የሃርድዌር ክፍሎች ጋር ተኳሃኝነት ይወሰናል. የጨዋታ መቆጣጠሪያ በሚመርጡበት ጊዜ ልዩ ፍላጎቶችን እና በጀትን ግምት ውስጥ ማስገባት አስፈላጊ ነው.