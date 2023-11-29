ለFossil Gen 6 Smartwatches አዲስ የWear OS ስሪት ተለቀቀ

ፎሲል Wear OS 6 ን በማስተዋወቅ ለGen 3.5 smartwatchs ማሻሻያ በቅርቡ ጀምሯል። የቅርብ ጊዜው ስሪት ባይኖርም፣ ይህ ዝማኔ የተጠቃሚን ተሞክሮ ለማሻሻል አንዳንድ ጥቃቅን ማሻሻያዎችን እና ማሻሻያዎችን ያመጣል።
ዝመናው ከአንድ ሳምንት በፊት መልቀቅ የጀመረ ሲሆን እስከዚያው ድረስ ብዙ ተጠቃሚዎችን እየደረሰ ነው። የReddit ተጠቃሚዎች ቀደምት ሪፖርቶች እንደሚያመለክቱት ዝመናው አንዳንድ የUI ማስተካከያዎችን እና የአፈጻጸም ማሻሻያዎችን ያካትታል ነገር ግን ምንም ትልቅ ለውጥ የለም።
የሚገርመው፣ Wear OS 3.5 በWear OS 3 ላይ የተገነባ ጭማሪ ማሻሻያ ነው፣ እሱም መጀመሪያ በፎሲል ባለፈው አመት የተለቀቀው። በመጀመሪያው ፒክስል ሰዓት ላይ ያለው ነባሪ ስሪት ነበር እና በ2022 አጋማሽ ላይ የሳምሰንግ ጋላክሲ ዎች ተከታታይ ላይ ደርሷል። በሐሳብ ደረጃ፣ Wear OS 3.5 በፎሲል ከWear OS 3 ጋር መለቀቅ ነበረበት፣ ነገር ግን ኩባንያው አንዳንድ እንቅፋቶችን አጋጥሞታል ተብሎ ይጠበቃል።
ነገር ግን፣ አንዳንድ ተጠቃሚዎች በዝማኔው ላይ ችግሮች ያጋጠሟቸው ይመስላል። በተለያዩ የውይይት ክሮች ላይ ያሉ ቅሬታዎች በፎሲል ስማርት ሰአታቸው ላይ Wear OS 3.5 ን ከጫኑ በኋላ እንደ ማስነሻ looping፣ ቀርፋፋ የመጫኛ ጊዜ እና የባትሪ አፈጻጸም መቀነስ ያሉ ችግሮችን ይጠቅሳሉ። ፎሲል እነዚህን ስጋቶች ተቀብሏል እና ሪፖርት የተደረገባቸውን ጉዳዮች ለመፍታት ዝመናውን ለጊዜው አቁሟል። ምንም እንኳን ልቀቱ ከቀጠለ፣ ፎሲል ስለተተገበሩት ጥገናዎች ዝርዝር መረጃ አልገለጸም።
ስለ Wear OS የበለጠ ለማወቅ ለሚፈልጉ፣ ለተጨማሪ ዝመናዎች እና ማሻሻያዎች ይከታተሉ። ይህ ጽሑፍ ገቢ ሊፈጥሩ የሚችሉ የተቆራኘ አገናኞችን እንደያዘ ልብ ማለት ያስፈልጋል። (ምንጭ፡ domain.com)
በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች (ተየጥ)
Wear OS 3.5 ምንድን ነው?
Wear OS 3.5 አንዳንድ የUI ማስተካከያዎችን እና የአፈጻጸም ማሻሻያዎችን የሚያስተዋውቅ ለFossil Gen 6 smartwatches ትንሽ ማሻሻያ ነው። በWear OS 3 ላይ የተገነባ ተጨማሪ ዝማኔ ነው።
Fossil Wear OS 3.5ን መቼ ለቀቀው?
ፎሲል የWear OS 3.5 ዝመናን ከአንድ ሳምንት በፊት መልቀቅ ጀምሯል፣ እና ከጊዜ በኋላ ቀስ በቀስ ብዙ ተጠቃሚዎችን እየደረሰ ነው።
በWear OS 3.5 ዝማኔ ላይ ምንም አይነት ዋና ለውጦች አሉ?
አይ፣ የWear OS 3.5 ዝማኔ በዋናነት ጥቃቅን ማስተካከያዎችን እና ማሻሻያዎችን ያካትታል። ተጠቃሚዎች አንዳንድ የUI ማስተካከያዎችን እና የአፈጻጸም ማሻሻያዎችን ሪፖርት አድርገዋል።
ተጠቃሚዎች በWear OS 3.5 ዝማኔ ምን ችግሮች አጋጥሟቸዋል?
አንዳንድ ተጠቃሚዎች የWear OS 3.5 ዝማኔን በፎሲል ስማርት ሰአታቸው ላይ ከጫኑ በኋላ በቡት ማዞሪያ፣በዘገየ የመጫኛ ጊዜ እና የባትሪ ህይወት መቀነስ ላይ ችግሮች እንዳሉ ሪፖርት አድርገዋል።
ፎሲል ከዝማኔው ጋር የተዘገቡትን ችግሮች ፈትቷል?
ፎሲል ሪፖርት የተደረጉትን ስጋቶች አምኖ ለጊዜው ችግሮቹን ለመፍታት ዝመናውን ለአፍታ አቁሟል። ልቀቱ ከቆመበት ቀጥሏል፣ ነገር ግን ስለ ጥገናዎቹ የተለየ መረጃ በፎሲል አልቀረበም።