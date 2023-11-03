ፎርኒት ኦጂ በBattle Royale ታሪክ ውስጥ ተጫዋቾችን በናፍቆት ጉዞ ላይ ይወስዳል

Fortnite OG ደርሷል፣ እና የውጊያ ንጉሣዊ ጨዋታውን ለረጅም ጊዜ አድናቂዎች ናፍቆትን እየመለሰ ነው። በEpic Games የተገነባ፣ Fortnite OG መደበኛ ዝመናዎችን የሚያሳይ አዲስ ወቅት ነው፣ እያንዳንዱም የጨዋታውን ያለፈ ጊዜ የተለየ ይመልሳል።
ነገሮችን ለማስጀመር ፎርትኒት ኦጂ በምዕራፍ 1፡ ወቅት 5 ላይ እያተኮረ ነው። ይህ ማለት እንደ ጥቃቱ ጠመንጃ፣ የፓምፕ ሽጉጥ እና የአደን ጠመንጃ ከመሳሰሉት ክላሲክ መሳሪያዎች ጋር እንደ ያዘነብላል ታወርስ ያሉ ለረጅም ጊዜ የጠፉ ተወዳጆች ተመልሰው እየመጡ ነው። ተጫዋቾቹ እንደ የግዢ ጋሪ እና ሁሉም መሬት ካርታ በመሳሰሉት ተሽከርካሪዎች በደሴቲቱ ዙሪያ እንደገና ማጉላት ይችላሉ።
ነገር ግን በውጊያ ሮያል ታሪክ ውስጥ ያለው ጉዞ በዚህ ብቻ አያበቃም። ተከታይ ዝማኔዎች በተለያዩ የFortnite ያለፈው ምዕራፎች ውስጥ ይገባሉ። በኖቬምበር 9፣ ባለ 6-ገጽታ ዝማኔ ባለአራት-ተኳሾችን እና ስድስት-ተኳሾችን ያስተዋውቃል። ኖቬምበር 16 በስቶርሚንግ አውሮፕላኖች እና በትንሽ ጠመንጃዎች የተሟሉ ወቅቶችን 7 እና 8ን ያመጣል። በመጨረሻም፣ ኖቬምበር 23 የጄት ማሸጊያዎችን እና ባለርን እንደገና በማስተዋወቅ ወቅቶች 9 እና Xን ይሸፍናል።
ከእነዚህ ከሚታወቁ ባህሪያት በተጨማሪ Fortnite OG ብዙ አስገራሚ ነገሮችን እንደሚሰጥ ቃል ገብቷል። Epic Games እንደ ሮሊንግ ኪዩብ፣ የሚፈነዳ እሳተ ገሞራ ወይም ታዋቂው ጥቁር ቀዳዳ ያሉ የተወሰኑ የጨዋታ ጊዜዎችን የሚገልጹ የቀጥታ ክስተቶችን መመለስ ፍንጭ ይሰጣል።
ይህ የታደሰው ወቅት ካለፉት ወቅቶች ጋር ሲነጻጸር አጭር ቆይታም አለው። መደበኛ የፎርትኒት ወቅት ለሶስት ወራት ያህል የሚቆይ ቢሆንም፣Fortnite OG የሚቆየው ለአራት ሳምንታት ብቻ ነው። አጭር የጊዜ ገደብ ቢኖርም ተጫዋቾቹ አሁንም 50 ሊከፈቱ የሚችሉ እቃዎችን በማቅረብ በ OG ማለፊያ ጥሩ ልምድ ሊጠብቁ ይችላሉ። ማለፊያው የተለመደውን 950 V-bucks ያስከፍላል፣ ነገር ግን ተጫዋቾች 1,000 V-bucks መልሰው ማግኘት ይችላሉ እና የFornite Crew ተመዝጋቢዎች በነጻ ማግኘት ይችላሉ።
እሱን ለመሙላት፣ የውስጠ-ጨዋታ ሱቁ ለተጫዋቾች የሚገዙ ክላሲክ፣ ማሽፕ እና ትኩስ እቃዎች ምርጫን ያሳያል። በFortnite OG፣ በፎርቲኒት ማህበረሰብ ውስጥ ጉልህ ለውጦች በታዩበት ወቅት Epic Games ተጫዋቾቹን እየነቀነቀ ጨዋታውን ወደ ናፍቆት ጉዞ እየወሰደ ነው።
በየጥ
1. Fortnite OG ለምን ያህል ጊዜ ይቆያል?
Fortnite OG ለአራት ሳምንታት የሚቆይ ሲሆን ይህም በመደበኛ የፎርኒት ወቅት ከተለመደው የሶስት ወር ቆይታ ያነሰ ያደርገዋል።
2. በ Fortnite OG ውስጥ ምን ባህሪያት ይመለሳሉ?
በFortnite OG ውስጥ ያለው እያንዳንዱ ዝማኔ ከምዕራፍ 1፡ ምዕራፍ 5 ጀምሮ እና በሚቀጥሉት ምዕራፎች የሚያልፍ የተለያዩ ክፍሎችን ከጨዋታው ያለፈ ጊዜ ያመጣል።
3. ተጫዋቾች በ OG ማለፊያ ምን መክፈት ይችላሉ?
የ OG ማለፊያ 50 ሊከፈቱ የሚችሉ እቃዎችን ያቀርባል፣ ይህም ለአንድ የፎርትኒት ወቅት ከተለመደው ግማሽ ነው። ተጫዋቾች 1,000 V-bucks መልሰው ማግኘት ይችላሉ እና የFortnite Crew ተመዝጋቢዎች በነፃ ማግኘት ይችላሉ።
4. በ Fortnite OG ውስጥ አስገራሚ ነገሮች ይኖሩ ይሆን?
አዎ፣ Epic Games የተወሰኑ የጨዋታ ጊዜዎችን የሚወስኑ የቀጥታ ክስተቶች መመለስን ጨምሮ ብዙ አስገራሚ ነገሮችን እንደሚሰጥ ቃል ገብቷል።