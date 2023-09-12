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በFortnite እና My Hero Academia መካከል ያለው አስደሳች ትብብር

ByMampho Brescia

ሴፕቴ 12, 2023
በFortnite እና My Hero Academia መካከል ያለው አስደሳች ትብብር

የቅርብ ጊዜ ትብብር ተወዳጅ የእኔ ጀግና አካዳሚ ገጸ-ባህሪያትን ወደ ፎርኒት ዓለም ስለሚያመጣ የፎርኒት አድናቂዎች እና የእኔ ጀግና አካዳሚ አድናቂዎች የሚደሰቱበት ምክንያት አላቸው። በአዲስ የፊልም ማስታወቂያ ውስጥ፣ ታዋቂው የጦርነት ሮያል ጨዋታ ሾቶ ቶዶሮኪ፣ ኢጂሮ ኪሪሺማ እና ሚና አሺዶ በፎርትኒት ንጥል ነገር ሱቅ ውስጥ ለመጀመሪያ ጊዜ መጀመራቸውን ያሳያል።

የዩኤ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ገፀ-ባህሪያት፣ Shoto Todoroki በአስደናቂ የበረዶው እና የእሳት ኃይሉ፣ ኢጂሮ ኪሪሺማ በጠንካራ ቆዳው፣ እና ሚና አሺዶ በአሲድ ላይ የተመሰረተ ችሎታዋ፣ በFornite v26.10 ዝመና ውስጥ ለሌላ የስልጠና ተልዕኮ ተመልሰዋል። ተጫዋቾች XP ለማግኘት የውስጠ-ጨዋታ ተልእኮዎችን መጀመር እና በዚህ አስደሳች የመሻገሪያ ልምድ ውስጥ እራሳቸውን ማጥለቅ ይችላሉ።

Fortnite ከMy Hero Academia ጋር ያለው ትብብር ከተለያዩ አድናቂዎች የተውጣጡ ታዋቂ ገጸ-ባህሪያትን ወደ ጨዋታው ለማምጣት የEpic Gamesን ቀጣይ ጥረት ያሳያል። ይህ ትብብር በጨዋታው ላይ አዳዲስ ገጸ-ባህሪያትን መጨመር ብቻ ሳይሆን ልዩ የሆነ የታሪክ መስመር እና ለተጫዋቾች ማሰስ አዳዲስ ፈተናዎችን ያስተዋውቃል።

ይህ ትብብር የኔ ጀግና አካዳሚ አድናቂዎች ከሚወዷቸው ገፀ ባህሪያቶች ጋር በተለያየ የጨዋታ አካባቢ እንዲሳተፉ እድል ይሰጣል፣ የፎርትኒት ተጫዋቾች ደግሞ ከሀብታሙ የMy Hero Academia አለም ጋር አስተዋውቀዋል። ሁለቱም የደጋፊዎች መሰረቶች በዚህ የመስቀል ክስተት ደስታ እና ደስታ ለመደሰት አንድ ላይ ሊሰበሰቡ ይችላሉ።

በFortnite እና My Hero Academia መካከል ያለው ትብብር እየሰፋ ሲሄድ አድናቂዎች በሚቀጥሉት ዝማኔዎች ተጨማሪ አስገራሚ ነገሮችን፣ ተልእኮዎችን እና ሽልማቶችን ሊጠብቁ ይችላሉ። ለተጨማሪ ዝርዝሮች ይከታተሉ እና እነዚህ ተምሳሌታዊ ገፀ-ባህሪያት በፎርትኒት አለም ውስጥ ሀይሎችን ሲቀላቀሉ በጀብዱ ይቀላቀሉ።

ምንጮች:
- [ምንጭ 1]
- [ምንጭ 2]

ትርጓሜዎች
- ፎርትኒት፡ ተጫዋቾች የመጨረሻው ሰው ለመሆን እርስ በእርሳቸው የሚዋጉበት በEpic Games የተሰራ ታዋቂ የውጊያ ሮያል ቪዲዮ ጨዋታ።
- የእኔ ጀግና አካዳሚ፡ በኮሄ ሆሪኮሺ የተፈጠረ ታዋቂ ማንጋ እና አኒሜ ተከታታይ፣ ግለሰቦች “ኲርክስ” በመባል የሚታወቁ ከሰው በላይ ችሎታዎች ባሉበት ዓለም ውስጥ የተፈጠረ። ታሪኩ ኢዙኩ ሚዶሪያን ተከትሏል፣ ኲርክ የሌለው ወጣት፣ ጀግና ለመሆን ያለመ።

By Mampho Brescia

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