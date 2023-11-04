በFortnite OG ካለፈው ፍንዳታ ይዘጋጁ

የፎርትኒት ደጋፊዎች፣ አስደሳች ዝማኔ እዚህ አለና መቀመጫችሁን ያዙ! የባልዱር ጌት 3 ማሻሻያ 1.004 በይፋ ተለቋል፣ ይህም የተለያዩ የጨዋታ ዝመናዎችን፣ የሳንካ ጥገናዎችን እና ማሻሻያዎችን ይዞ መጥቷል። አዲስ ተጫዋችም ሆንክ ልምድ ያለው ተጫዋች ይህ ዝማኔ በእውነት የተሻሻለ የጨዋታ ልምድን ይሰጣል።
የዚህ ዝማኔ በጣም ከሚያስደስት ገጽታዎች አንዱ ያለፉት ወቅቶች ይዘትን ማካተት ነው። እያንዳንዱ የውድድር ዘመን አንድ በአንድ በድጋሚ ይጎበኛል፣ ይህም ተጫዋቾች ደስታን እና ናፍቆትን እንዲያሳድጉ ያስችላቸዋል። ከTilted Towers በ Season 2 ጀምሮ እስከ የ Season 9 እና X ድንቅ ጦርነቶች ድረስ ፎርትኒት ኦግ ሁሉንም ይዟል። እንደ Assault Rifle፣ Pump Shotgun እና Hunting Rifle ያሉ የጦር መሳሪያዎች ዋጋ አልተያዙም፣ እና እንደ ግራፕለር እና ቡጊ ቦምብ ያሉ ታዋቂ እቃዎች ወደ ስራ ተመልሰዋል።
ግን በዚህ ብቻ አያቆምም። ዝመናው የ OG Pass እና OG ሱቅንም ያስተዋውቃል። OG Pass በአራት ሳምንታት ውስጥ ሊከፈቱ የሚችሉ ከ50 በላይ አዳዲስ የውስጠ-ጨዋታ እቃዎችን ያቀርባል። እና በጨዋታ አጨዋወታቸው ላይ አንዳንድ ዘይቤዎችን ማከል ለሚፈልጉ የ OG ሾፕ ክላሲክ፣ማሽፕ እና ትኩስ እቃዎች ለተወሰነ ጊዜ ይገኛሉ።
ለደረጃ ጨዋታ አድናቂዎች፣ ምዕራፍ 4 ምዕራፍ ዐግ አዲስ የደረጃ ደረጃ ያለው ስርዓት ያስተዋውቃል። በወቅት መጀመሪያ ላይ የእርስዎን ደረጃ ዳግም በማስጀመር ሁሉም ሰው ደረጃዎቹን ለመውጣት እና ችሎታቸውን ለማሳየት እድሉ አለው። ግስጋሴውን የበለጠ አዋጭ ለማድረግ የተወሰኑ ደረጃ የተሰጣቸው አጣዳፊ ጥያቄዎችን ማጠናቀቅ በምዕራፍ 1 አነሳሽነት ያለው የ Ranker Tags Back Blingን ጨምሮ ልዩ የውስጠ-ጨዋታ ሽልማቶችን ይከፍታል።
ስለዚህ፣ አዘጋጅ፣ ተዘጋጅ እና ወደ ተግባር ዝለል ምክንያቱም Fortnite OG ተመልሶ እና ከመቼውም ጊዜ የተሻለ ነው። ከጓደኞችዎ ጋር ይጫወቱ፣ ደረጃዎችን ይውጡ እና በመንገዱ ላይ አስደናቂ ሽልማቶችን ይክፈቱ። በዚህ አስደሳች ዝመና ውስጥ ያለፈውን ለማደስ እና አዲስ ትውስታዎችን ለመፍጠር ጊዜው አሁን ነው።
በየጥ
የ OG ማለፊያ ምንድን ነው?
የ OG ማለፊያ ጊዜ-ተጓዥ፣ ቱርቦ-ፍጥነት ወቅት ማለፊያ በፎርትኒት OG ነው። በአራት ሳምንታት ውስጥ ሊከፈቱ የሚችሉ ከ50 በላይ አዳዲስ የውስጠ-ጨዋታ እቃዎችን ያቀርባል። ለ950 V-Bucks ሊገዛ የሚችል እና በFornite Crew ምዝገባ ውስጥ ተካትቷል።
የ OG ሱቅ ምንድን ነው?
የ OG ሱቅ የጥንታዊ፣ ማሽፕ እና ትኩስ እቃዎች ምርጫዎችን ያሳያል። እነዚህ እቃዎች ለተወሰነ ጊዜ ይገኛሉ፣ አዲስ ምርጫ በየቀኑ በሱቁ ውስጥ ይታያል።
ምዕራፍ 4 ምዕራፍ OG ደረጃ የተሰጠው ምንድን ነው?
ምዕራፍ 4 ወቅት OG ደረጃ የተሰጠው በፎርትኒት OG ውስጥ የተዋወቀ አዲስ ደረጃ ያለው ስርዓት ነው። የእያንዳንዱ ተጫዋች ደረጃ እንደገና ተቀምጧል፣ ይህም ለሁሉም አዲስ ጅምር ነው። ተጫዋቾች አንድ የደረጃ ግጥሚያ ብቻ በመጫወት ደረጃቸውን ሊያሳዩ ይችላሉ፣ እና በሚቀጥሉት ግጥሚያዎች ያሳዩት አፈፃፀም የደረጃ እድገት አሞሌን ያዘምናል።
ፈጣን የደረጃ እድገት እንዴት ነው የሚሰራው?
በFornite OG የደረጃ እድገት በከፍተኛ እና መካከለኛ ደረጃዎች ፈጣን ይሆናል። ተጫዋቾቹ ለቅድመ ጥፋቶች ቅጣታቸው ይቀንሳል እና በደረጃ ዕድገት አሞሌ ላይ በትንሹ ፈጣን ጭማሪ ያገኛሉ። ይህ ማስተካከያ የተደረገው የአጭር ጊዜ ቆይታን ለማስተናገድ ነው።
ደረጃ የተሰጣቸው አስቸኳይ ተልዕኮዎች ምንድን ናቸው?
ደረጃ የተሰጣቸው አጣዳፊ ተልእኮዎች ለተጫዋቾች ወደ ደረጃ ግጥሚያ ሲገቡ ልዩ ተልእኮዎች ናቸው። የእነዚህን ተልዕኮዎች የተወሰኑ መጠኖችን በማጠናቀቅ፣ተጫዋቾቹ ልዩ የውስጠ-ጨዋታ ሽልማቶችን መክፈት ይችላሉ። በFornite OG ጊዜ አንድ ደረጃ የተሰጠው አስቸኳይ ተልዕኮን ብቻ ማጠናቀቅ በምዕራፍ 1 አነሳሽነት የ Ranker's Tags Back Blingን ይከፍታል።