የFortnite የቅርብ ጊዜ ዝመና፡ ምን እንደሚጠበቅ እና የግንኙነት ጉዳዮችን እንዴት ማስተካከል እንደሚቻል

በEpic Games የተገነባው ታዋቂው የጦርነት ሮያል ጨዋታ ፎርትኒት በኖቬምበር 23፣ 2023 በታቀደለት የጥገና ጊዜ ሊያልፍ ተዘጋጅቷል፣ በጣም ለሚጠበቀው የv27.11 ዝማኔ። ይህ ዝማኔ የከባድ ተኳሽ ጠመንጃ፣ የቀረቤታ የእጅ ቦምብ ማስጀመሪያ፣ የስቶርም ፍሊፕ እና ሌሎችንም ጨምሮ ተወዳጅ መሳሪያዎችን፣ ንጥሎችን እና የጨዋታ አጨዋወት ምዕራፍ 9 እና Xን ያመጣል ተብሎ ይጠበቃል።
ከቀኑ 09፡00 እስከ 13፡00 UTC ባለው የጥገና ጊዜ፣ ግጥሚያ ለጊዜው ይቋረጣል፣ እና ተጫዋቾቹ እንደ “ፎርትኒት ሰርቨሮች ምላሽ እየሰጡ አይደለም” ያሉ ችግሮች ሊያጋጥሟቸው ይችላሉ። እነዚህን ችግሮች ለማቃለል ለማገዝ፣ ሊወስዷቸው የሚችሏቸው አንዳንድ እርምጃዎች እነሆ፡-
1. ጨዋታዎን፣ ኮንሶልዎን ወይም ፒሲዎን እንደገና ያስጀምሩ፡ አንዳንድ ጊዜ ቀላል ዳግም ማስጀመር የግንኙነት ችግሮችን ሊፈታ ይችላል።
2. የEpic Games አገልጋይ ሁኔታ ገጽን ይመልከቱ፡ የEpic Games አገልጋይ ሁኔታ ገጽን በመጎብኘት (URL: epicgames.com/status) በመካሄድ ላይ ያሉ የአገልጋይ ችግሮች ካሉ ማረጋገጥ ይችላሉ።
3. የዲ ኤን ኤስ መቼቶች ይቀይሩ፡ የዲ ኤን ኤስ መቼቶችዎን ከሌላ አገልግሎት አቅራቢ ጋር ማስተካከል አንዳንድ ጊዜ የግንኙነት መረጋጋትን ያሻሽላል። የመሣሪያዎን ሰነድ ያማክሩ ወይም ከመድረክዎ ጋር የተያያዙ መመሪያዎችን በመስመር ላይ ይፈልጉ።
4. የኮንሶል መሸጎጫ አጽዳ፡ በኮንሶልዎ ላይ ያለውን መሸጎጫ ማጽዳት የአፈጻጸም ችግሮችን ለመፍታት ይረዳል። መሸጎጫውን ስለማጽዳት መመሪያዎችን ለማግኘት የኮንሶልዎን የተጠቃሚ መመሪያ ወይም የድጋፍ ድር ጣቢያ ይመልከቱ።
5. ፋየርዎል/ቪፒኤንን ለጊዜው አሰናክል፡ ፋየርዎል ወይም ቪፒኤን አንዳንድ ጊዜ የጨዋታውን ግንኙነት ሊያደናቅፉ ይችላሉ። እነሱን ለጊዜው ማሰናከል ማንኛውም ችግር እየፈጠሩ እንደሆነ ለመለየት ይረዳል።
የv27.11 ዝማኔ በተቀላጠፈ ሁኔታ መሰማራትን ለማረጋገጥ በእረፍት ጊዜ፣ Epic Games ወሳኝ የውሂብ ጎታ ማሻሻያዎችን እና የአገልጋይ ጥገናን ያከናውናል። አገልግሎቶቹ ከቆመበት እንዲቀጥሉ በመጠባበቅ ላይ ሳሉ፣ ትዕግስትን ቢለማመዱ ጥሩ ነው።
የዝማኔውን ሂደት ለመከታተል የFortnite Status Twitter መቆጣጠሪያን ይከተሉ ከEpic Games ለእውነተኛ ጊዜ ዝመናዎች። በተጨማሪም፣ የEpic Games ሁኔታ ገጽ እንደ መግቢያ እና ግጥሚያ ያሉ የተለያዩ አገልግሎቶች “በሂደት ላይ” ወይም “የተፈታ” ሲሆኑ የሚያመለክተው በ patch ማሰማራቱ ደረጃዎች ላይ መረጃ ይሰጣል።
የዚህ የተለየ ማሻሻያ ጊዜው ከጠዋቱ 09:00 AM እስከ 01:00 PM UTC ድረስ ለአራት ሰዓታት ያህል እንደሚቆይ ይገመታል። ሆኖም ያልተጠበቁ ማራዘሚያዎች ሊከሰቱ እንደሚችሉ ልብ ሊባል የሚገባው ጉዳይ ነው። በጣም ትክክለኛ መረጃ ለማግኘት ከEpic Games ኦፊሴላዊውን የTwitter ዝመናዎችን ይከታተሉ።
በየጥ:
ጥ፡ ለFortnite የv27.11 ዝማኔ ምንድነው?
መ: የ v27.11 የFortnite ማሻሻያ ከወቅት 9 እና X ጀምሮ ታዋቂ መሳሪያዎችን፣ ንጥሎችን እና የጨዋታ አጨዋወትን የሚያመጣ ትኩስ ማስተካከያ ነው።
ጥ፡ የFortnite አገልጋይ ጥገና v27.11 ለማዘመን ለምን ያህል ጊዜ ይቆያል?
መ: ለv27.11 ማሻሻያ የFortnite አገልጋይ ጥገና ከጠዋቱ 09:00 AM እስከ 01:00 PM UTC ድረስ ለአራት ሰዓታት ያህል ይቆያል ተብሎ ይጠበቃል።
ጥ: "የFortnite አገልጋዮች ምላሽ የማይሰጡ" ስህተትን እንዴት ማስተካከል እችላለሁ?
መ: "የፎርትኒት ሰርቨሮች ምላሽ እየሰጡ አይደለም" የሚለውን ስህተት ለማስተካከል ጨዋታዎን እንደገና ለማስጀመር፣የEpic Games አገልጋይ ሁኔታ ገጽን በመፈተሽ፣የDNS ቅንብሮችን በመቀየር፣የኮንሶል መሸጎጫ በማጽዳት ወይም ፋየርዎል/ቪፒኤንን ለጊዜው ለማሰናከል መሞከር ይችላሉ።
ጥ፡ በFornite ዝማኔ ሂደት ላይ የአሁናዊ ዝመናዎችን የት ማግኘት እችላለሁ?
መ: በFornite ማሻሻያ ሂደት ላይ ለእውነተኛ ጊዜ ዝመናዎች የFornite Status Twitter መያዣን መከተል ይችላሉ። የEpic Games ሁኔታ ገጽ እንዲሁ በ patch ማሰማራት ደረጃዎች ላይ መረጃ ይሰጣል።