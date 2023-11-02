ከFortnite OG እና ምዕራፍ 4 ምን እንደሚጠበቅ፡ የወቅቱ 5 ዝመና

የFornite OG እና የFornite ምዕራፍ 4፡ የምእራፍ 5 ዝመና እየቀረበ ሲመጣ፣ ግምቶች እና አሉባልታዎች በጨዋታው ማህበረሰብ ውስጥ እየተሽከረከሩ ነበር። Epic Games ስለ መጪው የውድድር ዘመን ምላሹን አጥብቆ ቢቆይም፣ ተጫዋቾቹ ፍንጮቹን እንዲፈቱ እና የራሳቸውን ትንበያ እንዲሰጡ ይተዋሉ።
አንድ ተስፋ ሰጪ ፅንሰ-ሀሳብ እንደሚጠቁመው ወቅት 5 በFortnite OG ላይ ጉልህ ለውጦችን እንደሚያመጣ ይጠቁማል። ይህ ንድፈ ሃሳብ ካርታው እና እምቅ የሉት ፑል በጊዜ ሂደት እንደሚሻሻሉ እና በጨዋታው ላይ ተለዋዋጭ ንጥረ ነገር እንደሚጨምሩ ያሳያል። በሌላ በኩል, Fortnite OG እና Season 5 ተመሳሳይ ናቸው ብለው የሚያምኑ አሉ, ይህም ለጨዋታው መደበኛ የመልቀቂያ ዑደትን ያመለክታል.
ጉዳዮቹን የበለጠ የሚያወሳስቡት የሚቀጥለውን የውጊያ ማለፊያን በተመለከተ የተለቀቁ ፍንጮች ናቸው። ወሬዎች እንደሚያመለክቱት ልክ እንደ ቀደሙት ማለፊያዎች በ 950 V-bucks እንደሚሸፈን ነገር ግን ከተለመደው 50 ይልቅ 100 ደረጃዎችን ብቻ ያካትታል ። ይህ ስለ ኢፒክ ጨዋታዎች ፍላጎት ጥያቄዎችን ያስነሳል። ከFortnite OG ወደ ሙሉ ምዕራፍ 5፣ በBattle Pass ወደተጠናቀቀው ለመሸጋገር እያሰቡ ነው? ጉዳዩ ይህ ከሆነ፣ ምናልባት ትክክለኛው ወቅት 5 ፎርትኒት ኦጂ ከጀመረ ከአምስት ወይም ከስድስት ሳምንታት ገደማ በኋላ ሊጀምር ይችላል። ነገር ግን፣ ያለኦፊሴላዊ ማረጋገጫ፣ የግምታዊ ርዕስ ሆኖ ይቀጥላል፣ ይህም ለተጫዋቾቹ ተመሳሳይ መጠን ያለው ገንዘብ ለምን ባትንሽ የBattle Pass ሽልማት እንደሚከፈል ግራ እንዲጋቡ አድርጓል።
የሚቀጥለውን የውድድር ዘመን መጀመሪያ በጉጉት ስንጠብቅ፣ ጊዜ ሁሉንም እንደሚገልጥ ማስታወስ ጠቃሚ ነው። እስከዚያ ድረስ፣ የተማሩ ግምቶችን ብቻ ማድረግ እና ፎርትኒት OG እና ምዕራፍ 4፡ ምዕራፍ 5 ለኛ የተቀመጡትን አስገራሚ ነገሮች በጉጉት መቀበል እንችላለን።
በየጥ
Fortnite OG እና Season 5 ተመሳሳይ ይሆናሉ?
በFornite ማህበረሰብ ውስጥ የተለያዩ አስተያየቶች አሉ። አንዳንዶች Fortnite OG በመደበኛ ዝመናዎች ወደ ምዕራፍ 5 እንደሚያመራ ያምናሉ ፣ ሌሎች ደግሞ Season 5 በ Fortnite OG ላይ ጉልህ ለውጦችን እንደሚያመጣ ይገምታሉ።
መጪው የውጊያ ማለፊያ ምዕራፍ 5 ለምንድነው 50 ደረጃዎችን ብቻ የሚያቀርበው?
ወሬዎች እንደሚጠቁሙት Epic Games ከFornite OG ወደ Season 5 ለመሸጋገር እያቀደ ሊሆን ይችላል ነገር ግን ይፋዊ መረጃ እስኪወጣ ድረስ የBattle Pass በ950 V-bucks እየተሸጠ ባለበት ሁኔታ ለምን ያነሱ ደረጃዎች እንደሚኖሩት እርግጠኛ አይሆንም።
ምዕራፍ 5 መቼ ይጀምራል?
የምእራፍ 5 ትክክለኛው የመጀመርያ ቀን ለጊዜው አይታወቅም። ግልጽ መልስ ለማግኘት ተጫዋቾች ተጨማሪ ዝመናዎችን እና ማስታወቂያዎችን ከEpic Games መጠበቅ አለባቸው።