የFortnite ስህተት 93ን እንዴት እንደሚፈታ እና ከጓደኞች ጋር መጫወቱን ይቀጥሉ

የፎርትኒት ስህተት 93 በታዋቂው ጨዋታ ውስጥ ቀጣይነት ያለው ጉዳይ ነው፣ይህም ከጓደኞቻቸው ጋር ለመገናኘት ለሚሞክሩ ተጫዋቾች ብስጭት ይፈጥራል። ይህ ስህተት በማንኛውም መድረክ ላይ ሊከሰት ይችላል፣ Xbox፣ PlayStation፣ Nintendo Switch፣ ወይም PC ጨምሮ፣ እና ብዙ ጊዜ ያለ ማስጠንቀቂያ ይታያል። ሆኖም፣ ይህንን ችግር ለመፍታት እና ከጓደኞችዎ ጋር ወደ ጨዋታ ለመመለስ መሞከር የሚችሉባቸው የተለያዩ ዘዴዎች አሉ።
ቆዳዎን ይቀይሩ;
ምንም እንኳን እንግዳ ቢመስልም የውስጠ-ጨዋታ ቆዳዎን መቀየር ለብዙ ተጫዋቾች የፎርትኒት ስህተት 93 ስኬታማ መፍትሄ ሆኖ ተረጋግጧል። ይህ ለምን እንደሚሰራ ግልጽ የሆነ ማብራሪያ የለም፣ ነገር ግን በርካታ ተጫዋቾች ቆዳቸውን ከቀየሩ በኋላ አወንታዊ ውጤቶችን ዘግበዋል።
ጨዋታውን እንደገና ያስጀምሩ ወይም ስርዓትዎን እንደገና ያስነሱ፡
አንድን ነገር ማጥፋት እና እንደገና ማብራት የድሮው አባባል ብዙውን ጊዜ ቴክኒካዊ ጉዳዮችን በመፍታት ላይ ይሰራል ፣ እና የFortnite ስህተት 93 ከዚህ የተለየ አይደለም። ጨዋታውን ራሱ እንደገና በማስጀመር ይጀምሩ። ችግሩ ከቀጠለ መላውን የጨዋታ ኮንሶልዎን ወይም ፒሲዎን እንደገና ለማስጀመር ያስቡበት። ይህ እርምጃ ስህተቱን የሚያስከትሉ ማንኛቸውም ጊዜያዊ ብልሽቶችን ወይም ግጭቶችን ለማደስ ሊያግዝ ይችላል።
የፓርቲ ግላዊነት ቅንብሮችን አስተካክል፡-
ሌላው ለFortnite ስህተት 93 መፍትሄ ሊሆን የሚችለው የፓርቲዎን የግላዊነት ቅንብሮች ማስተካከል ነው። የእርስዎ ፓርቲ በአሁኑ ጊዜ ይፋዊ ከሆነ፣ ወደ የግል ለመቀየር ይሞክሩ እና በተቃራኒው። ይህን ቅንብር መቀየር በፓርቲ ማዛመጃ ሂደት ላይ ተጽእኖ ሊኖረው ይችላል፣ ምናልባትም ስህተቱን ሊፈታ ይችላል።
የአገልጋይ ሁኔታን ያረጋግጡ፡-
በFortnite ውስጥ የአገልጋይ መቋረጥ ያልተለመደ ቢሆንም፣ አሁንም በፓርቲው ወይም በመልዕክት መላላኪያ ተግባራት ላይ የሚነሱ ቀጣይ ችግሮች መኖራቸውን ማረጋገጥ ተገቢ ነው። ኦፊሴላዊውን የፎርትኒት አገልጋይ ሁኔታ ድህረ ገጽን ይጎብኙ እና “ፓርቲዎች፣ ጓደኞች እና የመልእክት መላላኪያ” የሚል ስያሜ የተሰጠው ክፍል “የሚሰራ” ሁኔታን እንደሚያሳይ ያረጋግጡ።
የEpic Games ድጋፍን ያነጋግሩ፡-
ከላይ ከተዘረዘሩት አማራጮች ውስጥ የትኛውም የማይሰራዎት ከሆነ፣ ወደ Epic Games ድጋፍ መድረስ የእርስዎ ምርጥ ምርጫ ነው። ይህ ከሌሎቹ መፍትሄዎች ጋር ሲነጻጸር ብዙ ጊዜ ሊወስድ ቢችልም ቡድናቸው የFortnite ስህተት 93ን በተለይ ለመፍታት እና ለማስተካከል ግላዊ እርዳታ ሊሰጥ ይችላል።
እነዚህን ቅደም ተከተሎች በመከተል የFortnite ስህተት 93ን የመፍታት እድልዎን ከፍ ማድረግ እና ከጓደኞችዎ ጋር ወደ ጨዋታው መደሰት መመለስ ይችላሉ። ወደ ውስብስብ የመላ መፈለጊያ ዘዴዎች ከመሄድዎ በፊት ከቀላልዎቹ በመጀመር መፍትሄዎችን በቀረበው ቅደም ተከተል መሞከርዎን ያስታውሱ።
በየጥ:
ጥ፡ የውስጠ-ጨዋታ ቆዳዬን መቀየር የፎርትኒት ስህተት 93ን በትክክል ሊጠግነው ይችላል?
መልስ፡ ግልጽ የሆነ ማብራሪያ ባይኖርም ብዙ ተጫዋቾች ቆዳቸውን መቀየር ችግሩን ለመፍታት እንደረዳቸው ዘግበዋል።
ጥ፡ ጨዋታውን እንደገና ማስጀመር አለብኝ ወይንስ ሙሉ ስርዓቴን?
መ: ጨዋታውን እንደገና በማስጀመር ይጀምሩ። ያ የማይሰራ ከሆነ ሙሉውን የጨዋታ ኮንሶልዎን ወይም ፒሲዎን እንደገና ለማስጀመር ያስቡበት።
ጥ፡ የፓርቲ ግላዊነት ቅንጅቶችን ማስተካከል እንዴት ይረዳል?
መ፡ የፓርቲ ግላዊነት ቅንጅቶችን ማስተካከል በፓርቲ ግጥሚያ ሂደት ላይ ተጽእኖ ሊኖረው ይችላል፣ ይህም የFortnite ስህተት 93ን ሊፈታ ይችላል።
ጥ፡ የአገልጋዩን ሁኔታ መፈተሽ ለምን አስፈለገ?
መ: የአገልጋይ ችግሮች በፎርትኒት ውስጥ ያለውን ፓርቲ ወይም የመልእክት መላላኪያ ተግባራትን ሊነኩ ይችላሉ። የአገልጋዩን ሁኔታ በማረጋገጥ, ይህ የስህተቱ መንስኤ መሆኑን ማወቅ ይችላሉ.
ጥ: ከተጠቆሙት መፍትሄዎች ውስጥ አንዳቸውም ቢሆኑ ምን ማድረግ አለብኝ?
መ: አሁንም የFortnite ስህተት 93 እያጋጠመዎት ከሆነ፣ ለግል ብጁ እርዳታ የEpic Games ድጋፍን ማነጋገር ይመከራል።