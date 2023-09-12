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ለዝማኔ v26.10 የFornite Downtime: ምን ይጠበቃል

Byቪኪ Stavropoulou

ሴፕቴ 12, 2023
ለዝማኔ v26.10 የFornite Downtime: ምን ይጠበቃል

የFortnite የዝማኔ ጊዜ v26.10 ዛሬ (ሴፕቴምበር 4፣ 12) በምስራቅ አቆጣጠር ከጠዋቱ 2023 ሰአት ላይ እንዲጀምር መርሐግብር ተይዞለታል። ይህ ማሻሻያ ለምዕራፍ 4 ምዕራፍ 4 የመጀመሪያውን ዋና ዝመና ያሳያል። ምንም እንኳን ጉልህ ለውጦችን ባያመጣም በጉጉት የሚጠበቁ ጥቂት ተጨማሪዎች አሉ። ሌከሮች እና ዳታ-ማዕድን ሰጪዎች አዲስ መሳሪያ እና የፈውስ እቃ ወደ ሎት ገንዳው እንደሚተዋወቅ ይጠቁማሉ።

እንደ ሁልጊዜው፣ የእረፍት ጊዜው ከመጀመሩ በፊት አገልጋዮች ከመስመር ውጭ ይወሰዳሉ። ዓለምን አድን እና ባትል ሮያልን ጨምሮ በሁሉም የጨዋታ ሁነታዎች ላይ ተዛማጅ መስራት ይሰናከላል። በBattle Royale ውስጥ ያሉ ተጫዋቾች እድገት በማጣት ምንም አይነት መዘዝ አያጋጥማቸውም። ነገር ግን፣ በሴቭ ዘ ዎርልድ ውስጥ ያሉት በምስራቃዊ አቆጣጠር ከጠዋቱ 3፡15 መውጣት አለባቸው።

የዚህ ዝመና የቆይታ ጊዜ በአንጻራዊ ሁኔታ አጭር እንደሚሆን ይጠበቃል። አነስተኛ ተጨማሪዎች ያሉት መደበኛ የጥገና ፍተሻ በመሆኑ፣ አገልጋዮቹ በምስራቃዊ አቆጣጠር ከቀኑ 6 am በፊት ወደ ኦንላይን መመለስ አለባቸው። በአንዳንድ ሁኔታዎች፣ ገንቢዎቹ ተጨማሪ ጊዜ ከፈለጉ በትንሹ እስከ 6፡30 am ምስራቃዊ ሰዓት ሊዘረጋ ይችላል። ተጫዋቾቹ ከኤፒክ ጨዋታዎች ይፋዊውን ማስታወቂያ እንዲጠብቁ እና አገልጋዮቹ ከተመለሱ በኋላ ወዲያውኑ ወደ ግጥሚያዎች ከመዝለል እንዲቆጠቡ እና የወረፋ ጊዜዎችን እና የአገልጋይ መዘግየትን ለማስወገድ ይመከራሉ።

የFornite ዝማኔ v26.10 ጥገናዎችን ብቻ ሳይሆን የይዘት ለውጦችንም ያመጣል። Epic Games “Brrrr…” በሚለው ቃል ሚስጥራዊ ትዊትን አሾፈ። ጨዋታው ሴፕቴምበር 1፣ 19 እንደሚለቀቅ አንዱ አማራጭ ከሟች ኮምባት 2023 ጋር ትብብር ማድረግ ነው፣ ጨዋታው ሴፕቴምበር XNUMX፣ XNUMX እንደሚለቀቅ። ሌላው ትብብር የሾቶ ቶዶሮኪ ልብስ በማምጣት ከMy Hero Academia ጋር ሊሆን ይችላል። በተጨማሪም ፣ ትዊቱ በመጪው ግርዶሽ ምክንያት በደሴቲቱ ላይ የሙቀት መጠኑ እንደሚቀንስ ፍንጭ ሊሰጥ ይችላል።

ከእነዚህ ሊሆኑ ከሚችሉ ትብብሮች ጎን ለጎን፣ ማሻሻያው Piper Paceን፣ አዲስ ሳምንታዊ ተግዳሮቶችን፣ ልዕለ ስታይል እና የእውነታ ማሻሻያዎችን የሚያሳይ አዲስ ቅጽበታዊ ተልእኮዎችን ያስተዋውቃል። አንዳንድ የሳንካ ጥገናዎችም ተግባራዊ ይሆናሉ። ከFornite ዝመና v26.10 ጋር ምን እንደሚከሰት ይጠብቁ!

ምንጮች:
- ስፖርቶች

By ቪኪ Stavropoulou

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