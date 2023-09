የፎርትኒት ማሻሻያ 26.10፡ የመቆያ ጊዜ መርሐግብር እና ስለ አዲስ ይዘት ግምቶች

የፎርትኒት ገንቢ፣ Epic Games፣ ጨዋታው ለ26.10 ለማዘመን ለጊዜው እንደማይገኝ አስታውቋል። ይህ ዝማኔ PS5፣ PS4፣ Xbox consoles፣ Nintendo Switch፣ Android እና PC ን ጨምሮ ለተለያዩ የመሣሪያ ስርዓቶች ተፈጻሚ ይሆናል። ተጫዋቾቹ ዝማኔው በሴፕቴምበር 12 ጥዋት ላይ ለመውረድ ዝግጁ እንደሚሆን መጠበቅ ይችላሉ።

ከዝማኔው ጋር፣ ተጠቃሚዎች የአገልጋይ መቋረጥ ጊዜን መገመት አለባቸው። ይህ ማለት ፎርትኒት ለጥቂት ሰዓታት ለጊዜው መጫወት የማይችል ይሆናል። መቼ ወደ ጨዋታው ተመልሰው መግባት እንደሚችሉ ላይ ዝርዝር መረጃ ለማግኘት የ26.10 አገልጋይ የእረፍት ጊዜ መርሃ ግብር እነሆ፡-

- የመዘግየቱ ሰዓቱ በ4 AM ET እንዲጀመር ተቀናብሯል፣ በዚህም ምክንያት ግጥሚያን ለአጭር ጊዜ በማሰናከል።

- ለዩኬ አድናቂዎች፣ ሙሉው ከመስመር ውጭ ክፍለ ጊዜ በ9 AM BST ይጀምራል፣ ግጥሚያ ደግሞ በ8.30፡XNUMX AM BST ላይ ይሰናከላል።

Epic Games የእረፍት ጊዜው መቼ እንደሚጠናቀቅ በግልጽ ባይገልጽም፣ ጥገናው ብዙውን ጊዜ በግምት ሁለት ሰዓታትን ይወስዳል። ስለዚህ ፎርትኒት በ 11 AM BST በመጨረሻ ወደ መስመር መመለስ አለበት።

የዚህ ዝመና ማስታወቂያ በዝማኔ 26.10 ውስጥ ምን አዲስ ይዘት እንደሚካተት በአድናቂዎች መካከል ግምቶችን አስነስቷል። አንዳንድ አድናቂዎች በቅርቡ በ Mortal Kombat 1 ጅምር መግቢያ ንዑስ ዜሮ በፎርትኒት ውስጥ መጫወት የሚችል ገጸ ባህሪ ሊሆን እንደሚችል ይገነዘባሉ።

በተጨማሪም፣ Epic Games አዲስ ዕቃ ወይም የጦር መሣሪያ፣ እንዲሁም አዲስ Augment ያስተዋውቃል ተብሎ ይጠበቃል። የንጥል ሱቁ ተጫዋቾች የጨዋታ ልምዳቸውን እንዲያሳድጉ እና እንዲያሳድጉ አዳዲስ ቆዳዎችን ይቀበላል።

ከእነዚህ አዳዲስ ተጨማሪዎች ጎን ለጎን፣ Epic Games ከአዲሱ የውድድር ዘመን መጀመሪያ ጀምሮ የተለመዱ ስህተቶችን እና የጨዋታ አጨዋወት ጉድለቶችን ይፈታዋል፣ ይህም ጨዋታውን ለተመቻቸ ደስታ ያበራል።

ምንጭ፡ ኢፒክ ጨዋታዎች ትዊተር ማስታወቂያ