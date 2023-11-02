Fortnite ምዕራፍ 4፡ ከመጪው ምዕራፍ ምን ይጠበቃል

የፎርትኒት አድናቂዎች እ.ኤ.አ. ህዳር 4፣ 3 ይጀመራል የተባለውን 'Fortnite Chapter 2023: Season OG' መምጣትን በጉጉት እየጠበቁ ነው። ስለ Season OG ይፋዊ ዝርዝሮች አሁንም በመጠቅለል ላይ ሲሆኑ፣ የውጊያ ማለፊያን እና ሌሎች አስደሳች ባህሪያትን በተመለከተ ፍንጮችን ማድረግ ጀምረዋል በማህበረሰቡ ውስጥ ዙሮች.
ምንም እንኳን Epic Games ለ'Fortnite Chapter 4: Season OG' ይፋዊ የማለቂያ ቀን ባያቀርብም ታዋቂው የፎርትኒት መረጃ ማዕድን ማውጫ ሃይፔኤክስ ወቅቱ ዲሴምበር 3, 2023 ሊጠናቀቅ እንደሚችል ይጠቁማል። ይህ ትንበያ እውን ከሆነ፣ የወቅቱ OG ይሆናል በፎርቲኒት ታሪክ ውስጥ ለአጭር ጊዜ አርዕስቱን ያስጠብቅ፣ ይህም አመት ከመጠናቀቁ በፊት ከEpic Games አስደሳች እቅዶችን ሊያመለክት ይችላል።
አሁን ባለው የውድድር ዘመን፣ የፎርትኒት ምዕራፍ 4 ምዕራፍ 4፣ በኖቬምበር 23፣ 2023 የሚያበቃው፣ በአጠቃላይ ለ71 ቀናት ይቆያል። ነገር ግን፣ በፎርቲኒት ታሪክ ውስጥ የአጭሩ ወቅት ሪከርድ የተያዘው በ 1 ቀናት ብቻ በቆየው Season 50 መሆኑን መጥቀስ ተገቢ ነው።
እነዚህ ፍንጣቂዎች እና ትንበያዎች በፎርቲኒት ማህበረሰብ መካከል ጩኸት እየፈጠሩ ቢሆንም፣ እነዚህ ዝርዝሮች በአሁኑ ጊዜ በEpic Games በይፋ አለመረጋገጡን ልብ ሊባል ይገባል።
ተደጋጋሚ ጥያቄዎች
ጥ፡ የፎርትኒት ምዕራፍ 4 መቼ ነው፡ ወቅት OG ይጠናቀቃል ተብሎ የሚጠበቀው?
መ: ምንም እንኳን ኦፊሴላዊው የማብቂያ ቀን በEpic Games ባይረጋገጥም፣ ፍንጣቂዎች እና ትንበያዎች እንደሚጠቁሙት Season OG በዲሴምበር 3፣ 2023 ሊጠናቀቅ ይችላል፣ ይህም በFornite ታሪክ ውስጥ በጣም አጭር ወቅት ሊሆን ይችላል።
ጥ፡ Fortnite ምዕራፍ 4 ምዕራፍ 4 ለምን ያህል ጊዜ ቆየ፣ እና ካለፉት ወቅቶች ጋር እንዴት ይነጻጸራል?
መ: ወቅት 4 ለ 71 ቀናት የዘለቀ ሲሆን, ምዕራፍ 1 ለአጭር ጊዜ በ 50 ቀናት መዝገቡን ይዟል. በEpic Games በይፋ እስካልተረጋገጠ ድረስ እነዚህ ዝርዝሮች ሊለወጡ እንደሚችሉ ልብ ማለት ያስፈልጋል።
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