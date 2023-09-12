የ Fortnite 26.10 ዝመና የእኔን ጀግና አካዳሚ ክሮስቨርን አስተዋውቋል

የቅርብ ጊዜው የFortnite ዝማኔ፣ ስሪት 26.10፣ አንዳንድ አስደሳች አዲስ ባህሪያትን እና ይዘቶችን ይዞ መጥቷል። የዚህ ማሻሻያ ዋና ዋና ነገሮች አንዱ የኔ ሄሮ አካዳሚያ መስቀለኛ መንገድ ነው፣ ከታዋቂው የአኒም ተከታታይ ገጸ-ባህሪያት እና ችሎታዎች ወደ ውጊያው ሮያል ጨዋታ ያመጣል።
ተጫዋቾች አሁን ለመከላከያ ወይም ለማጥቃት ዓላማዎች የበረዶ መከላከያዎችን ለመፍጠር የሚያስችላቸውን የቶዶሮኪን የበረዶ ግድግዳ ዕቃ መጠቀም ይችላሉ። የበረዶው ግድግዳ ከፍተኛ መጠን ያለው ጤና አለው እና እስኪፈርስ ድረስ ጉዳትን መቋቋም ይችላል. መሬት ላይ፣ በደረት ውስጥ ወይም በAll Might Supply Drops ውስጥ ሊገኝ ይችላል። ይህ ንጥል ተቃዋሚዎችን በማጥመድ በበረዶው ላይ እንዲንሸራተቱ ስለሚያደርግ ለጨዋታው ልዩ ለውጥን ይጨምራል።
ከበረዶው ግንብ በተጨማሪ ተጫዋቾች የዴኩን የማሽሽ ችሎታን መጠቀም ይችላሉ፣ይህም ጠላቶችን በአንድ ጊዜ መምታት ይችላል። ነገር ግን፣ ይህ ሃይል ሊገኝ የሚችለው ከAll Might Supply Drop ብቻ ነው፣ ስለዚህ ተጫዋቾቹ ለእነዚህ ጠብታዎች መጠንቀቅ አለባቸው።
የዴኩን እና የቶዶሮኪ ተልእኮዎችን ማጠናቀቅ ለተጫዋቾች የልምድ ነጥቦችን ይሸልማል፣ እና በአጠቃላይ ስድስት የእኔ ጀግና አካዳሚ ጥያቄዎችን ማጠናቀቅ ተጫዋቹን ከፍ ያደርገዋል።
በተጨማሪም፣ ሶስት አዳዲስ የእኔ ጀግና አካዳሚ ቆዳዎች ወደ ንጥል ሱቅ ታክለዋል። ተጫዋቾች አሁን እንደ ሾቶ ቶዶሮኪ፣ ኢጂሮ ኪሪሺማ እና ሚና አሺዶ፣ የሶስቱ የዩኤ ከፍተኛ ጀግኖች-በስልጠና መዋጋት ይችላሉ።
ከተሻጋሪው ይዘት በተጨማሪ ማሻሻያው የፒዛ ፓርቲን እቃ ያስተዋውቃል፣ ይህም ተጫዋቾችን መፈወስ እና ጋሻቸውን ከፍ ሊያደርግ ይችላል። Reckless SMG Reload augment SMGs በፍጥነት እንዲጭኑ ያስችላቸዋል፣ እና አዲስ የSuper Level Styles ለተወሰኑ አልባሳት በወቅት ደረጃ 100 እና 125 ሊከፈቱ ይችላሉ።
በአጠቃላይ የFortnite 26.10 ዝማኔ ተጫዋቾቹ የሚደሰቱባቸው ብዙ አስደሳች ባህሪያትን እና ይዘቶችን ያመጣል። ኃይለኛ ችሎታዎችን መልቀቅ፣ የበረዶ መሰናክሎችን መፍጠር ወይም አልባሳትን ማስተካከል፣ በዚህ የቅርብ ጊዜ ዝመና ውስጥ ለሁሉም ሰው የሚሆን የሆነ ነገር አለ።
ምንጮች፡ Fortnite Patch Notes