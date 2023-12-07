የፎርት ዎርዝ ፖሊስ አዛዥ በከተማው ወደ ቤት የሚወስደው የመኪና ፖሊሲ በመጣስ በእሳት ላይ ነው።

የፎርት ዎርዝ ፖሊስ አዛዥ ኒይል ኖአክስ በከተማዋ ወደ ቤት የመሄድ የመኪና ልዩ መብቶችን ሊጎዱ እንደሚችሉ የሚያሳይ የኦዲት ሪፖርት መውጣቱን ተከትሎ ትችት እየገጠመው ነው። በፎርት ዎርዝ ላብራቶሪ የተካሄደው ኦዲት ቁጥራቸው ቀላል የማይባሉ የፖሊስ መኮንኖች የከተማ ባለቤትነት ያላቸውን ተሽከርካሪዎች አጠቃቀምን የሚመለከቱ ህጎችን እያከበሩ እንዳልሆነ ተረጋግጧል።
ወደ ቤት የመውሰድ ፖሊሲ አንዳንድ የከተማ ሰራተኞች፣ በህዝብ አስተዳደር ክፍል፣ በእሳት አደጋ መምሪያ እና በፖሊስ መምሪያ ውስጥ ያሉትን ጨምሮ የከተማ ባለቤትነት ያላቸውን መኪኖች ከስራ ሰአት ውጪ እንዲጠቀሙ ያስችላቸዋል። ነገር ግን ሰራተኞቹ ልዩ ደንቦችን ማክበር ይጠበቅባቸዋል፣ ለምሳሌ ተሽከርካሪዎቹን ለተፈቀደላቸው ዓላማዎች ብቻ መጠቀም እና ከተፈቀደው ክልል በላይ ከመጓዝዎ በፊት ፈቃድ ማግኘት።
ኦዲት እንዳረጋገጠው የቤት ውስጥ መኪናዎችን የሚጠቀሙ አብዛኞቹ ግለሰቦች የፖሊስ አባላት ሲሆኑ ከጠቅላላው 95%, ለህዝብ አስተዳደር 3% እና 2% የእሳት አደጋ ተከላካዮች. በተጨማሪም 58% የሚሆኑት ተሽከርካሪዎች ከከተማው ወሰን ውጭ ጥቅም ላይ የሚውሉ ሲሆን 95% የሚሆኑት የፖሊስ መኪናዎች ናቸው. አንዳንድ የፖሊስ መኪኖች እስከ ዊዝ ካውንቲ ድረስ ብዙ ርቀት ተጉዘዋል።
የከተማው ምክር ቤት አባል ኤልዛቤት ቤክ ግኝቱን አስመልክቶ ስጋቷን ገልጻለች፣ “ብዙ ተሽከርካሪዎች የሚጓዙት ከከተማው ወሰን ውጭ ብቻ እንዳልሆነ ለማሰብ… ነገር ግን ሰዎች የሚጓዙ ናቸው… ሰአታት ቀርተውናል። ለእነዚህ ተሽከርካሪዎች የጋዝ እና የጥገና ወጪ በከተማው የተሸፈነ ሲሆን ይህም ተጨማሪ የፊስካል ስጋቶችን አስነስቷል.
ኖአክስ አስፈላጊዎቹ ቅጾች እና ኦዲቶች በትጋት እንዳልተከናወኑ በመግለጽ ለጥሰቶቹ ኃላፊነቱን ተቀበለ። “አሁን ለማስተካከል በሂደት ላይ ያለነው ነገር ነው” ሲል አምኗል። ይሁን እንጂ አንዳንድ የከተማው ምክር ቤት አባላት በቀጣይ ተጠያቂነትን ለማረጋገጥ እና መሰል በደሎችን ለመከላከል የበለጠ ጥብቅ እርምጃዎች መተግበር አለባቸው ብለው ያምናሉ።
ወደፊት፣ ፎርት ዎርዝ ላብ በጉዳዩ ላይ ምርምር ማድረጉን እና ለከተማው ምክር ቤት ከግንቦት እስከ ሰኔ 2024 የፖሊሲ ምክሮችን ይሰጣል። ምክር ቤቱ በእነዚህ ምክሮች ላይ ተመስርቶ የእርምት እርምጃ ይወስዳል ተብሎ ይጠበቃል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ከንቲባው ተሽከርካሪዎች የሚገኙበት ቦታ ምንም ይሁን ምን ፖሊሲውን ለኦፊሴላዊ ዓላማዎች በጥብቅ መተግበር አስፈላጊ መሆኑን አጽንኦት ሰጥተዋል።
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