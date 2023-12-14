የፎርት ላውደርዴል ጋለሪያ የገበያ ማዕከል መልሶ ለማልማት ገዢ ይፈልጋል

በፎርት ላውደርዴል የሚገኘው ታዋቂው የጋለሪያ የገበያ አዳራሽ ምስሉን ለማደስ እና አዲስ የጎብኚዎችን ትውልድ ለመሳብ ስላሰበ ለሽያጭ ቀርቧል። ታዋቂው የንግድ ሪል እስቴት አገልግሎት ድርጅት CBRE ለንብረቱ ገዥ የማፈላለግ ኃላፊነት ተሰጥቶታል፣ይህም “በሚገርም ሁኔታ መጠነ ሰፊ፣ የቅንጦት ድብልቅ አጠቃቀም የመልሶ ማልማት አቅም” ይሰጣል።
በአንድ ወቅት የከተማዋ ዋና የመመገቢያ እና የግብይት መዳረሻ የነበረው የጋለሪያ ሞል ከቅርብ አመታት ወዲህ የሸማቾችን ምርጫ እና የችርቻሮ ችርቻሮ መልክዓ ምድራዊ አቀማመጥን ለመለማመድ ታግሏል። የገበያ ማዕከሉ በአሁኑ ጊዜ 67 በመቶ የነዋሪነት መጠን ሲኖረው፣ ታዋቂ ቸርቻሪዎችን በመሳብ ረገድ ተግዳሮቶች አጋጥመውታል፣ እና እንደ ሳክስ እና ጌታ እና ቴይለር ያሉ ታዋቂ ስሞች ቦታውን ለቀው ወጥተዋል።
የገበያ ማዕከሉ ገዢን ለማግኘት በሚያደርገው ጥረት በፎርት ላውደርዴል ውስጥ ካሉ ሌሎች እድገቶች ውድድር ገጥሞታል። በፀሐይ መውጫ እና በኦክላንድ ፓርክ አውራ ጎዳናዎች መካከል ያለው የፌደራል ሀይዌይ ዝርጋታ የችርቻሮ መሸጫ ማዕከል ሲሆን ላስ ኦላስ ቦሌቫርድ በተፈለጉ ብሄራዊ መሸጫዎች የተሞላ ተወዳጅ መዳረሻ ሆኗል። በተጨማሪም፣ የባንዲራ መንደር ሰፈር በአፓርታማ ግንባታ ላይ፣ በመንገድ ደረጃ የችርቻሮ ቦታዎች በመታጀብ ላይ ነው።
የGalleria Mall እምቅ አቅም በዋና ቦታው ላይ ነው፣የተከለለ የውሃ እይታ እና ለባህር ዳርቻዎች እና ለመሀል ከተማ ቅርብ ነው። በ Keystone-Florida Properties ባለቤትነት የተያዘው ንብረት ከ100 ሚሊዮን ዶላር በላይ ይሸጣል ተብሎ ይጠበቃል። CBRE በትክክለኛው የመልሶ ማልማት ስራ የጋለሪያ ሞል ለመኖር፣ ለመስራት እና ለመጫወት ከሀገሪቱ በጣም ከሚፈለጉ ማህበረሰቦች መካከል እንደ አንዱ የነበረውን ደረጃውን መልሶ ማግኘት እንደሚችል ያምናል።
ነገር ግን የመልሶ ማልማት ጉዞ ቀላል አልነበረም። ቀደም ሲል የገበያ ማዕከሉን ለመጠገን ከፍተኛ ከፍታ ያለው የኮንዶ ማማ እና የተደበላለቀ አቀማመጥን ጨምሮ, ከጎረቤቶች ተቃውሞ ገጥሞታል እና በመጨረሻም ተትቷል. አሁን ያለው ፈተና በአካባቢው ተቀባይነት ያለው እና የተለያዩ ፍላጎቶችን የሚያሟላ የልማት ፕሮፖዛል መፈለግ ላይ ነው። አማራጮች የተቀላቀለ ማህበረሰብን፣ የመኖሪያ እና የችርቻሮ ክፍሎችን በማጣመር ወይም ሙሉ ለሙሉ የመኖሪያ ፕሮጀክትን ያካትታሉ።
የGalleria Mall ገዥ ፍለጋ ሲጀምር ምንም ነባር የልማት ማረጋገጫዎች ወይም በመጠባበቅ ላይ ያሉ ማመልከቻዎች የሉም። የዚህ ታዋቂው የፎርት ላውደርዴል ምልክት የወደፊት ዕጣ ፈንታ በእርግጠኝነት አይታወቅም ነገር ግን ለተሳካ መልሶ ማልማት ያለው አቅም የከተማዋን የችርቻሮ እና የአኗኗር ዘይቤ ለ21ኛው ክፍለ ዘመን ሊቀርጽ ይችላል።