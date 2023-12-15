የቦርዱ አባል የፎርት ቤንድ አይኤስዲ የበላይ ተቆጣጣሪን በግዳጅ ጡረታ ከሰዋል።

ማጠቃለያ፡ በቴክሳስ የፎርት ቤንድ ኢንዲፔንደንት ት/ቤት ዲስትሪክት (ኤፍቢኤስዲ) የቦርድ አባል የበላይ ተቆጣጣሪ ዶክተር ክሪስቲ ዊትቤክ በፈቃደኝነት ጡረታ እንዳልወጡ ነገር ግን በሌሎች የቦርድ አባላት ተገድደዋል። ቦርዱ የዊትቤክን ጡረታ አጽድቆት በነበረው የጦፈ ስብሰባ፣ ይህም ግልጽነት እና የውሳኔዋ ድንገተኛነት ጥያቄዎችን አስነስቷል። የቦርዱ አባል ፖለቲካ እና የግል ጉዳዮች ሊጫወቱ እንደሚችሉ ጠቁመው በፕሬዚዳንቱ እና በፀሐፊው መካከል የተፈጠረው አለመግባባት ለዋና ተቆጣጣሪው ጡረታ እንዲወጣ አስተዋጽኦ አድርጓል። ለ $ 491,000 የስንብት ስምምነት እና ለጊዜያዊ የበላይ ተቆጣጣሪ ደመወዝ ተጠያቂ ስለሚሆኑ ውሳኔው ለግብር ከፋዮች ጠቃሚ ነው ። በቅርቡ የደመወዝ ጭማሪ እና የኮንትራት ማራዘሚያ ያገኘችው ዊትቤክ በውሳኔው እንዳስገረማት እና እንዳሳዘነች ገልጻ ዓይኗን እንዳጣች ተናግራለች። ሌላ የቦርድ አባል ስለ ዊትቤክ ጡረታ መውጣት የተዘጋው ክፍለ ጊዜ ውይይቶች አከራካሪ እና የትምህርት ስራዋን ሊጎዳ እንደሚችል ተናግራለች። ዊትቤክ ምንም አይነት ጥፋት እንዳልፈፀመ ክዶ ክሱን ስም ማጥፋት ነው ብሎታል። የሱፐርኢንቴንደን የመጨረሻ ቀን ለታህሳስ 11 ተይዞ ሳለ፣ እሷ የ FBISD የበላይ ተቆጣጣሪ በመሆን የአመራር ሽግግሩን መርዳቷን ትቀጥላለች።
ዋናው መጣጥፍ የፎርት ቤንድ አይኤስዲ የበላይ ተቆጣጣሪ ዶ/ር ክሪስቲ ዊትቤክ በፈቃደኝነት ጡረታ እንዳልወጡ ነገር ግን በጦፈ ስብሰባ ላይ በሌሎች የቦርድ አባላት ተገደው እንዲወጡ መደረጉን የቦርድ አባልን የይገባኛል ጥያቄ ላይ ዘግቧል። አዲሱ መጣጥፍ ግልጽነት እና የዊትቤክ ጡረታ ድንገተኛ ጉዳይ ላይ አፅንዖት ይሰጣል። በተጨማሪም በግብር ከፋዮች ላይ በተለይም የስንብት ስምምነትን እና የጊዜያዊ የበላይ ተቆጣጣሪን ደመወዝን በተመለከተ ሊያስከትል የሚችለውን ተፅእኖ አጉልቶ ያሳያል። ፕሬዚዳንቱን እና ጸሃፊውን ጨምሮ በቦርዱ አባላት መካከል ያለው ተቃርኖ ተለዋዋጭነት ከዋና ተቆጣጣሪው ጡረታ በስተጀርባ ሊሆኑ የሚችሉ ምክንያቶች ተዳሰዋል። ዊትቤክ በውሳኔው መገረሟ እና መከፋቷ እንዲሁም ምንም አይነት ጥፋት እንዳልፈፀመች መካዷም ትኩረት ተሰጥቶታል። የተሻሻለው መጣጥፍ ለዋናው መጣጥፍ ዋና እውነታዎች እውነት ሆኖ ሳለ ትንሽ ለየት ያለ እይታ ይሰጣል።