በቴነሲ ውስጥ የቀድሞ የበጎ ፈቃደኞች የእሳት አደጋ ኃላፊ በስርቆት ወንጀል ተከሷል

በቅርቡ ከቴነሲ ኮምትሮለር ቢሮ በወጣው ማስታወቂያ መሠረት በስኮት ካውንቲ ውስጥ የቀድሞ የእሳት አደጋ ኃላፊ በስርቆት ወንጀል ተከሷል። የፔይንት ሮክ የበጎ ፈቃደኞች የእሳት አደጋ መከላከያ ክፍል (VFD) ዋና ኃላፊ ኦስቲን ሌዋለን ከመምሪያው ገንዘብ ቢያንስ 13,716.71 ዶላር ዘርፏል በሚል ምርመራው ተረጋግጧል። ስርቆቱ በግንቦት 2022 እና በጃንዋሪ 2023 መካከል እንደተፈፀመ ይነገራል፣ እና በስኮት ካውንቲ ባለስልጣናት አጠራጣሪ የፋይናንስ እንቅስቃሴ ስጋት ከደረሰ በኋላ ተገኝቷል።
በምርመራቸው ወቅት የኮምትሮለር ፅህፈት ቤት ሌዋለን የተሰረቀውን ገንዘብ ለግል ግዥ ተጠቅሞ በፔይን ሮክ ቪኤፍዲ ፈንድ ጭምር የፍጆታ ክፍያን በመክፈል ብዙ ያለሀኪም ትእዛዝ የባንክ ገንዘብ ማውጣት እና ያልተፈቀደ የኤቲኤም ገንዘብ ማውጣት ማድረጉን አረጋግጧል። በተጨማሪም፣ ወደ 4,700 ዶላር የሚጠጋ አጠራጣሪ የገንዘብ መውጣቶችም ተለይተዋል።
በስርቆት ጊዜ Paint Rock VFD ንቁ የዳይሬክተሮች ቦርድ እንዳልነበረው ልብ ሊባል የሚገባው ጉዳይ ነው። ሆኖም የሌዋለን የእሳት አደጋ ኃላፊ ሆነው ከተነሱ በኋላ አዲስ ቦርድ ተቋቁሟል። ተቆጣጣሪው, Mumpower, ገንዘብን እና ወጪዎችን ለመቆጣጠር ጠንካራ የውስጥ ቁጥጥር እና ትክክለኛ ሰነዶችን መተግበር አስፈላጊ መሆኑን አጽንኦት ሰጥቷል.
በምርመራው ምክንያት ሌዋለን እ.ኤ.አ. በማርች 27፣ 2023 ከእሳት አደጋ ኃላፊነቱ ተወግዷል እና በመቀጠልም በስኮት ካውንቲ ግራንድ ጁሪ በህዳር 2023 ክስ ቀረበበት። ከ10,000 ዶላር በላይ የሆነ ንብረት በመሰረቅ እና የዴቢት ካርድ በማጭበርበር ወንጀል ተከሷል።
ይህ አሳዛኝ ክስተት በድርጅቶች ውስጥ በተለይም በሕዝብ የገንዘብ ድጋፍ እና ልገሳ ላይ የተመሰረቱትን ተጠያቂነት እና ግልጽነት አስፈላጊነት ለማስታወስ ያገለግላል. የፔይንት ሮክ ቪኤፍዲ ምንም ጥርጥር የለውም ለወደፊቱ እንደዚህ ያሉ ክስተቶች እንዳይከሰቱ ለመከላከል እና በማህበረሰቡ ውስጥ መተማመንን እንደገና ለመገንባት እርምጃዎችን ይወስዳል።