የቀድሞው ኮንግረስማን ተባረረ እና አዲስ ቬንቸር ከጀመረ በኋላ ለችግር ተጋልጧል

ከኮንግረስ ከተባረረ በኋላ ጆርጅ ሳንቶስ ትችት እና አዳዲስ እድሎችን እያጋጠመው ነው። በቅርቡ የተወካዮች ምክር ቤት መቀመጫውን የተነጠቀው ሳንቶስ፣ ገንዘብ ለማግኘት እና ህዝባዊ መገኘቱን ለማስቀጠል አማራጭ ስራዎችን በመፈለግ ጊዜ አላጠፋም።
የሳንቶስ ጥረቶች አንዱ የካሜኦ መለያ መክፈትን ያካትታል፣ ይህም ተጠቃሚዎች ለግል የተበጁ ቪዲዮዎችን ከታዋቂ ሰዎች እና ተፅዕኖ ፈጣሪዎች የሚጠይቁበት መድረክ ነው። እሱ ቢባረርም፣ ሳንቶስ እራሱን በመድረክ ላይ እንደ “አዶ” ዘርዝሮ ለግል የተበጁ ቪዲዮዎችን በ200 ዶላር አቅርቧል። በሚያስደንቅ ሁኔታ፣ የእሱ ቪዲዮዎች በቀረቡ ሰዓታት ውስጥ በፍጥነት ተሸጡ።
ሆኖም የሳንቶስ የቀድሞ የኮሙዩኒኬሽን ዳይሬክተር ናሳ ዉመር ለቀድሞ አለቃዋ አንዳንድ ጠንካራ ምክር ነበራት። Woomer የታማኝነትን አስፈላጊነት አፅንዖት ሰጥቷል እና ላለፉት ድርጊቶች ሀላፊነት መውሰድ፣ “ለአንድ አመት ያህል እውነቱን ለመናገር ብዙ እድሎች ነበራችሁ፣ ስለዚህ ይህን ለማድረግ መማር ጀምር። ተጎጂ አይደለህም. እርስዎ የእራስዎ ምርት ነዎት። የዋሻችሁትን ሁሉ በባለቤትነት መያዝ አለባችሁ።
የሳንቶስን የመጀመሪያ ክስ ተከትሎ Woomer የስራ መልቀቂያ መስጠቱ በመካከላቸው ያለውን ጥልቅ ልዩነት አጉልቶ ያሳያል። ስለ ሀሰተኛ የህይወት ታሪኩ መገለጦች ቢኖሩም፣ Woomer ለምን ከሳንቶስ ጋር ለረጅም ጊዜ እንደቆየች ስትጠየቅ፣ ሳንቶስ መጀመሪያ ላይ ሳንቶስ ከህዝቦቹ ጋር ነገሮችን ለማስተካከል በእውነት ፍቃደኛ እንደሆነ እንደምታምን ገልጻለች። ሆኖም፣ አሁን በፊቱ ላይ አይታለች እና ለድርጊቶቹ ተጠያቂ መሆን እንዳለበት አስረግጣለች።
ከዚህም በላይ የሳንቶስ መባረር በሪፐብሊካን ፓርቲ ውስጥ መከፋፈልን ፈጥሯል። ባዶ ለሆነ የኮንግረሱ መቀመጫ የሚወዳደረው ማይክል ሳፕራይኮን እራሱን ከሳንቶስ አግልሎ በግልፅ “አጭበርባሪ እና አጭበርባሪ” ብሎታል። Sapraicone ከ 20 ሌሎች የሪፐብሊካን ተስፈኞች ጋር በመሆን በአሁኑ ጊዜ በፓርቲ መሪዎች እና የውጭ ድርጅት የበስተጀርባ ጥናትን በማካሄድ ቃለ መጠይቅ እየተደረገለት ነው።
በተመሳሳይ፣ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ የኮንግረሱን መቀመጫ ማን እንደሚሞላው ለማወቅ በርካታ እጩዎችን እያጣራ ነው። ገዥው አንድሪው ኤም ኩሞ ዲሲሲሲ ሁሉንም እጩ ተወዳዳሪዎች በሚገባ ማጣራቱን ለማረጋገጥ ጥልቅ የማጣራት አስፈላጊነትን አፅንዖት ሰጥተዋል።
የሳንቶሱን ቅሌት ተከትሎ ሁለቱም ወገኖች አዲስ ጅምር የሚያመጡ እና ከሳንቶስ የስልጣን ዘመን ጋር ተያይዞ ከተፈጠረ ውዝግብ የሚወጡ እጩዎችን ለመምረጥ በትጋት እየሰሩ ነው።